El golazo de chilena de un arquero en la Copa de Francia que recorre el mundo: “Es una auténtica locura”

Aurélien Deniel, jugador del humilde Plouvorn, fue el héroe de la jornada al marcar el tanto del empate ante el Vitré. En la tanda de penales, atajó dos y le dio la clasificación a su equipo

Aurelien Deniel, arquero del Plouvorn, se convirtió en el héroe de la jornada

El fin de semana se disputaron los cruces de las rondas preliminares de la Copa de Francia, en los cuales se midieron equipos de los estratos más bajos de las divisionales del fútbol galo. En uno de los duelos se dio una situación curiosa, muy pocas veces vista. El arquero del humilde AG Plouvorn, un club amateur de la liga Regional 1 de Finisterre, se convirtió en el héroe de la jornada al convertir un golazo de chilena en el último minuto para empatar el juego 1-1 ante el AS Vitré de la Tercera División. Además, su equipo avanzó a la siguiente fase tras imponerse 4-3 en los penales, con dos atajadas de su figura.

Cuando todo parecía indicar que el Vitré se quedaría con una victoria lógica en la previa, luego del tanto inicial de Mickaël Martin en el primer tiempo, en la última jugada (minuto 98) del partido todo cambió. El arquero del Plouvorn, Aurélien Deniel, sorprendió a todos con una fenomenal chilena cerca de los límites del área mayor. La pelota entró pegada al palo derecho de su colega y el festejo se hizo viral en las redes sociales. “Una auténtica locura, así es la Copa Francia”, reaccionó la cuenta National Football, que sigue todos los torneos del país europeo.

Deniel, de 26 años, vivió un sueño en la Copa de Francia. Además de convertir el gol que recorrió el mundo, también se dio el gusto de atajar dos penales en la definición que le dieron la clasificación a la octava ronda, la instancia previa al ingreso de los clubes de la Ligue 1 al cuadro. Su próximo rival será el Les Sables Vendee Foot de la Tercera Nacional. “¡Esto es una locura! Me siento como una estrella del fútbol. Es una experiencia increíble", fueron las primeras palabras del héroe, en una entrevista que publicó el diario Le Parisien.

“Esa jugada fue una locura. Estábamos a punto de realizar la última jugada del partido con una pelota parada. El entrenador me dijo que saliera de mi arco y entrara en el área rival. Hubo un primer centro que fue bloqueado, y luego un segundo en el que el balón me llegó. Instintivamente hice una chilena, algo que nunca me había salido, y el balón entró en el arco. Nunca había marcado así ni siquiera en los entrenamientos", afirmó, entre risas, el dueño de la hazaña en el medio francés.

Aurélien Deniel, el arquero francés
Aurélien Deniel, el arquero francés que marcó un golazo de chilena en la séptima ronda de la Copa de Francia para el Plouvorn (Captura video)

Al ser consultado por las reacciones posteriores de semejante proeza, Deniel relató: “¡Fue una explosión de alegría! Al caer de espaldas, no vi bien cómo había entrado el balón, y entonces escuché a mis compañeros gritar el gol. Corrí hacia nuestra hinchada, me dejé caer de rodillas y se me escapó una lágrima. Fue muy emotivo. Me costó un poco bajar de la euforia. Había estado corriendo como loco, así que estaba sin aliento. Además, logré atajar dos penales, fue una noche increíble porque eliminamos a un equipo invicto en todas las competiciones (13 partidos). ¡Es asombroso y hermoso!“.

Más allá de la victoria y que su gol lo vieran en todo el mundo, Deniel continúa con su rutina laboral habitual como instalador de paneles de yeso en una empresa constructora que es del presidente del club, por lo que al menos pudo negociar algunos beneficios, pero no gozó del día libre luego de su proeza. “Nos reunimos todos en un bar de Plouvorn. Pasamos una noche estupenda que terminó a las cuatro y media de la madrugada. Al despertar, tenía más de 200 mensajes que aún no he podido responder. Eran mensajes de familiares, amigos, gente de Vitré e incluso desconocidos que me contactaron por Instagram para felicitarme. Gané casi 200 seguidores en un solo día. Algunos amigos en Australia incluso me contaron que el vídeo de mi gol se había emitido en los medios", contó orgulloso.

Por último, el arquero yesero que se convirtió en un héroe impensado en la Copa de Francia sueña con ir por más en el certamen y poder enfrentar en alguna instancia a los más poderosos, como el PSG o el Olympique Marsella, su club favorito. “Seguiré jugando con normalidad, no intentaré esforzarme más para ascender en el ranking. Pero si algún club se muestra interesado, estoy abierto a negociar”, cerró.

