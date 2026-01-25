Boca aceleró por Ascacíbar y envió una nueva oferta a Estudiantes: el gesto del jugador y la frase del DT que ilusiona a los hinchas

*Boca realizó una segunda oferta por Ascacibar y ya hay acuerdo con el jugador.

Boca Juniors envió en las últimas horas una propuesta formal a Estudiantes de La Plata para lograr el fichaje de Santiago Ascacíbar, quien se perfila como la próxima incorporación del equipo que dirige Claudio Úbeda. Si bien desde el Xeneize indicaron que la oferta es por la compra de la totalidad del pase del capitán del Pincha, desde el cuadro platense incluyeron un posible préstamo de Brian Aguirre, extremo que cuenta con el visto bueno del entrenador Eduardo Domínguez. Vale recordar que Edwin Cetré alcanzó un acuerdo con Paranaense de Brasil y en cuestión de horas podría ser transferido.

La negociación entre Boca y Estudiantes avanzó de manera positiva durante el fin de semana, después de que la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme mejorara los términos iniciales. Ambas instituciones muestran predisposición para concretar la transferencia, y los términos del contrato con Ascacíbar ya estarían acordados de palabra. Solo resta la aprobación definitiva entre los clubes para que el mediocampista, de 28 años, firme su vínculo y se sume a los entrenamientos del Xeneize.

Las cifras del traspaso no fueron detalladas públicamente, aunque Estudiantes fijó una valuación cercana a los siete millones de dólares por el pase del volante central. La posibilidad de incluir futbolistas como parte de pago, en particular a Brian Aguirre, responde a la necesidad de recambio en el ataque tras la inminente partida de Cetré. Sin embargo, desde Boca dejaron entrever que la oferta que se envió no incluye la cesión de porcentajes de ningún jugador.

El entrenador Eduardo Domínguez dejó abierta a la posibilidad de una transferencia de Ascacíbar a Boca (REUTERS/Agustin Marcarian)

Por lo pronto, el DT del Pincha, Eduardo Domínguez reconoció que “el club necesita vender”, y consideró lógico el interés de clubes como Boca y River por figuras del fútbol local. Y agregó una frase que ilusión a los hinchas xeneizes: “Tenemos que tener la gracia de lo que hizo el Ruso: volver al club. Lo que hizo Pablo, José… y es enumerar a grandes futbolistas. El Ruso ama al club, ama a Estudiantes. Él se enamoró de la gente y con el público es un ida y vuelta constante. Juega bien. Tenemos la tranquilidad de saber esa situación y hasta que no se cierre, creo en la responsabilidad de ellos con el club”.

La búsqueda de Boca Juniors por Ascacíbar se remonta a anteriores mercados de pases y responde a la necesidad de contar con un mediocampista con despliegue, llegada al área y capacidad para jugar sobre la banda derecha, posición afectada por la lesión de Rodrigo Battaglia, quien evalúa una posible operación del tendón de Aquiles, que lo marginaría por varios meses

El propio Ascacíbar, que fue titular en el reciente empate de Estudiantes frente a Independiente por el Apertura 2026, se mostró visiblemente emocionado al salir del estadio, gesto interpretado como una despedida por parte de los medios. En tanto, el representante del futbolista, Kristian Bereit, visitó la concentración de Boca durante el fin de semana, reforzando las expectativas sobre un desenlace favorable en la operación. La presión del entorno de Ascacíbar juega un rol clave en el avance de las negociaciones, dado que su círculo familiar mantiene un fuerte vínculo afectivo con la institución de La Ribera.

De concretarse el traspaso, Ascacíbar firmará un contrato de largo plazo tras superar la revisión médica y quedará a disposición del cuerpo técnico antes del próximo cruce entre Boca y Estudiantes por la segunda fecha del torneo. El futbolista, con pasado en el Stuttgart de Alemania, fue también sondeado por River Plate y por equipos del exterior como Tigres de México, aunque la negociación más avanzada es con Boca.