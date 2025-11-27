Los Pumas 7’s debutan frente a Fiji en el inicio del circuito mundial de seven en Dubai

Marcos Moneta, una de las figuras del equipo argentino (Photo by Zach Franzen)

El seleccionado argentino de rugby seven, Los Pumas 7’s, ya tiene fecha y rivales definidos para su estreno en la nueva temporada del Circuito Mundial de Seven, que comenzará este fin de semana en Dubai. El equipo dirigido por Santiago Gómez Cora abrirá la competencia el sábado ante Fiji a las 6:10, y luego chocará frente a Francia y Sudáfrica. La fase de grupos se completa el mismo sábado, mientras que las instancias finales se disputarán el domingo.

El debut nacional en Dubai está programado contra los oceánicos. Más tarde, Los Pumas 7’s afrontarán el segundo partido frente a Francia a las 9:38, y el último encuentro de la primera etapa será ante Sudáfrica, a partir de las 13:34. Estos partidos podrán verse en vivo a través de la plataforma Disney+ Plan Premium.

Matías Osadczuk no será parte del equipo, una de las grandes bajas del plantel (REUTERS/Daniel Cole)

El domingo tendrá lugar la definición para quienes avancen de fase, con las semifinales del Oro previstas para las 7:06 y 7:28, y la final a las 13:11. El rendimiento en esta ronda inicial determinará los cruces y las aspiraciones de Los Pumas 7’s para mantenerse entre los mejores equipos del circuito.

El historial del seleccionado argentino en el Seven de Dubai presenta un crecimiento continuo en los últimos años. En la edición de 2024, Los Pumas 7’s consiguieron la medalla de bronce, tras vencer a Nueva Zelanda en el partido por el tercer puesto. La campaña 2023 se cerró con el subcampeonato y la presea de plata, mientras que en 2022 el equipo ocupó el sexto puesto. Además, en 2021, la competencia se realizó en dos etapas consecutivas y el equipo nacional obtuvo dos medallas de bronce, consolidando su presencia en el podio.

Entre 2021 y 2024, Los Pumas 7’s han conseguido cinco podios en el Seven de Dubai, una cifra destacada dentro del rugby internacional. Solamente en 2022 no alcanzaron medalla. Este antecedente refuerza la expectativa sobre el plantel de Gómez Cora y su oportunidad de iniciar la temporada sumando puntos clave para el ranking mundial.

El fixture oficial del debut argentino es el siguiente:

Argentina-Fiji: sábado 29 de noviembre, 6:10 (hora argentina).

Argentina-Francia: sábado 29 de noviembre, 9:38 (hora argentina).

Argentina-Sudáfrica: sábado 29 de noviembre, 13:34 (hora argentina).

Luciano González fue elegido como el mejor jugador del año en los SVNS Awards 2025 (REUTERS/Edgar Su)

El plantel argentino:

ÁLVAREZ, Santiago ARRIETA, Martiniano (debut) BATAC, Juan Patricio (debut) BAZÁN VÉLEZ, Lautaro DUBUC, Sebastián (debut) GONZÁLEZ, Luciano GRAZIANO, Matteo MALDONADO, Valentín (debut) MARE, Santiago MONETA, Marcos MORALES, Eliseo (debut) PELLANDINI, Joaquín VERA FELD, Santiago ZANGARA, Santino

La participación de Los Pumas 7’s en Dubai será transmitida en vivo por Disney+ Plan Premium.