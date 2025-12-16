“Muy optimista”: el análisis sobre el Alpine de Colapinto que ilusiona a los fanáticos de cara a la temporada 2026 de la F1

El A525 les generó varios dolores de cabeza a Franco Colapinto y Pierre Gasly, pero hay expectativas para un buen rendimiento del flamante A526 (@AlpineF1Team)

El equipo Alpine afronta la temporada 2026 de Fórmula 1 con renovado optimismo tras un año marcado por dificultades, impulsado por la convicción de que el desarrollo de su nuevo monoplaza, el A526, cuyos trabajos se iniciaron este año y focalizaron los recursos del equipo francés, tiene buenas expectativas de cara al venidero ejercicio.

En sintonía con ello, Pierre Gasly expresó su entusiasmo por los avances logrados en la fábrica de Enstone, donde la escudería concentró sus esfuerzos en el coche que debutará en los primeros días de enero, antes de los ensayos de pretemporada, en el llamado filming day, con la mirada puesta en el gran cambio reglamentario que transformará tanto el chasis como los motores de la máxima categoría.

Gasly, quien finalizó la temporada 2025 en la decimoctava posición del campeonato de pilotos, destacó la resiliencia del equipo durante un año en el que Alpine terminó último en el campeonato de constructores, acumulando apenas un tercio de los puntos de su rival más cercano. Las 22 unidades fueron cosechadas por el corredor galo, compañero de equipo del argentino Franco Colapinto.

El francés subrayó la importancia de mantener la moral y el compromiso a pesar de los resultados adversos, señalando: “Estoy muy contento y muy orgulloso de cómo el equipo logró gestionar una temporada así, porque cuando no tienes un coche competitivo es muy difícil y resulta fácil rendirse. Aun así, pese a los duros resultados, todo el mundo se mantuvo firme y dio lo mejor de sí. Sigo muy orgulloso de todos los chicos y de todas las personas que trabajan en el equipo. Tengo muchas ganas de empezar la próxima temporada”, declaró en una de las ruedas de prensa en la última fecha disputada en Abu Dhabi. Los testimonios fueron publicados este lunes por Motorsport.

Pierre Gasly, junto a Franco Colapinto, estuvo trabajando la semana pasada en la base de Enstone (@AlpineF1Team)

La decisión de Alpine de enfocar sus recursos en el desarrollo del monoplaza de 2026 desde etapas tempranas de 2025 tuvo un impacto directo en el rendimiento del A525, que se convirtió en el coche más lento de la parrilla.

Esta estrategia obligó tanto a Colapinto como a Gasly a competir en las últimas posiciones, como se evidenció en la ronda final disputada en Abu Dhabi. No obstante, el sacrificio realizado parece estar dando resultados en la fábrica, donde el nuevo monoplaza está próximo a completarse.

El francés de 29 años se mostró especialmente optimista respecto al potencial del nuevo coche, y afirmó: “Habrá mucho trabajo por hacer durante el invierno. Ya hemos empezado a trabajar para el próximo año. Por mi parte, soy muy optimista con el coche que estamos construyendo. A nivel de chasis y de motor, creo que todo se ve bien. Estamos cumpliendo todos nuestros objetivos. Estoy muy ilusionado con 2026”.

Cabe recordar que Alpine estará asociado a Mercedes y tendrá motores, suspensión y transmisión de la casa alemana. Para 2027, el team galo planea fabricar su propia caja de cambios. El jefe del equipo germano, Toto Wolff, puso al equipo francés como uno de los rivales a batir y George Russell adelantó otro buen indicio de los impulsores teutones.

Franco Colapinto tendrá en 2026 su primera temporada completa en la F1 (Crédito: Gentileza Luciano Yoma / @LuchoYoma)

La expectativa también está puesta en el cambio de reglamento técnico lo que representará un barajar y dar de nuevo. El año próximo los autos y neumáticos serán más chicos, los alerones serán móviles en la parte delantera y trasera, los motores a combustión erogarán la misma potencia que los eléctricos, se reducirán los aditamentos aerodinámicos y se usarán combustibles sintéticos para bajar la contaminación.

En tanto que Pierre también reflexionó sobre los aprendizajes que deja una temporada difícil y la necesidad de analizar los aspectos a mejorar de cara al futuro. Según sus palabras, “una vez que bajas el visor, solo piensas en el rendimiento y en exprimir todo lo posible del coche. Estoy seguro de que habrá cosas que revisar y analizar, pero no durante demasiado tiempo”. Gasly recordó que, a pesar de las dificultades, el equipo logró alcanzar varias veces el paso a la Q3, que es la última instancia en las clasificaciones.

La actividad oficial comenzará del 26 al 30 de enero en Barcelona, con los ensayos privados de los once equipos. Mientras que a puerta abiertas se realizarán las pruebas en febrero, en Bahréin, del 11 al 13 y del 18 al 20.

La escudería Alpine prevé realizar una revisión general de la temporada y de los aspectos susceptibles de mejora, con el objetivo de capitalizar la experiencia acumulada y avanzar en la nueva etapa que se abrirá con el cambio reglamentario de 2026.