Deadpool y Wolverine: la reacción de Ryan Reynolds y Hugh Jackman al conocer que su equipo enfrentará a Chelsea en la FA Cup

La reacción de Ryan Reynolds al enterarse que su equipo iba a enfrentar al Chelsea

El sorteo de la quinta ronda de la FA Cup ha colocado a Wrexham A.F.C. en el centro de la atención, tras confirmarse que el club galés recibirá en casa a Chelsea F.C. el próximo 7 de marzo. El emparejamiento implica que el equipo propiedad del actor Ryan Reynolds y Rob McElhenney se medirá ante uno de los conjuntos más laureados del fútbol inglés, en un duelo que define el pase a los cuartos de final del torneo más antiguo del mundo.

El enfrentamiento entre ambos equipos ha despertado una gran expectativa, tanto por la diferencia de categorías como por el papel de sus propietarios, en especial el del actor de Hollywood, que desde que se hizo con el equipo no paró de cosechar logros increíbles.

En esta ocasión, el reconocido actor canadiense Ryan Reynolds compartió en sus redes sociales el momento exacto en que conoció el resultado del sorteo, acompañado por el también actor Hugh Jackman. En el video, Reynolds evidenció sorpresa y entusiasmo al saber que Wrexham se enfrentará al actual campeón mundial de clubes. La secuencia se viralizó rápidamente, sumando un componente mediático a la instancia deportiva.

La travesía de Wrexham durante esta edición de la FA Cup ha estado marcada por resultados inesperados. En la tercera ronda, el club eliminó al Nottingham Forest tras un empate a 3-3 y avanzar en la definición por penaltis. Posteriormente, superó al Ipswich Town por 1-0, lo que le permitió llegar a octavos de final por primera vez en 29 años. El entrenador del equipo, Phil Parkinson, manifestó tras la clasificación: “Antes del partido hablamos de nuestra oportunidad de hacer un poco de historia. Lo hemos conseguido y estoy muy contento, porque siempre iba a ser un partido difícil contra un equipo muy bueno”.

Ryan Reynolds reacciona con sorpresa al sorteo de la quinta ronda de la FA Cup, donde su equipo, Wrexham AFC, se enfrentará al Chelsea. (@wrexham_afc)

El contexto deportivo y empresarial del club galés ha dado lugar a un fenómeno particular. Wrexham, que hasta hace pocos años militaba en el fútbol semiprofesional, ha logrado ascensos consecutivos desde que fue adquirido por Reynolds y McElhenney. Actualmente ocupa el octavo puesto en la Championship, la segunda división inglesa, y mantiene aspiraciones de acceder a la Premier League. “Esta temporada, con el reto de estar en la Championship y ahora en la FA Cup, queremos disfrutarla, y esta noche sin duda lo hemos hecho”, señaló Parkinson al finalizar el encuentro ante Ipswich.

La historia de la propiedad de Wrexham por figuras reconocidas de Hollywood ha sido documentada en la serie Welcome to Wrexham. La gestión de ambos actores ha generado una atención internacional inusual para un club de divisiones inferiores en Inglaterra. El propio entrenador Parkinson ha declarado que llegar a la quinta ronda “es fantástico para nuestros propietarios”, y un día antes añadió: “Estamos deseando que llegue el sorteo, cuando estaremos en un hotel en Bristol. Lo disfrutaremos, pero, obviamente, ahora la FA Cup pasa a un segundo plano y nos concentraremos en la liga”.

Por el lado de Chelsea, el equipo dirigido por Liam Rosenior ha mostrado un rendimiento destacado en la estadística de goles esperados durante esta temporada, aunque permanece quinto por detrás de Arsenal en la tabla. Los Blues accedieron a la quinta ronda tras vencer al Charlton Athletic por 5-1 y al Hull City por 4-0. Esta trayectoria refuerza el nivel del reto que enfrentará Wrexham en el Racecourse Ground.

El club que avance a cuartos de final recibirá una suma de 238.500 libras esterlinas, un incentivo relevante para equipos de divisiones inferiores. El sorteo de la FA Cup también emparejó a Manchester City con Newcastle United, mientras que Liverpool se medirá con Wolves y Arsenal enfrentará a Mansfield Town.