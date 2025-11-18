Deportes

El jugador con pasado en la selección argentina que busca Marcelo Gallardo para reforzar el ataque de River Plate

El club de Núñez inició contactos con el entorno de Luciano Gondou, quien se encuentra en el Zenit de San Petersburgo

River Plate no está atravesando su mejor momento y, pese a estar clasificado a los octavos de final del Torneo Clausura (se enfrentará el lunes 24/11 con Racing en Avellaneda), no tiene aún asegurado su lugar en la próxima Copa Libertadores, lo que genera un escenario sombrío en Núñez. En medio de las especulaciones de cómo se armará el equipo de cara al 2026, trascendió uno de los refuerzos que quiere traer Marcelo Gallardo para mejorar su falta de gol.

Con miras a fortalecer el frente de ataque y ante la chance de que el colombiano Miguel Ángel Borja pueda irse del club, el Millonario apunta los cañones a un centro delantero con pasado en Argentinos Juniors, Sarmiento y la selección argentina: Luciano Gondou. El jugador de 24 años está en el Zenit de San Petersburgo y, según la información que brindó el periodista Gustavo Yarroch en ESPN, el entorno del goleador reconoció que “hubo contactos desde River en las últimas horas” para consultar su situación. Cabe recordar que el nacido en Rufino pasó por la Reserva de la Banda antes de pasar al Verde de Junín. Además, Gallardo tiene en mente sumar entre cuatro y cinco refuerzos para la próxima temporada: un delantero, un mediocampista central, un volante y un lateral izquierdo.

El interés de River por Gondou, quien ya conoce la institución tras su paso por las divisiones inferiores entre 2019 y 2020, es real y habría que esperar cuáles son las condiciones que pondrá el club ruso, que tiene contrato firmado con el jugador argentino hasta el 30 de junio de 2028. El delantero, sin chances durante su etapa en el Millonario, regresó a Sarmiento, donde se consolidó entre 2021 y 2023 y fue la figura del elenco de Junín con 17 goles y 6 asistencias en 83 partidos. Su carrera tomó impulso al incorporarse a Argentinos Juniors (14 tantos en 38 encuentros) y, posteriormente, dio el salto al fútbol europeo con el Zenit de San Petersburgo.

Luciano Gondou festeja un gol durante su paso por Argentinos Juniors (Fotobaires)

La primera temporada de Gondou en el fútbol ruso resultó prometedora: anotó 11 goles en 29 partidos, lo que le permitió destacarse en el plantel del Zenit. Sin embargo, su actualidad dista de aquel rendimiento inicial. En la presente campaña, el delantero acumula 749 minutos en 20 encuentros —1 correspondientes a la Liga Premier de Rusia y siete a la Copa de Rusia—, con un saldo de dos goles y dos asistencias. Este descenso en sus cifras ha motivado que Mariano Barnao, colaborador cercano de Marcelo Gallardo, propusiera nuevamente el nombre del atacante como posible refuerzo para River.

Por otra parte, en el plantel actual, Sebastián Driussi y Facundo Colidio ocupan habitualmente la titularidad en la delantera. El colombiano Miguel Ángel Borja fue una alternativa durante buena parte del año, aunque Gallardo decidió no convocarlo para el último partido frente a Vélez, lo que alimenta las versiones sobre su inminente salida de Núñez ante el interés de Tigres de México. Los otros nombres del ataque millonario incluyen a jóvenes talentos de las Inferiores como Agustín Ruberto, Ian Subiabre y Joaquín Freitas, quien debutó en Primera División el pasado domingo en el empate 0-0 ante el Fortín, en Liniers. Estos jugadores podrían tener mayor rodaje en la temporada siguiente.

En cuanto al próximo partido que tendrá River por el pase a cuartos de final del Clausura ante Racing, Gallardo contaría con varios regresos para visitar el Cilindro el lunes 25 de noviembre a las 19.15. El probable equipo sería con Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo o Juan Portillo; Juanfer Quintero; Maximiliano Salas y Facundo Colidio o Sebastián Driussi. Cabe recordar que el Millonario no tiene su lugar garantizado en la Copa Libertadores 2026. Se clasificará a fase de grupos solamente si es campeón del torneo, mientras que podría acceder al Repechaje si Rosario Central, Boca Juniors o Argentinos logra el título, ya que liberaría una plaza en la Tabla Anual.

