Tiene 14 años, compite con la “magia” de Colapinto y representará a la Argentina en el Mundial de Karting

Rayito Saa, el joven argentino que sueña con llegar a la F1 y que disputará el Mundial de Karting en Qatar

“Siempre estamos intentando representar a Argentina y dejarla en lo más alto posible”, indica con orgullo uno de los grandes proyectos del automovilismo nacional que ya está tocando las puertas de las categorías europeas. Martín Saa, más conocido como Rayito, es uno de los jóvenes que sueñan con llegar a la Fórmula 1 y que ya compitió con la bandera albiceleste en varios torneos internacionales. El corredor, de 14 años, se consagró campeón de la Senior Max en la RMC Final Argentina de karting y en diciembre competirá en el Mundial Rotax de Bahreín, Qatar. En diálogo con Infobae, contó cuáles son sus sueños en el deporte motor, su futuro con vistas al Viejo Continente y su encuentro con Franco Colapinto: del regalo que le dio al gesto del piloto de Alpine que el chico lleva en todas sus carreras.

El joven de General Rodríguez logró su clasificación al Mundial Rotax de Bahreín tras quedarse con el título de la Senior Max en la RMC Final Argentina a mediados de octubre con el equipo Cronos Racing Team. La consagración llegó a principios de octubre en el kartódromo Jorge Frare de Gualeguay, donde el piloto logró dos victorias -ganó las carreras 1 y 3- y dos poles position para coronar un fin de semana soñado.

En una entrevista con este medio, contó los obstáculos que tuvo que sobrepasar durante el 2025 para sellar su boleto al torneo de Qatar. “Este año estuve al principio en la Junior y pegué el salto a la senior. Empezamos a ganar carreras y llegamos a la gran final que se disputaba en Gualeguay para ver quién de la categoría iba al Mundial. Pudimos ganar, estuvo muy complicado”, comentó.

Sobre el certamen internacional, contó: “Surgen 76 campeones para competir en el campeonato del mundo en Bahréin. Son los campeones de cada país. Muy contento por toda la experiencia que nos estamos llevando y también de que vamos a ir a correr allá a representar nuestro país y tenemos unas buenas expectativas”. Según dicta el reglamento oficial del Mundial Rotax, los pilotos se dividirán en dos grupos y solamente pasarán a la final 36 competidores. Allí, se delimitará el campeón del torneo. La cita se llevará a cabo del 29 de noviembre al 6 de diciembre y en las ocho categorías que participarán habrá nueve representantes argentinos en total.

Rayito Saa logró su boleto al certamen internacional de Bahréin tras ganar la Senior Max en la RMC Final Argentina (@rayito_saa)

“Me siento muy orgulloso por todo lo que trabajé con toda mi familia y con todo mi equipo para lograr ir allá para representar a Argentina. Este cupo lo venimos persiguiendo hace bastante tiempo y es la primera vez que se nos puede dar”, expresó con emoción sobre su hito de competir en Bahréin.

Martín Saa comenzó a correr en karting “desde los seis años” y sus primeros pasos en los circuitos llegaron gracias a su papá, Cristian, que compitió de manera amateur. De hecho, su apodo Rayito está relacionado con el paso de su padre por el paddock. “A mi viejo lo burlaban por andar rápido... lo burlaban porque no andaba rápido en realidad. Al principio iba medio lento, entonces lo jodían. Y después, ya no se lo decían constantemente y ya empezó a andar rápido. Así que le quedó el nombre de Rayo a él y yo, como era el hijo que empezó a correr, me pusieron así, Rayito”, explicó por teléfono mientras se escuchaba a su papá reprochando entre risas de fondo. Incluso, en los circuitos es considerablemente más reconocido por su apodo y hasta su Instagram oficial (@rayito_saa) tiene el seudónimo antes que el nombre.

-¿Siempre competiste en karting?

-Sí, siempre en karting, pero pasando de categoría. Empecé en la categoría que es de los más chiquitos, con el auto con menos potencia y con menos peso. Después vas avanzando a medida que vas creciendo.

-¿Cuándo nació tu pasión por los fierros?

-De muy chiquito iba al kartódromo a verlo a mi papá correr. Siempre en casa hubo bastantes autos. Y la verdad que fui un loco por el mundo motor.

-¿Qué sentís cuando estás arriba de un karting en la pista?

-Es difícil describirlo, pero cuando te estás concentrando antes de la carrera, estás por ahí un poco nervioso... pensando qué va a pasar. Y después, cuando entrás a correr, ya en las vueltas previas, te vas calmando. Se te baja el aire, todo. Te relajás. Al menos lo que me pasa a mí. Pero es como una zona de relax mentalmente, porque físicamente te desgasta un montón. Lo disfruto un montón. Es como... si fuera una terapia cuando entro ahí. Me olvido de todo. Solamente quiero ir para adelante y ganar.

Martín Saa fue subcampeón en el Campeonato Sudamericano de Karting FIA Chile 2025 (@rayito_saa)

“Desde chico que voy a Italia a representar a Argentina, pero en otros mundiales. Este es el primer mundial de Rotax que represento. En Chile ya fui a representar a Argentina. Ahí quedé subcampeón. Nos llevamos una gran experiencia también ahí. Siempre estamos intentando representar a Argentina y dejarla en lo más alto posible. Creo que lo estamos haciendo bastante bien”, destacó sobre el ascenso en su carrera. En el país trasandino terminó en el segundo lugar del Campeonato Sudamericano de Karting FIA Chile a mediados de 2025. En este mismo año, en tierras italianas, participó en Cremona de la FIA Karting World Cup, mientras que corrió en Orlando, Estados Unidos, en la ROTAX Winter Trophy.

Martín Saa integra la lista de decenas de pibes argentinos que viajan a Europa para poder cumplir su sueño en la Fórmula 1. Su padre, Cristian, le comentó a este medio que están en tratativas con categorías del Viejo Continente y que está encaminada su presencia en ciertos campeonatos de cara al 2026.

“Ya lo estuvimos hablando acá con la familia, con el equipo, que seguramente se va a dar. Y que sabemos que todos esos pilotos que están ahora allá, corrieron alguna vez conmigo y a todos les gané. Menos a uno que sí fue un rival que estaba todas las carreras mano a mano, pero al resto les gané a todos. Así que sabemos que tenemos para dar”, reveló el chico de 14 años.

Al mismo tiempo, con una sobresaliente determinación respecto a su futuro y sobre cuáles son sus metas, detalló: “Lo que apuntamos, creo que la mayoría del automovilismo, es llegar a la Fórmula 1. Todavía me falta mucho camino por recorrer. Pero jugamos para esas categorías de allá de Europa. Sabemos que está el potencial. Sabemos que nos puede ir bien y que si vamos afuera vamos a hacer un gran trabajo”.

Martín copartió un día junto a Franco Colapinto en el kartódromo de Zárate (@rayito_saa)

Gino Trappa, Teo Schropp, Franco Paolini, Santiago Baztarrica, Martín Bertolaccini, Santino Panetta y Mattia Colnaghi son algunos nombres de los pibes que compiten regularmente en Europa y sueñan con llegar a la Fórmula 1. Hoy en día el máximo exponente del automovilismo nacional es Franco Colapinto, que fue confirmado por Alpine como su piloto titular de cara al 2026.

Rayito, que también está cimentando su propia autopista a las categorías reinas con firmes resultados en varios continentes, disputa todas las carreras con la “bendición” de Franco. Martín tuvo la oportunidad de conocer al piloto de 22 años y practicar juntos en pista. Una de estas sucedió en el verano, cuando Colapinto se acercó al kartódromo de Zárate. “Esa era la segunda vez que fui a entrenar con él. A mí me habían armado un karting para correr, para dar unas vueltas. Me llevé la experiencia de compartir pista con él, de verlo de atrás, y que me vea también él y que me halague un poco”, comentó.

Martín contó las intimidades del encuentro, destacó el obsequio que le dio al hombre de Alpine y el noble gesto que este tuvo: “Es muy copado. Me dio un par de consejos. Cuando yo estaba en la pista, estaba medio sorprendido por cómo iba y después afuera de la pista es muy copado. Le hice un regalo: un autito de F1 de Senna. Me hizo firmárselo y después le dije que si me podía firmar el casco. Me lo firmó y estoy corriendo con ese ahora. Tengo ahí la magia”.

El casco del Rayito que tiene la "bendición" de Colapinto y que lo acompaña en su ascenso en el automovilismo (@rayito_saa)

El joven piloto destacó con orgullo que Colapinto es uno de sus máximos referentes y que junto a Nico Varrone “son los dos mejores argentinos del momento”. Este último competirá en el 2026 en la Fórmula 2 después de concretar grandes actuaciones en el WEC. “Lo pude conocer también en uno de los entrenamientos. Lo conocí en el primer entrenamiento que me conocí a Franco, también estaba Nico. La verdad que también muy copado. Muy buena experiencia la posibilidad de conocerlos”.

Sin embargo, Rayito no pudo guardar la “magia” de Nico de forma física. “Con él no fui preparado, no sabía que iba Nico y no pude pedirle que me firme algo. El casco ya lo tenía firmado por Franco, así que no me pude llevar ninguna firma, pero espero volver a verlo”, resaltó.

Martín Saa acapara los flashes en los kartódromos nacionales y es uno de los grandes apuntados para representar a la Argentina en tierras extranjeras. Rayito se destaca con el talento que plasma en el asfalto y los enormes resultados ilusionan a su equipo. El pibe de General Rodríguez representará al país en el Mundial Rotax de Qatar y tendrá un 2026 en el que su nombre resonará en reiteradas oportunidades en Europa.