Hace 50 años comenzaba el exitoso ciclo del Toto Lorenzo en Boca: cómo formó el equipo, todos los títulos y las mejores anécdotas

Look 100% Lorenzo en un entrenamiento en la Bombonera junto al Toti Veglio

“Boca es Sportivo Ganar Siempre”. Cinco palabras para definir una vida. Una historia. Una manera de sentir el fútbol. La estirpe viene desde los orígenes, con aquellos humildes e ilusionados jóvenes que vieron el barco con la bandera sueca navegando en el Riachuelo, en la lejanía de 1905. Quien pronunció la frase fue Juan Carlos Lorenzo, el Toto, un técnico hecho a la medida del club y que sintonizó como pocos la frecuencia de los latidos de ese pueblo con sangre azul y oro. El domingo 15 de febrero de 1976, lo dirigió por primera vez en forma oficial, dando inicio a un ciclo extraordinario.

El Boca de Lorenzo. Aunque en el ’87 tuvo una breve y olvidable etapa de apenas tres meses, por siempre esa denominación será para el equipo que moldeó a su medida entre el ’76 y el ’79. Su capacidad y sagacidad, con ese grupo de jugadores que le respondía con devoción, fue llenando las vitrinas de Brandsen 805. Una ruta que se inició con los dos títulos locales del ’76, con el bonus track de la legendaria final del Nacional frente a River, la primera Copa Libertadores de su historia (1977), repetida al año siguiente y la Copa Intercontinental, ante el Borussia Mönchengladbach, en su propia casa, en agosto del ’78.

Al asumir en Boca, el Toto tenía 53 años y un amplio bagaje en la profesión, con hitos destacados como haber sido el entrenador de la selección argentina en dos Mundiales sucesivos (1962 – 1966), el paso por Lazio y Roma, en el siempre exigente Calcio y el espléndido bicampeonato del ’72 con San Lorenzo. En la temporada ’75, contra muchos pronósticos, tuvo la corazonada de ir a Santa Fe. Allí armó una revolución, comandado un recordado Unión, donde se destacaron tres hombres que hicieron las valijas y los siguieron en su aventura Xeneize, para quedar en el bronce: Rubén Suñé, Ernesto Mastrángelo y Hugo Gatti.

Junto al Loco Gatti en el vestuario del estadio Centenario al ganar la primera Copa Libertadores

Al momento de cruzar sus caminos, Boca venía de tres años de un fútbol pulcro, de pelota bien tratada, pero que no había estado a la altura a la hora de las definiciones, casi a contramano de la historia. Rogelio Domínguez se fue con su juego lírico y en su lugar, el presidente Alberto J. Armando fue en busca de Lorenzo, que configuraba su antítesis.

El Toto sacó rápidas conclusiones al asumir. Tenía buen material en el plantel, como el Tano Pernía, Roberto Mouzo, Alberto Tarantini y el Chino Benítez, pero necesitaba darle una inyección de experiencia y fuerza ganadora. Por eso, a los tres elementos que trajo desde Unión, le sumó dos hombres que ya tenían un largo recorrido: Carlos Veglio y Francisco Sa, que así nos evocó como llegó a Boca: “Estábamos comiendo un asado en lo del Chivo Pavoni a modo de despedida, porque ya había firmado un contrato con Independiente Medellín. En un momento sonó el teléfono y era para mí, de parte de una persona cercana a Juan Carlos Lorenzo. Me pidió mi número, diciéndome que me iba a llamar a mi casa por la noche. Y así fue (imita el particular tono de voz del Toto): ‘Escúcheme Sa, vaya mañana a las 9 y hable con el presidente, Don Alberto J. Armando. Ya está todo arreglado. Chau’ (risas). La propuesta era mucho menor que la oferta colombiana en dólares, pero jugar en Boca me sedujo y no tuve problemas en deshacer el vínculo con el cuadro colombiano. Sin firmar contrato, partí a Necochea para sumarme a la pretemporada. Allí recibí el primer impacto del mundo Boca, porque cuando llegué había más de 100 personas esperándome. Nunca me había pasado, porque en Independiente era algo más familiar”.

Edición especial de El Gráfico con Boca campeón de la Copa Libertadores

El Heber Mastrángelo era un tremendo goleador. Sus virtudes habían sido patrimonio de los hinchas de Atlanta, River y Unión, pero ahora había llegado la hora del club que le cambiaría la vida, con la impronta del Toto: “Faltando unos meses para terminar el ’75 me vinieron a buscar y Lorenzo me dijo: ‘Quedate conmigo en Unión hasta fin de año, que pasamos juntos a Independiente, que ya tengo todo arreglado. Venís vos y Gatti también’. Esto no lo sabe nadie, pero fue así. En enero, estaba de vacaciones en Rufino, mi pueblo y me llamó el Toto para decirme que no arreglara con Independiente, que él estaba por firmar con Boca y me quería. Pasaban los días y el pase no se hacía, porque había problemas con el 15% que me correspondía por la transferencia. Me empezaron a llamar los dirigentes, pero yo no atendía a nadie, hasta que el mismo día del cierre del libro de pases, vine a la Capital para reunirme con el Puma Armando. Me dio lo que le pedí y me entregó toda la plata del contrato en la mano. Una locura. Un amigo que me acompañaba se la llevó para mi casa, porque de ahí me sumé a la delegación que partió en tren, algo impensado ahora, desde Constitución para Mar del Plata para la pretemporada”.

Práctica en La Candela, centro de operaciones de Lorenzo en Boca

Era una época pródiga de números 10 en nuestro fútbol, con el Beto Alonso y Ricardo Bochini, a la cabeza, más un chico que ese mismo ’76 debuta en primera división con la camiseta de Argentinos Juniors… En esa posición se destacaba Mario Zanabria en Newell´s y Lorenzo sabía que era la pieza justa para activar el departamento creativo de su maquinaria. De este modo nos lo contó Marito: “Nosotros hacíamos la pretemporada en Necochea y Boca también. Cuando volvíamos de la playa, pasábamos por la puerta del hotel de ellos. Un día, me agarró el Loco Gatti, que había sido compañero mío en la selección el año anterior, y me dijo: ‘Lorenzo quiere hablar con vos. Me preguntó las referencias para traerte. Te espera hoy a las siete de la tarde en el bar Barrabás, frente a la playa’. Nos saludamos en la barra, sentados en las clásicas banquetas altas. Me habló claro: ‘River ganó los dos torneos del ´75, Boca no puede ser menos. Hay que ganar los torneos locales y luego cumplirle el sueño al presidente Armando, que es ganar la Copa Libertadores. Usted sabe lo que es Boca’. Con pedazos de servilletas de papel, me mostraba en qué lugar de la cancha pensaba ponerme. Obviamente me entusiasmé, pero le dejé en claro que iba a ser difícil que me vendan. A los pocos días llegó la solicitud oficial, pero Newell´s me declaró intransferible. Nuestra campaña no fue buena en ese Metropolitano (donde Boca fue campeón) y al terminar, me pidieron nuevamente y se hizo la operación”.

Luego de algunos amistosos de preparación durante el verano, el debut oficial fue el domingo 15 de febrero de 1976 en la Bombonera ante All Boys con victoria por 2-0, como preludio de los exitosos tiempos por venir. El Toto puso en cancha un equipo muy similar al que sería la base del ciclo: Hugo Gatti; Vicente Pernía, Roberto Mouzo, Osvaldo Gutiérrez, Alberto Tarantini; Marcelo Trobbiani, Rubén Suñé, Jorge Benítez; Ernesto Mastrángelo, Carlos García Cambón, Darío Felman.

En la fase de grupos del Metropolitano tuvo un andar irregular, al punto de finalizar cuarto en su zona. Pero ese fue un banco de pruebas para Lorenzo, que fue afinando el equipo para la ronda final, donde se convirtió en una aplanadora, superando a todos sus rivales, con la victoria clave ante Huracán en el Monumental (todos los partidos eran en cancha neutral), recordada por su importancia, el barro que anegó el campo de juego y el golazo del Chino Benítez. Cuatro meses más tarde, metió el doblete, con la consagración en el Nacional frente a River en el estadio Racing y el famoso gol de tiro libre del Chapa Suñe, cuya filmación fue buscada cual tesoro en el fondo del mar y apareció de mágica manera, 40 años más tarde.

Heber Mastrángelo y el Loco Gatti en la vuelta olímpica en cancha de Racing, festejando el histórico título ante River del Nacional '76

Una vez más, la picardía de Lorenzo estuvo presente, diciéndole a sus jugadores que ejecutaran rápido los tiros libres y así llegó el gol del título o en esa otra anécdota que nos había narrado Heber Mastrángelo: “En la previa de ese partido hay una grandiosa del Toto. Yo tenía lastimado un tobillo, pero iba a jugar de cualquier manera. Me hizo vendar el otro, para que los periodistas me vieran y sacaran las fotos. Yo no entendía nada y le dije: ‘¿Para qué es todo esto maestro?’, a lo que respondió como siempre con un guiño: ‘Para que te peguen en el sano’ (risas). Fue una final increíble. Siempre me fue bien contra River con la camiseta de Boca, al punto que solo perdí un partido oficial de los 12 que jugué”.

El viejo anhelo azul y oro era la Copa Libertadores. La misma que había acariciado en la final del ’63, donde solo claudicó frente al fantástico Santos de Pelé. El cuadro ya se entendía de memoria y conquistó América configurando un Boca legítimo, de dientes apretados, lucha, garra y tremenda efectividad en el área rival, pero sin deslumbrar. Tres finales ardorosas ante Cruzeiro le dieron la consagración con el penal que Gatti le detuvo a Vanderley y que ya es parte de la iconografía boquense. Al año siguiente repitió el sabor de la gloria, bebiéndolo de la misma Copa. En la defensa estaba Pancho Sa, que, en aquella edición de 1978, alcanzó su sexto título en en la misma cantidad de finales: cuatro con Independiente y dos con Boca. De este modo nos lo rememoró: “El grupo semifinal con Atlético Mineiro y River fue tremendo, pero nosotros teníamos un convencimiento total. En el Monumental jugamos un partido fenomenal, donde ganamos 2-0 y fuimos muy superiores. La misma sensación de Independiente la tenía en Boca: pensaba que no nos podía ganar nadie. Y así se dio la final con Deportivo Cali. 0-0 y complicado allá, pero un 4-0 rotundo en la Bombonera”.

El recordado penal que Gatti le atajó a Vanderley y significó una Copa Libertadores

En el medio de ambas Libertadores, llegó la Intercontinental, en tiempos de doble final, contra el Borussia. La primera fue en marzo en la Bombonera, con empate en dos tantos. La revancha iba a llegar cuatro meses y medio más tarde, el 1 de agosto en la ciudad de Karlsruhe, con un aplastante 3-0 (Felman – Mastrángelo – Salinas) y una paliza táctica diseñada por el Toto, que desarmó la dupla habitual de centrales de Sa y Mouzo, para suplantar con Tesare – Bordón. Era una apuesta arriesgada, pero él razonaba que necesitaba hombres más rápidos para controlar a los delanteros germanos. Una vez más, acertó.

En tres temporadas, Lorenzo había ganado todo en Boca. Sentía que era el momento de la despedida y así se lo comunicó a sus jugadores. El presidente Armando no estaba tan de acuerdo y lo convenció, importante oferta económica mediante, para continuar un año más. En aquel ’79 descuidó el torneo local, para abocarse de lleno a la defensa de la Libertadores. Se notaban signos de agotamiento en varios jugadores y en la estructura del cuadro. En el último minuto del desempate contra Independiente avanzó a la final, donde cayó sin atenuantes frente a Olimpia.

Quedaban seis meses más, pero el ciclo estaba cumplido. Alentó hasta último momento la esperanza de clasificarse a la ronda final. Sin embargo, el empate en cero con San Lorenzo, en el último partido oficial en el Gasómetro de Avenida La Plata, marcó el final de una era brillante. Atrás quedaban cuatro años maravillosos, llenos de gloria y títulos, aunque no exentos de polémicas, por la forma de ser y algunos métodos de Lorenzo.

El capitán Rubén Suñé, muestra con orgullo la Copa Intercontinental, al llegar de Alemania en la escalerilla del avión, seguido del presidente Alberto J. Armando

Mario Zanabria, con su clásica claridad conceptual, acerca una reflexión sobre los méritos del Toto en ese equipo: “Las sabía todas. Porque el gran mérito de ese plantel, fue que éramos verdaderos amigos y la sabiduría de Lorenzo de armar el grupo con gente de experiencia: Suñé ya conocía el mundo Boca desde las inferiores, Gatti y Mastrángelo habían jugado en River, Veglio había sido campeón con los Matadores de San Lorenzo, Pancho Sa era múltiple ganador de Libertadores en Independiente, más la buena base que ya había en el club como Pernía, Tarantini, Mouzo, el Chino Benítez y Felman”.

A partir de allí, la estrella de Lorenzo se fue apagando, alternando algunos éxitos (condujo la primera parte de San Lorenzo en la B y el ascenso con Atlanta en el ‘83) con fracasos estruendosos (Racing, Lazio, el último paso por Boca y el descenso con el Ciclón). Pero por siempre quedará su imagen ganadora. Cuando yo era un pibe, uno de los planes predilectos era hacer las tres cuadras hasta Avenida de Mayo con mi abuelo Carlos, para sentarme a la mesa del bar, donde se juntaba con sus amigos. Disfrutaba de esas charlas con hombres tan curtidos como divertidos. Solo dispersaba mi atención hacia un poster inmenso colgado de la pared. Era una formación de Boca, bajo el título “El debut de Toto”. Allí estaban los 11 de la tarde con All Boys. Y en un recuadro, abajo, aparecía Lorenzo, con los pulgares hacia arriba, con el fondo pletórico de la Bombonera. No decía nada, quizás fuese innecesario. Pero con el imaginario lápiz de mi infancia le escribría: “Boca es Sportivo Ganar Siempre”.