El impactante video de Colapinto ejercitando su cuello: así se prepara para los nuevos tests de la Fórmula 1

El duro entrenamiento de Franco Colapinto antes de la segunda semana de tests de la Fórmula 1 en Bahréin

Franco Colapinto lleva a cabo su primera pretemporada de Fórmula 1. Luego de la primera semana de tests en Bahréin con el equipo Alpine, el piloto argentino encara el 2026 con una preparación física y técnica de máxima exigencia. Así lo mostró el corredor de 22 años en sus redes sociales, donde se lo ve entrenando de cara a la segunda semana de ensayos, también en Medio Oriente.

El entrenamiento físico de Colapinto presenta rutinas meticulosamente diseñadas para mejorar su rendimiento ante las demandas extremas de la F1, donde el cuerpo enfrenta aceleraciones laterales y cargas elevadas durante más de 300 kilómetros de carrera. El fortalecimiento del cuello se convirtió en un eje central, un aspecto clave para soportar la fuerza de los monoplazas actuales, con ejercicios específicos y repetidos bajo la supervisión de su preparador físico.

En su cuenta de Instagram, Colapinto compartió videos en los que se lo ve utilizando un arnés especial para entrenar la musculatura cervical. En uno de los clips, el bonaerense realiza decenas de repeticiones, monitorizadas con una aplicación en su celular, mientras suena a todo volumen el tema “Creo”, de Callejeros, una postal que refuerza su identidad argentina.

Junto al trabajo físico, la preparación para la F1 incluye entrenamientos de reflejos y coordinación. El pilarense mostró el desafío de responder a luces que se encienden de forma aleatoria sobre el suelo y deben apagarse con movimientos rápidos y precisos, un ejercicio fundamental para la agilidad mental y física, condiciones indispensables en la élite del automovilismo.

En el arranque de la pretemporada, Colapinto destacó en redes: “¡Días de pretemporada arriba y abajo del auto! Estamos con todo, dale daleeeeee”, un mensaje que compartió con sus más de cinco millones de seguidores en el posteo que hizo en la mencionada red social.

Franco Colapinto mostró detalles de su entrenamiento físico (@francolapinto)

El piloto también comparte su rutina para perfeccionar la coordinación general: su entrenador deja caer una pelota de tenis que debe atrapar tras rebotar entre conos distribuidos en el suelo. Estas actividades exigen concentración absoluta y reflejan el compromiso del argentino, captado en los videos transpirado y decidido en cada repetición.

Tras debutar recientemente con el nuevo motor Mercedes en el circuito de Bahréin, el director deportivo de Alpine, Steve Nielsen, confía en que este año el pilarense alcance su mejor versión, impulsado por su dedicación y los resultados observados: en la última jornada de pruebas, Colapinto logró el sexto mejor tiempo entre once participantes que rodaron en esa pista.

La simulación virtual constituye otro de los grandes aliados en la agenda del piloto. No se trata solamente de ensayar circuitos o perfeccionar puntos de frenado, sino de interiorizar la gestión de neumáticos, las estrategias de ahorro de energía y la toma de decisiones bajo presión. Todo esto permite a Colapinto llegar a cada Gran Premio preparado para reaccionar ante cualquier imprevisto, con un conocimiento profundo de los trazados y sus variables.

Desde este miércoles hasta el viernes se llevarán a cabo los segundos tests oficiales de pretemporada, nuevamente en el Circuito Internacional de Sakhir, en Bahréin. El campeonato comenzará el 8 de marzo en Australia.

La combinación de fortaleza física, agudeza mental y experiencia en circuito y simulador conforma la base sobre la que Franco Colapinto aspira a dejar su huella en la máxima categoría del automovilismo mundial.