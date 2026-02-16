Deportes

Fue multicampeón con el Real Madrid y el Chelsea, jugó tres Mundiales y revela su nueva vida: “Me siento más taxista que futbolista”

Eden Hazard, de apenas 35 años, optó por colgar los botines para dedicarse a su familia

El delantero Eden Hazard alza
El delantero Eden Hazard alza el trofeo tras consagrarse campeón con Chelsea en la Copa FA al vencer al Manchester United en la final en 2023 (AP Foto/Tim Ireland)

Eden Hazard, uno de los futbolistas belgas más destacados de su generación, ofreció una visión personal sobre su nueva vida en Madrid, alejado de la élite del deporte. “Ahora mismo soy más taxista que futbolista, pero está bien”, afirmó en diálogo con The Guardian, al referirse a su rutina diaria centrada en la familia.

El ex fantasista, de apenas 35 años, explicó que su día a día gira en torno a su esposa y sus cinco hijos. “Mi vida es bastante sencilla. Me quedo en casa y disfruto de las cosas simples con mi mujer y mis cinco hijos”, comentó. Añadió que decidió permanecer en la capital española “por la familia, los niños, el clima y la comida”, y sostuvo que “Madrid sigue siendo mi residencia habitual”.

Sobre el paso del tiempo, Hazard reconoció que la vida transcurre rápidamente, sobre todo para quienes han dedicado años al fútbol profesional. “La vida pasa muy rápido, especialmente en el fútbol. Ayer tenía 19 años y hoy tengo 35. Hay que disfrutarla, no solo en el fútbol, sino en todo”, compartió . Resaltó la importancia de buscar el equilibrio fuera de los estadios y priorizar a quienes le rodean.

Consultado por el legado que espera dejar, el belga fue claro: “Solo quiero que me recuerden como un buen jugador y un tipo divertido. No necesito nada más”. Respecto a su futuro, imaginó una escena familiar marcada por la felicidad y la sencillez: “Me veo como un abuelo feliz, con el pelo blanco, rodeado de mis hijos”.

En relación con su trayectoria en clubes, Hazard repasó los matices entre las principales ligas europeas. “La Premier League es más física, no paras de correr. LaLiga es más técnica. En España podés gestionar los partidos, en Inglaterra no hay descanso durante 90 minutos”, analizó.

En su etapa con José Mourinho, relató entre risas una anécdota significativa. “Tengo muchas historias con él. Una vez perdí el pasaporte volviendo de Lille y no pude entrenar. Me sacó del equipo y dijo que era culpa mía. Aprendí su pasión por el fútbol y la forma en la que confiaba en los jugadores. Entrenar con él era increíble”, recordó el exjugador.

Su paso por el Real Madrid estuvo marcado por las lesiones, lo que limitó su presencia en el campo. “Solo pude disputar 76 partidos”, reconoció, aludiendo a los problemas físicos que precipitaron su adiós temprano a la competición.

ARCHIVO - El belga, durante
ARCHIVO - El belga, durante su presentación como jugador del Real Madrid (AP Foto/Manu Fernández)

Uno de los recuerdos más especiales para Hazard es la participación con la selección belga en el Mundial de Rusia 2018, donde fue capitán y compartió equipo con uno de sus hermanos. “Fue increíble. Jugué con mi hermano y ser capitán de mi país fue algo único”, relató. Aunque su selección no ganó el torneo, señaló: “Hoy la gente dice que éramos mejores que Francia. Eso me hace sentir muy orgulloso”.

En sus declaraciones, Hazard insistió en que los títulos y la fama quedan en segundo plano ante el bienestar personal y la vida familiar. El ex extremo ganó siete títulos en el Chelsea, incluyendo una Champions League. Luego, en el Merengue, que pagó más de 100 millones de euros por su ficha, sumó otras ocho vueltas olímpicas, pero con menos protagonismo.

En el combinado de su país, disputó tres Mundiales (2014, 2018 y 2022). En la edición de Rusia, Bélgica terminó en el tercer puesto.

