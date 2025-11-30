Deportes

Es el hogar de Pablo Aimar y disputó los antiguos Nacionales: la historia de Estudiantes de Río Cuarto, que jugará en Primera

El conjunto cordobés superó a Deportivo Madryn y acompañará a Gimnasia de Mendoza en la élite

Guardar
La formación de Estudiantes que
La formación de Estudiantes que hizo historia

El 21 de septiembre de 1912, un grupo de alumnos del Colegio Nacional N° 1 de Río Cuarto fundó la Asociación Atlética Estudiantes. A 113 años de ese momento, el conjunto entrenado por Iván Delfino acaba de hacer historia sellando su vuelta a la Primera División gracias a su victoria sobre Deportivo Madryn (3-1 en el global) en una llave a doble partido por la final del Reducido de la Primera Nacional, y acompañará en la élite a Gimnasia de Mendoza.

El León había pisado fuerte en la máxima categoría en la década de 1980, cuando disputó tres campeonatos Nacionales correspondientes a 1983, 1984 y 1985. La única vez que pasó la primera fase fue en su última participación. Fue segundo del Grupo B con 7 puntos, por detrás de Boca Juniors (8) y por delante de Temperley (5) y Altos Hornos Zapla (4), en una época en la que se daban dos unidades por victoria. Avanzó a la rueda de ganadores y fue eliminado en esa segunda fase por San Martín de Tucumán. En ese momento, la final se jugaba entre los finalistas de esa ronda y la ronda de perdedores. Bajo ese escenario, el campeón fue Argentinos Juniors ante Vélez.

Desde esa época, Estudiantes ya hacía de local en el Estadio Ciudad de Río Cuarto Antonio Candini, un recinto con capacidad de 15.000 espectadores ubicado en la Avenida España 251. No había jugado nunca en la Segunda División (disputó los Nacionales por haberse clasificado desde el Regional), hasta que logró el ascenso a la Primera B Nacional a mitad de 2019 como campeón del Torneo Federal A.

En su temporada inicial, el conjunto cordobés estaba segundo en la Zona A con 37 unidades, por detrás de Atlanta (41), cuando la AFA decidió modificar el formato después de varios meses de inactividad debido al parate provocado por la pandemia de COVID19. El Celeste perdió las dos finales disputadas por los dos boletos a Primera División, ambas por penales ante Sarmiento de Junín y Platense.

Luego de esas oportunidades fallidas, accedió en tres ocasiones al Reducido en estos últimos años. Sin embargo, nunca había llegado a la definición. En 2022, perdió en la segunda fase frente a Estudiantes de Buenos Aires y, a la temporada siguiente, cayó en semifinales ante Deportivo Maipú por ventaja deportiva, después de terminar 1-1 en la serie.

En la presente edición, finalizó segundo en la Zona B con 60 unidades, a tres del líder Gimnasia de Mendoza, que aseguró su boleto a Primera después de imponerse a Deportivo Madryn en la final entre punteros del campeonato. El equipo comandado por Iván Delfino ejerció una localía impenetrable hasta las últimas instancias de la fase final porque le ganó 2-1 a Patronato en la primera ronda del Reducido, empató en Salta con Gimnasia y Tiro y lo despachó 2-0 en los 90 minutos como local y pasó las semifinales por ventaja deportiva ante Estudiantes de Buenos Aires (perdió 1-0 en Caseros y ganó por el mismo marcador en Córdoba).

Aimar, en sus últimos partidos
Aimar, en sus últimos partidos en Estudiantes

En Madryn, no se metió atrás, hizo valer el triunfo en casa e igualó 1-1, dando un golpe sobre la mesa. Nuevamente, volverá a codearse con los grandes del fútbol argentino y de su provincia, que ya tenía dos representantes en la élite (Talleres y Belgrano).

Con Iván Delfino en el banco de suplentes y figuras como Gonzalo Maffini y el Colo Cabrera, Estudiantes le sacó una sonrisa a su hijo pródigo: Pablo Aimar, surgido de la cantera y actual ayudante de campo de Lionel Scaloni en la selección argentina. El Payasito surgió y terminó su carrera allí. Y su papá fue entrenador.

Temas Relacionados

Estudiantes de Río CuartoDeportivo MadrynPrimera B NacionalLiga Profesionaldeportes-argentina

Últimas Noticias

La insólita agresión a un jugador argentino en el rugby francés que recorre el mundo: “No se puede predecir la estupidez”

Janick Tarrit, del Racing 92, le dio un cabezazo a Efraín Elías, jugador del Toulouse, en el Top 14

La insólita agresión a un

Estudiantes de Río Cuarto le ganó la final a Deportivo Madryn y logró un histórico ascenso a la Liga Profesional

Con un resultado global de 3-1 a favor, el elenco cordobés disputará en la máxima categoría del fútbol argentino. Hace 40 años jugó tres campeonatos Nacionales

Estudiantes de Río Cuarto le

La impactante caravana del Flamengo tras ganar la Libertadores y el insólito blooper resuelto con cinta

Cerca de 500.000 fanáticos se reunieron para celebrar la cuarta conquista del equipo carioca. Hubo incidentes y detenidos

La impactante caravana del Flamengo

De “tocar fondo” y pedir ayuda en redes a un fin de año soñado: Federico Gómez ganó el duelo de argentinos y gritó campeón en Chile

El Bombardero superó a Lautaro Midón por 6-4 y 6-1 y se quedó con el Challenger de Temuco. Meses atrás había publicado una carta con un conmovedor testimonio

De “tocar fondo” y pedir

“El Guerrero ha vuelto”: Lisandro Martínez regresó a la acción con el Manchester United tras más de 300 días de ausencia

El central argentino reapareció con la camiseta de los Diablos Rojos en la victoria por 2 a 1 sobre el Crystal Palace

“El Guerrero ha vuelto”: Lisandro
DEPORTES
Estudiantes de Río Cuarto le

Estudiantes de Río Cuarto le ganó la final a Deportivo Madryn y logró un histórico ascenso a la Liga Profesional

La impactante caravana del Flamengo tras ganar la Libertadores y el insólito blooper resuelto con cinta

De “tocar fondo” y pedir ayuda en redes a un fin de año soñado: Federico Gómez ganó el duelo de argentinos y gritó campeón en Chile

“El Guerrero ha vuelto”: Lisandro Martínez regresó a la acción con el Manchester United tras más de 300 días de ausencia

El esperanzador mensaje de Lionel Messi tras el pase del Inter Miami a la final de la MLS

TELESHOW
El álbum de fotos de

El álbum de fotos de Rosalía en Buenos Aires: del atardecer en el Obelisco a la visita a La Bombonera con Trueno y Momo

El encuentro estelar de Lali Espósito con Rosalía, Úrsula Corberó y Emilia Mernes: todas las fotos

¿Luisana Lopilato está embarazada de su quinto hijo?: la foto navideña que despertó especulaciones

Transparencias, encaje blanco y mariposas: el outfit que Juana Viale repitió en su programa

El apoyo de Cris Morena a Valentín Yan en las pistas del TC2000: “¡Vamos nietito lindo!"

INFOBAE AMÉRICA

Steve Witkoff viajará a Moscú

Steve Witkoff viajará a Moscú para volver a reunirse con Putin tras las conversaciones con Ucrania en Florida

Estados Unidos destruyó más de 15 depósitos de armas de ISIS en el sur de Siria

Nasry “Tito” Asfura llamó a la prudencia y pidió esperar el resultado oficial antes de proclamar un ganador en Honduras

El nuevo partido británico a la izquierda del laborismo apuesta por una dirección colegiada sin parlamentarios

Von der Leyen reafirmó la plena cooperación de la Unión Europea con Ucrania durante las negociaciones con EEUU