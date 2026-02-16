Un mural, una canción y cuatro destinos que Maradona unió para siempre: “De vez en cuando, el ‘Barba’ nos sorprende como niños”

El muralista Gastón Liberto, el escritor Egale Cerroni y los cantantes Nicola Di Bari y Vittorio Grigolo

Diego Maradona une. Es una amalgama invisible, un cemento de contacto infalible. Unió a un país, en 1986, detrás de esa mano comedida que escondió detrás de sus rulos para engendrar la trampa más hermosa que dio el fútbol, al punto que se le adjudica al mismísimo Dios. También lo unió atado a la cola de ese barrilete cósmico con el que expió las culpas del primer gol ilícito ante Inglaterra. Y lo unió en la vuelta olímpica ante Alemania, en las calles de cada pueblo o ciudad que se tatuó la segunda estrella.

Diego Maradona une. También en la tristeza. En sus lágrimas de furia por el infame penal que Codesal le otorgó a Alemania en la final de Italia 90; en sus lágrimas de impotencia cuando le cortaron las piernas en el 94 y en las lágrimas de todos cuando en noviembre de 2020 una procesión incrédula fue a la Casa Rosada para comprobar lo que no podía ser, lo que no debía ser.

Diego Maradona une. Ya no está, solo puede ofrecer su magia en grageas de YouTube, pero sigue uniendo. Puede dar fe el argentino Gastón Liberto, artista que viene dejando su obra inspirada en Maradona en las paredes de las distintas partes del mundo en las que Pelusa dejó su huella. “El camino de Dios”, fue el nombre con el que bautizó su propuesta, que ya pasó por Buenos Aires, Nápoles, Estados Unidos y llegó a Qatar a fines de 2025.

El mural número 7 fue realizado en Doha, en el marco del QIAF – Qatar International Art Festival, como un puente simbólico entre culturas. La obra retrata a Diego en su paso por tierras árabes -dirigió en Emiratos Árabes Unidos- representado con vestimenta típica árabe. El trabajo fue realizado en tres jornadas, del 9 al 12 de diciembre, y mide 3,60 por 2 metros.

Durante la presentación de la obra, Liberto advirtió entre los presentes un par de ojos que miraban su trabajo con una intensidad especial. Minutos después, el dueño de esa mirada penetrante y emocionada se le acercó. Era Egale Cerroni, escritor y director italiano, que reside en Doha desde hace 20 años. Pero lo más importante es que también es maradoniano, al punto que es autor de una obra poética dedicada a Diego. El tema se llama “De vez en cuando“, con música compuesta por Sergio Rendine, e interpretada por Nicola Di Bari y Vittorio Grigolo. La canción vio la luz, no casualmente, también a fines de 2025.

“Se acercó al ver la imagen de Maradona y se generó un momento de gran conexión humana y espiritual, en sintonía con el sentido del proyecto y siguiendo los pasos de El Camino de D10S”, le explicó Liberto a Infobae.

Tal fue la conexión, que decidieron plasmar la unión que gestó el Diez en un corto, en el que describen cómo el astro enlazó sus destinos y los de los maestros Di Bari (de 85 años) y Grigolo. Porque Diego también obra de maneras misteriosas.

Así fue presentada en la RAI

“Escuché la canción: es una poesía. Mi camino se cruzó en el camino de tantos otros artistas. Hoy puedo confirmar que en el camino de Dios de vez en cuando suceden cosas extraordinarias. Me quedé pensando: lo que pasa en el camino de Dios, ¿es solo casualidad?“, se preguntó el cordobés de Río Cuarto, quien también supo retratar a Pablo Aimar, Lionel Messi y Franco Colapinto.

“Yo creo que la coincidencia es cuando Dios actúa sin ser solicitado y en el total anonimato”, le respondió Cerroni en el video. “Me alegra saber que nuestra canción, que me emociona muchísimo, te ha encontrado en el camino de Dios, el camino maradoniano. Y seremos cada vez más numerosos. Dios existe y de vez en cuando el Barba, como lo llamaba Maradona, actúa en el anonimato y nos sorprende como niños. Este camino me esté llevando a la Argentina, aunque sea virtualmente, una tierra que he amado y que amo para siempre”, remata el icónico Nicola Di Bari, con esa voz inconfundible, que le otorga una cadencia especial, junto a la virtuosa caja de resonancia de Grigolo, a la conmovedora letra de “De vez en cuando”, que hace unos días fue presentado en la RAI y sumergió en la melancolía a todos los habitantes del estudio, que no ahorraron lágrimas.

El mural que Gastón Liberto le hizo a Maradona en Qatar

" Luz y miel descubren la sonrisa / de naranja y sol / así, viendo un pibe de oro / y de fango / llevando “su” corazón… / Descalzos pies / las olas de todo el mundo / encanta igual... / igual desde el día que fue", hunde su daga el recuerdo danzando sobre la melodía.

“Y ‘El Barba’ ya / se queda enamorado / por ver un juego que / consuela / y el deseo retrae la red / de un pescador de fango / que sopla un corazón divino…“, reza otro retazo de la oda que rescata el espíritu de lo que representa Maradona. Un Maradona que sigue uniendo con su zurda como aguja y la nostalgia como hilo.

