Un icónico auto de Fórmula 1 que protagonizó la polémica definición por el título entre Hamilton y Verstappen será subastado

Hamilton y Verstappen durante la dramática definición de la F1 en Abu Dhabi 2021 (REUTERS/Ahmed Jadallah)

El Aston Martin Vantage que ofició como Safety Car durante el polémico final del Gran Premio de Abu Dabi 2021, cuando Max Verstappen superó a Lewis Hamilton por el título mundial de Fórmula 1, fue puesto a la venta en el Reino Unido por una suma cercana a 600.000 libras esterlinas (800 mil dólares). El vehículo, identificado como “SC02”, formó parte de uno de los momentos más comentados de la historia reciente del automovilismo.

La final de la temporada 2021 en el circuito de Yas Marina quedó marcada por la decisión del entonces director de carrera, Michael Masi, quien permitió que los autos rezagados entre Hamilton y Verstappen recuperaran la vuelta tras un accidente de Nicholas Latifi. El piloto neerlandés aprovechó esa circunstancia para cambiar neumáticos y, en la última vuelta, adelantó al británico, lo que le valió su primer campeonato. El Mercedes de Hamilton se mantuvo en pista para conservar la posición de liderazgo, mientras Verstappen se benefició de la estrategia de su equipo y de la inédita interpretación del reglamento.

Cabe recordar que tras el episodio del Gran Premio de Abu Dabi 2021, Michael Masi fue destituido de su cargo como director de carrera de la Fórmula 1 en febrero de 2022, luego de que la FIA analizara su aplicación del procedimiento del auto de seguridad en esa carrera. La investigación concluyó que Masi había aplicado incorrectamente las regulaciones y atribuyó el hecho a un error humano. Mercedes protestó por el resultado, pero la protesta no fue admitida. Posteriormente, Masi dejó la FIA en julio de 2022 y regresó a Australia para estar más cerca de su familia y buscar nuevos desafíos profesionales.

El Aston Martin que ofició de Safety Car en 2021 (X: @VincentJBruins)

El Aston Martin Vantage SC02 que encabezó el pelotón en esa definición fue conducido por Bernd Maylander, quien acumula más de dos décadas como piloto oficial de Safety Car en la Fórmula 1. De acuerdo con información, esta unidad participó en 20 Grandes Premios entre 2021 y 2023, acumulando 4.280 kilómetros entre pruebas y competencias de Fórmula 1, Fórmula 2 y Fórmula 3.

La oferta actual incluye dos de los tres Aston Martin Vantage fabricados por el equipo de Silverstone para su función como autos de seguridad oficiales. La versión “SC03” ya fue adquirida por un coleccionista privado, mientras que la “SC02” permanece disponible a través de un concesionario oficial de la marca en Leeds, según detalló la publicación en Auto Trader. El precio de venta asciende a 599.990 libras esterlinas (alrededor de 760.000 dólares).

Max Verstappen ganó su primer titulo en 2021 (X: @VincentJBruins)

El Aston Martin SC02 cuenta con características técnicas específicas para la pista: motor V8 de 4 litros, potencia de 535 caballos de fuerza, sistema de refrigeración GT4, 12.500 millas (20.117 kilómetros) recorridas, velocidad máxima de 314 kilómetros por hora (195 mph) y una aceleración de 0 a 100 km/h en 3,6 segundos. Tanto esta unidad como la anterior han sido firmadas por los pilotos de Aston Martin, Fernando Alonso (dos veces campeón mundial) y Lance Stroll.

El anuncio de la venta subrayó el contexto histórico de la operación: “Este coche fue protagonista en el polémico final, cuando Max Verstappen se alzó con la victoria en Abu Dabi, arrebatando el campeonato mundial de 2021 en la última vuelta frente a Lewis Hamilton”. El vehículo, diseñado y ensamblado en Silverstone, incorpora además un interior adaptado con pantallas FIA y asientos de cubo con cinturones de seis puntos, como corresponde a su función de seguridad en los grandes premios.

El comunicado dirigido a coleccionistas y aficionados concluyó: “Dejamos a los aficionados la tarea de juzgar lo sucedido en esa carrera, pero no cabe duda de que esta Safety Car marcó historia en una de las finales de temporada más memorables”.

Mercedes volverá a poner en pista los Safety Car en 2026 (X: @VincentJBruins)

La alianza de Aston Martin como proveedor de autos de seguridad y medical car para la Fórmula 1 finalizó tras la temporada 2025. Según precisó la propia marca: “Habiendo amplificado el regreso de la marca a la F1, estamos agradecidos por la asociación y el éxito de haber desempeñado este rol crítico en la parrilla durante los últimos cinco años”. Desde 2026, Mercedes-AMG quedará como único proveedor de estos vehículos, prolongando una tradición que sostiene desde 1996.

Christoph Sagemüller, jefe de Mercedes-AMG Motorsport, expresó: “La seguridad es un valor absolutamente central de nuestra marca y de nuestros productos. Por eso hemos estado proporcionando el Safety Car y el Medical Car oficiales de la FIA para la Fórmula 1 desde 1996”. El Mercedes-AMG GT Black Series y el Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ tomarán el relevo en exclusiva.