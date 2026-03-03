La increíble historia detrás del video viral de la apretada de la barra de Godoy Cruz: “El que no quiera jugar, que se vaya”

Ocurrió tras un irregular inicio en la Primera Nacional

Hace apenas unos meses, Godoy Cruz jugaba la Copa Sudamericana. Hace sólo un semestre, el Tomba enfrentaba a River, Boca y más. Pero el fútbol lo llevó a otros lugares. Y tras una campaña poco feliz en el torneo local, descendió a la Primera Nacional. Se suponía que era uno de los grandes candidatos al ascenso, que era apenas un accidente el regreso a las categorías menores del fútbol argentino. Pero el equipo que dirige Mariano Toedtli no arrancó bien el torneo: tiene apenas tres puntos producto de tres empates consecutivos, dos de ellos de local. Y sus hinchas explotaron.

En el último partido disputado el domingo pasado y tras el silbato que determinó otra parda en este caso con Deportivo Madryn, una buena cantidad de hinchas rompió el alambrado y saltó al campo de juego con la intención de agredir a los futbolistas, lo que motivó la rápida respuesta policial y el caos dentro y fuera del estadio, ya que por varios minutos hubo corridas y el pedido de renuncia de la dirigencia.

En la tribuna de enfrente, la barra brava del equipo decidió no involucrarse en los incidentes. Y, lo que puede leerse como una medida súper saludable, para los hinchas comunes de Godoy Cruz fue otra cosa: un presunto arreglo con la dirigencia. Por eso y para limpiar sus culpas, la barra publicó en las redes sociales un video apretando a los jugadores del club, sin aclarar que no era de los entrenamientos posteriores al empate contra Madryn.

Los barras intentaron mostrar que ellos fueron a reprender al plantel, pero en realidad las imágenes son de la pretemporada previa, de fines de enero, en el predio de entrenamiento que tiene el club en la zona de Coquimbito, a unos diez kilómetros del estadio Feliciano Gambarte, que es donde el Tomba juega de local. Toda una locura en una época de fake news y de resolución de conflictos por redes sociales.

En ese video, unos 20 barras de La Banda del Expreso reunieron a los jugadores en el centro de la cancha de entrenamiento y los “aleccionaron” sobre lo que podría ocurrir si no empezaban con el pie derecho el torneo de la Primera Nacional.

“Saben que los jugadores que salían caro se tomaron el palo, esos giles me chupan la p... a mí... Pol Fernández, Rasmussen y el puto culiado ese de Petroli. Ellos chupan la p... yo quiero que los que están ahora pongan”, se oye en el registro que subieron a las redes haciendo referencia de entrada al volante ex Boca, al defensor central hoy en Colón de Santa Fe y al arquero Franco Petroli, quien fichó para Lanús.

Luego, el mismo barra continúa: “Saben lo que venimos a pedir siempre: que metan huevo, culiado. Estamos jugando el Nacional ahora, no es lo mismo, ahí con todo, culiado. No quiero cagones acá en Godoy Cruz y el que no quiera jugar en Godoy Cruz porque se sienta de Primera, se va o va a tener que cortar el pasto allá atrás si no lo venden”. Y sobre el final dejó en claro una amenaza: “El que no quiera jugar mejor que se vaya ahora”, y también hubo una recomendación para el director técnico, Mariano Toedtli, sobre a quiénes dejar a un costado si no ponían como ellos pretendían.

Según pudo confirmar Infobae con el Ministerio Público Fiscal de Mendoza, no hubo denuncia del club ni de ninguno de los jugadores por este hecho que, se insiste, es anterior al inicio del torneo. “Podría configurar claramente los delitos de coacción y amenaza, pero no se puede iniciar de oficio son de instancia privada y, si ningún jugador lo hace, no tiene sentido porque los citamos, dicen ‘no nos sentimos amenazados’ y ahí se termina todo”, le explicaron a este medio desde la Procuración provincial. Tampoco hubo un pedido al Ministerio de Seguridad para reforzar la presencia policial en los entrenamientos ni en aquel momento ni ahora, tras los incidentes que ocurrieron en el último partido.

“El club debe tener algo arreglado con la barra, porque no hubo nada de nada. Pero nosotros estábamos trabajando sobre la identidad de los que llevaron adelante los hechos el domingo en el estadio y ya hay siete personas identificadas a las que se les va a realizar la causa penal correspondiente”, le confirmaron del Ministerio a Infobae.

Lo cierto es que no es la primera vez que la barra del Tomba se lleva las primeras planas de los medios. El año pasado, cuando peleaba por no descender, jugó un partido de fútbol en el propio estadio Feliciano Gambarte gracias a la dirigencia. El hecho se conoció gracias a un video filmado por Thiago Aguilera, uno de los integrantes del clan que domina históricamente la tribuna, lo que dejó en claro que, aunque los jefes están presos (Daniel el Rengo Aguilera y su hermano Diego el Asesino), que otro de ellos está muerto (Walter), y que Carla, la hermana que llevaba las cuentas de la popular, tuvo derecho de admisión, sigue la familia teniendo peso y decidiendo los pasos a seguir en una barra que ahora usó un video viejo con contenido extorsivo para contentar al resto de los hinchas, mientras negocia con la dirigencia su parte en el negocio grande, que es el fútbol.