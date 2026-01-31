Los secretos de la “Nave Especial”, el revolucionario auto ganador del Rally Dakar que correrá en Argentina

Los detalles del Dacia Sandrider ganador del Rally Dakar

Sus líneas con una bajada pronunciada en su carrocería, las sutiles luces traseras, su color gris y un rojo flúor y sus puertas, como alas de gaviota, dan cuenta de un auto disfrazado de un prototipo futurista con aspecto de nave especial. Se trata del Dacia Sandrider que con Nasser Al-Attiyah, al volante se llevó la victoria en autos y absoluta del Rally Dakar. La marca, perteneciente al Grupo Renault, en su segunda participación logró su primer triunfo en la carrera más dura del mundo. Fue necesario un año de desarrollo para poder pelear por el triunfo e Infobae habló con el director técnico del equipo, Philip Dunabin, quien reveló los secretos del coche que marcó el rumbo en Arabia Saudita.

El Dacia Sandrider fue desarrollado por el equipo Prodrive, de gran experiencia en el mundo del Rally. Se presentó el año pasado en Medio Oriente y como suele pasar en los estrenos de los coches es muy difícil que un modelo gane el Rally Dakar en su primer intento. Aunque la evolución fue constante y lograron el segundo puesto en el Campeonato Mundial de Rally Raid de 2025, con el propio qatarí, y el cuarto puesto con el francés Sébastien Loeb, nueve veces campeón mundial de rally. Para la 48° edición de la carrera más dura del mundo armaron un dream team, ya que a los mencionados y a la odontóloga española Cristina Gutiérrez (ganadora en 2024 en la Challenger), se sumó el flamante campeón mundial de Rally Raid, el brasileño Lucas Moraes.

Al-Attiyah fue el que capitalizó el rendimiento de su máquina y se llevó su sexto triunfo en el Rally Dakar. Son conocidos los pergaminos y oficio del “Príncipe” para poder plasmar la victoria. Pero resulta interesante saber los detalles del auto que le permitió imponerse en Medio Oriente. El “corazón” del Dacia Sandrider es un V6 de 3,0 litros con dos turbocompresores. El impulsor se armó sobre la base de un Nissan Z. Dunabin explica que el Sandrider “tiene aproximadamente 360 caballos de fuerza. El coche pesa un mínimo de 2.010 kilos. Cuando está en funcionamiento, obviamente pesa más con el combustible y el piloto y el copiloto. Así que son coches bastante grandes”.

El Dacia Sandrider ganador del Rally Dakar

En tanto que el técnico revela cómo la Federación Internacional del Automóvil (FIA) controla los detalles de los vehículos, como su potencia, por ejemplo: “Tienen ciertas cosas que están reguladas en el reglamento y que son iguales para todos. Así que la potencia es igual para todos, ya que está controlado por un sistema de la FIA, llamado medidor de par, que mide la potencia que viene del motor. Así que todos tienen el mismo nivel de potencia”.

Sobre cómo se logró que el Sandrider fuese ganador, sostiene que “los coches están todos muy parejos así que cualquiera podía salir vencedor. Se trató de pequeños detalles, como asegurarte de que has optimizado todo lo relacionado con el rendimiento del motor. También que tiene que ver con el peso del coche y su distribución del peso. Luego por supuesto, se dedicó mucho trabajo durante las etapas a conseguir la mejor configuración de la suspensión para que podamos ser más rápidos que los demás y nos sirvió la referencia que teníamos del año pasado”.

Las tareas en el campamento son incesantes y en especial después de cada etapa. Dunabin también describe cómo es el mantenimiento de los autos a los parques de asistencias. “Hay un programa que se establece antes de comenzar el rally. Sabemos cuántos kilómetros queremos hacer con todos los componentes. Así que, si solo queremos hacer 2.500 kilómetros, se usan una determinada cantidad de elementos como repuestos u otros componentes del coche. Cuando llegamos a la mitad del rally, los cambiamos. Así que hay otras piezas del coche que están bien sea para 5.000 kilómetros, pero necesitamos hacer algunas revisiones, como cambiar el aceite o la grasa de los rodamientos de las ruedas. Tenemos un plan de mantenimiento predeterminado al que nos ceñimos durante todo el rally. Y luego le sumamos cualquier cosa que surja en cada etapa. Se pueden quitar las carrocerías y eso demanda un trabajo íntegro sobre el auto”.

Philip Dunabin le contó los detalles del Dacia Sandrider a Infobae (Prensa Dacia)

Respecto de las mejoras que tuvo este auto sobre el del año pasado, revela que “el año pasado tuvimos muchos problemas electrónicos con los ventiladores del radiador. Así que la refrigeración del motor siempre fue un poco difícil de gestionar el año pasado. Este año hemos cambiado la electrónica y los motores de los ventiladores y no tuvimos ningún problema. Esa es la principal mejora ya que se trata de ganar en fiabilidad. Pero si revisas el coche, hay pequeñas mejoras en todas partes: la suspensión es un poco más resistente, que nos permitió funcionar en condiciones muy seguras y estables. También hemos realizado trabajos durante el año en los frenos y el sistema de dirección”. Referido a la temperatura del motor agrega que “hemos hecho pequeñas mejoras y cambios en la forma en que entra el aire en la admisión del motor. El año pasado teníamos las tomas de aire en diferentes posiciones. Este año tenemos una especie de conducto corto a cada lado". En tanto que el aspecto aerodinámico del auto también ayudó: “Se suman otros detalles en la carrocería, como la disposición de los paneles ahorrar bastante peso”. Otro detalle que llamó la atención fue “el cambio en la cubierta que está sobre el parabrisas delantero porque teníamos muchos problemas atrapando demasiadas ramas debajo de la cubierta original. No hay grandes cambios radicales, solo pequeñas mejoras por todas partes”.

Dacia estará presente en el resto del calendario y se podrán ver sus “naves espaciales” en nuestro país. Acerca de las posibles evoluciones durante la temporada, Dunabin asevera que “obviamente, porque todo se vuelve progresivamente más difícil. Inevitablemente aún hay cosas que sabemos que queremos mejorar. Necesitamos hacer algunas cosas en el sistema de refrigeración para el calendario porque el Rally de Marruecos será antes y las temperaturas ambientales serán mucho más altas. Habrá más trabajos en los amortiguadores. Se sumarán tareas en los frenos, particularmente en lo que se refiere a la refrigeración y demás. Habrá una progresión general todo el tiempo. Y paralelamente, todo esto está relacionado con el rendimiento y también están todos los temas de fiabilidad y los cambios que se buscan es para asegurarnos de que podamos correr sin ningún problema”.

El Rally Dakar fue la primera fecha del Campeonato Mundial de Rally Raid y tuvo puntaje especial. Habrá otras cuatro fechas y una de ellas será en Argentina, con el Desafío Ruta 40 del 24 al 29 de mayo en Mendoza y San Juan. Por ende, la “nave espacial” de Dacia se podrá ver en nuestro país.

ASÍ SE TRABAJÓ EN EL DACIA SANDRIDER

Uno de los cuatro Dacia en el parque de asistencia y sus puertas a lo alas de gaviota

El interior del vehículo con su sofisticado instrumental

Las tareas en la suspensión trasera

El motor V6 es en base a un Nissan Z

La parte trasera da cuenta de las particulares líneas del coche

Se concluyeron los trabajos y el auto se guarda en las carpas del parque de asistencia dentro del campamento