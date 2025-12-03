Deportes

River Plate quiere romper el mercado con una figura del fútbol argentino: “Es muy viable”

El club de Núñez negocia por un jugador de Primera División que es capitán y pieza clave en su equipo. Lo pidió Gallardo por su experiencia europea y en la Selección

Guardar
Los detalles de las negociaciones de River Plate por Santiago Ascacíbar (TyC Sports)

River Plate busca rearmarse de la mejor manera y en las últimas horas sonó el nombre de una figura del fútbol argentino para que pueda incorporarse al plantel que dirige Marcelo Gallardo. Se trata de un volante con experiencia europea y que hoy es capitán y pieza clave de su equipo.

El señalado como refuerzo es Santiago Ascacíbar y cobró fuerza en las últimas horas, mientras el club de Núñez define su futuro internacional para 2026. El mediocampista, actual referente de Estudiantes de La Plata, se encuentra en el centro de las negociaciones que impulsa la dirigencia riverplatense, en un contexto donde también existen intereses desde el fútbol brasileño.

El periodista Germán García Grova informó a través de su cuenta oficial en la plataforma X que River Plate inició gestiones formales por Ascacíbar, quien está próximo a ingresar en su último año de contrato con Estudiantes. Según detalló el comunicador, fuentes cercanas a la operación calificaron la negociación como “muy viable”. Además, García Grova precisó que este martes se realizó una reunión en el estadio Monumental para avanzar en el posible traspaso.

El posteo de García Grova
El posteo de García Grova

Por su parte, TyC Sports aportó que Mariano Barnao, hombre de confianza de Gallardo, ya estableció contacto con el representante del futbolista para abrir el diálogo sobre una eventual transferencia.

El interés de River Plate se produce en un momento clave para Ascacíbar, quien a sus 28 años cuenta con experiencia en el fútbol alemán (Hertha Berlín y Stuttgart), el italiano (Cremonese) y en la selección argentina. El mediocampista también recibió una oferta concreta de un club brasileño, cuyo nombre no trascendió, y solicitó a la entidad millonaria un plazo mayor para responder, dado que su prioridad inmediata es el compromiso ante Gimnasia por la semifinal del Torneo Clausura, que se disputará el lunes en el estadio Juan Carmelo Zerillo.

No es la primera vez que el nombre de Ascacíbar aparece vinculado a River Plate. En el pasado, Enzo Pérez intentó convencerlo de sumarse al club, aunque en esa ocasión el jugador optó por disputar la Copa Libertadores con Estudiantes. Actualmente, Ascacíbar es la figura central y capitán del equipo dirigido por Eduardo Domínguez. En febrero de este año, renovó su contrato con Estudiantes hasta diciembre de 2026, consolidando su rol en el plantel platense.

Santiago Ascacíbar es el capitán
Santiago Ascacíbar es el capitán de Estudiantes de La Plate y pieza clave del equipo de Eduardo Domínguez (REUTERS/Rodrigo Valle)

El entorno familiar del mediocampista también expresó opiniones sobre su futuro. Su hermano dejó entrever su preferencia por verlo con la camiseta de Boca Juniors, aunque Ascacíbar no descartó la posibilidad de jugar en ninguno de los dos grandes del fútbol argentino. En una entrevista concedida a ESPN en julio, el jugador expresó: “Es una pregunta dificilísima. Creo que los dos planteles son muy buenos, los mejores de Argentina. Boca es un gran equipo, los dos son grandes equipos. En cualquiera sería lindo porque aprendés con todo ese entorno de jugadores”.

Mientras tanto, River Plate avanza en su proceso de reconstrucción de cara a 2026, tras confirmarse la salida de varios referentes históricos, incluidos cuatro protagonistas de la final de Madrid. Marcelo Gallardo ya presentó una lista de posibles incorporaciones, y la dirigencia busca dar un golpe de efecto en el mercado de pases con la llegada de Santiago Ascacíbar.

Temas Relacionados

Santiago AscacíbarRiver PlateEstudiantes de La PlataMarcelo Gallardo

Últimas Noticias

Conmoción en el fútbol argentino: declararon la “muerte cerebral” de Santiago Fredes, DT y leyenda de Luján, de 35 años

El ex jugador de la entidad, que había renovado su vínculo con el Lujanero hasta 2026, había contraído una enfermedad autoinmune. El comunicado del club y el mensaje de Claudio Tapia

Conmoción en el fútbol argentino:

Faustino Oro perdió y cedió la punta del Campeonato Argentino: los detalles de una definición apasionante

El niño cayó ante el salteño Julián Villca, y es escolta junto a Pérez Ponsa, con 5,5. El líder diego Flores suma 6. Los tres se enfrentarán entre sí en las próximas jornadas

Faustino Oro perdió y cedió

La buena noticia que recibió Boca Juniors en la vuelta a las prácticas: el pizarrón de Úbeda pensando en Racing

El entrenador contará con una pieza clave que estuvo en duda y se suman dos posibles retornos. Los detalles

La buena noticia que recibió

El Cuti Romero reveló el secreto vinculado a Messi detrás de su golazo de chilena en el empate del Tottenham

El defensor de la selección argentina anotó un doblete en el 2-2 de los Spurs ante Newcastle

El Cuti Romero reveló el

La selección argentina femenina goleó 8-0 a Bolivia y dio otro paso rumbo al Mundial de Brasil 2027

Por la cuarta fecha de la Liga de Naciones, la Albiceleste se impuso con claridad en el estadio de Banfield y quedó como escolta, a un punto del líder Venezuela

La selección argentina femenina goleó
DEPORTES
Conmoción en el fútbol argentino:

Conmoción en el fútbol argentino: declararon la “muerte cerebral” de Santiago Fredes, DT y leyenda de Luján, de 35 años

Faustino Oro perdió y cedió la punta del Campeonato Argentino: los detalles de una definición apasionante

La buena noticia que recibió Boca Juniors en la vuelta a las prácticas: el pizarrón de Úbeda pensando en Racing

El Cuti Romero reveló el secreto vinculado a Messi detrás de su golazo de chilena en el empate del Tottenham

La selección argentina femenina goleó 8-0 a Bolivia y dio otro paso rumbo al Mundial de Brasil 2027

TELESHOW
Gimena Accardi contó cómo quedó

Gimena Accardi contó cómo quedó la tenencia de sus tres gatos con Nicolás Vázquez después del divorcio

Rosalía mostró cómo fue su ascenso por el interior del Obelisco: de su asombro por la vista al guiño a Eva Perón

El fuerte accidente de Guillermo Francella que sufrió en España: “Creí que todo había acabado”

Valu Cervantes mostró cómo vivió el armado del árbol navideño junto a sus hijos: risas, accidentes y pura ternura

Florinda Meza habló sobre la herencia de Roberto Gómez Bolaños y la polémica con los hijos de él: “Me dejó poquito”

INFOBAE AMÉRICA

Por qué el cerebro humano

Por qué el cerebro humano responde de forma única a las voces de chimpancés

Brasil alcanzó un récord histórico en la producción de petróleo y gas natural

La ONU expresó su solidaridad con los afectados por las inundaciones en Asia que dejan cerca de 1.300 muertos

Haití aprobó el decreto que permitirá convocar elecciones generales en la isla tras una década sin comicios

Guatemala incautó 867 paquetes de cocaína y arrestó a tres presuntos narcotraficantes