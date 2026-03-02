Casi se baja del torneo y salió campeón: la duda que guió a Facundo Díaz Acosta al título en Tigre

Facundo Díaz Acosta posa con el trofeo junto a sus padres tras consagrarse campeón en el AAT Challenger Tigre II (Crédito: Prensa AAT)

De la duda al título en siete días. Facundo Díaz Acosta pasó de despedirse en los octavos de final del AAT Challenger edición Tigre I y evaluar seriamente no jugar el Tigre II, terminó asegurando su presencia porque “era en el país”, a consagrarse campeón. El impulso fue inmediato: trepó 40 posiciones en el ranking mundial (actualmente ocupa el escalafón 238° ), recuperó confianza y aseguró su ingreso directo al Challenger 75 de Brasilia como Special Exempt, donde debutará frente al español Nicolaz Sánchez Izquierdo este martes.

En la primera semana en el certamen que se disputó sobre las canchas de polvo de ladrillo del Club Náutico Hacoaj, Díaz Acosta, de 25 años de edad, tuvo que batallar por más de tres horas de partido para avanzar a la segunda ronda frente al uruguayo Joaquín Aguilar Cardozo (370°), luego caería con su compatriota Guido Justo (279°), se terminó consagrando campeón, en sets corridos.

Pero lo que muchos no sabían era que el porteño atravesaba una etapa de transición, de esas que duelen. Semanas atrás había terminado su vínculo con su entrenador, Mariano Monachesi: “Con Mona cortamos después del Argentina Open, es como un segundo padre para mí. Terminó todo muy bien, nos queremos mucho, pero quizás ya no nos podíamos dar el 100%. Estoy en la Academia de Monachesi y Hood desde los 12 años. Al principio Mona y Niño no estaban full time conmigo, pero desde los 17 sí trabajamos más a fondo. Fue duro: son siete u ocho años conviviendo casi más que con mi familia. Veníamos un poco desgastados y sentimos que era momento de un cambio”.

Con tono reflexivo y los ojos brillosos, dejaba entrever que hablaba desde el corazón: “Fue muy duro. Levantarte e ir a la cancha y que no esté Mona es raro. Compartí más tiempo con él que con mis viejos. Ahora estoy con Juan Manuel Tiscornia, que ya era parte del equipo, y eso hace que el cambio no sea tan brusco”.

A los 23 años, Facu cumplió el sueño que todo deportista anhela: ser profeta en su tierra. El argentino conquistó el ATP 250 de Buenos Aires en la Catedral del tenis nacional, el Buenos Aires Lawn Tennis Club, cuyo court central lleva el nombre de Guillermo Vilas. Luego llegaron las lesiones, que lo mantuvieron varios meses sin competir: primero, una inflamación en la clavícula; después, una fascitis plantar. Sobre ese momento, reconoció: “Esa me golpeó más anímicamente y ahí empecé a trabajar más lo mental”.

En la etapa final de 2025, ya en su regreso a la competencia, fue finalista del Challenger de Antofagasta, una señal de recuperación que empezaba a insinuarse. Sin embargo, las dudas reaparecieron en el inicio de la nueva temporada. Llegaron caídas prematuras en el Challenger de Noumea y en su debut en la clasificación del Abierto de Australia; quedó eliminado en la primera ronda en Concepción; alcanzó los octavos de final en Rosario y se despidió en la ronda de 32 del Argentina Open, antes de volver a caer en los octavos de final en Tigre I.

Con total sinceridad, en la antesala del AAT Challenger Tigre II, Díaz Acosta dejó en claro que la decisión de competir no fue sencilla. Reconoció que se le pasaron muchas cosas por la cabeza, que dudó hasta último momento y que tuvo “un par de charlitas con la almohada” antes de definirse. Finalmente optó por jugar porque estaba en la Argentina y sentía que era un torneo que debía disputar más allá de su presente. Esa determinación, según explicó, le quitó presión: salió a encarar cada partido sin obsesionarse con el resultado, encontró buenas sensaciones desde el debut y logró sostener esa línea durante toda la semana.

Momento de la premiación en el AAT Challenger edición Tigre II, con el campeón Facundo Díaz Acosta y el finalista Miguel Damas (Crédito: Prensa AAT)

Ante más de 400 personas que colmaron las gradas y la terraza de la cancha principal del club de la Zona Norte del conurbano bonaerense -que lleva el nombre de Diego Schwartzman-, el argentino salió a jugar su propio partido, decidido a recuperar terreno frente al español Miguel Damas. El primer set se le escapó en un pestañeo: 1-6.

Sin embargo, el espíritu de lucha, ese que parecía adormecido durante varios meses, volvió a hacerse presente en la mente del zurdo. Igualó el marcador con un 6-3 y, en el parcial decisivo, mostró soltura y frescura. Facu necesitó jugar 21 puntos en donde tuvo siete match points para alzarse con el trofeo tras un contundente 6-0, una señal elocuente de que no está muerto quien pelea, incluso en los escenarios más adversos.

Abrazando la copa en uno de los rincones del club de Tigre, Díaz Acosta comentó: “Quizás no es en cuanto a números el título más grande, pero considero que es muy importante. Venía hace mucho sin ganar y creo que puede ser un lindo empujón para lo que sigue en todo el año. Desde el último título me pasaron un montón de cosas. Tuve momentos buenos y malos y no siempre fue fácil. Pero el tenis tiene eso: seguir compitiendo te da siempre una nueva oportunidad”.

El jugador nacional a lo largo de su carrera se consagró campeón en los Challenger de Coquimbo (2022); Savannah, Oeiras, Milán y Montevideo (2023); y Tigre II (2026). Además, fue finalista en Tigre y Coquimbo (2022), Heilbronn (2023) y Antofagasta (2025).

Con su reciente conquista, Díaz Acosta completó la nómina de títulos en todas las categorías disputadas en el país: fue campeón M25 en Hurlingham (2020), se consagró en el ATP 250 de Buenos Aires (2024) y levantó el trofeo en el AAT Challenger Tigre II (2026). Además, fue medallista olímpico en los Juegos Olímpicos de la Juventud (2018).

Momneto de reflexión para Facundo Díaz Acosta tras su conquista en el AAT Challenger Tigre II (Crédito: Prensa AAT)