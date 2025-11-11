Deportes

Qué se juega Argentina en la Billie Jean King Cup y qué necesita para clasificar

El equipo nacional enfrenta a Suiza y Eslovaquia en el Córdoba Lawn Tenis Club, del 14 al 16 de noviembre. Debe ganar el grupo para cortar una racha de cuatro eliminaciones seguidas en los Playoffs

La Selección Argentina de Tenis
La Selección Argentina de Tenis femenino busca sellar su clasificación para los Qualifiers 2026 cuando enfrente a Eslovaquia y Suiza

La Selección Argentina de Tenis YPF se juega mucho más que una serie en la Billie Jean King Cup: el equipo nacional se encuentra ante la chance de romper una racha de casi 10 años sin avanzar a la fase de los Qualifiers, el paso previo a las Finals del torneo más importante por equipos del mundo.

Del 14 al 16 de noviembre, Las Guerreras serán locales en el Lawn Tenis Club de Córdoba y enfrentará a Suiza y Eslovaquia en el Grupo C de los Playoffs. El objetivo es claro: ganar la fase para conseguir el boleto a la próxima instancia y soñar con volver a la elite.

El formato de la Billie Jean King Cup y las chances de Argentina

La edición 2025 del certamen tiene un sistema renovado. Primero, en abril, se juegan las Qualifiers (clasificatorias) y en septiembre, las Finals. Para los equipos que no lograron el pase directo, quedan los Playoffs de noviembre, donde se define quién sigue en carrera y quién se queda en el camino.

En esta instancia participan 21 selecciones: las que no ganaron en abril y las que subieron desde los grupos zonales. Solo los siete ganadores de grupo en los Playoffs avanzan a los Qualifiers del año siguiente.

Lourdes Carlé, una de las
Lourdes Carlé, una de las convocadas para enfrentar a Suiza y Eslovaquia (Fuente: EFE/Adriana Thomasa)

Para Las Guerreras, eso significa que deben terminar primeras en su zona para meterse en la próxima fase. Si no lo logran, volverán al Grupo América para buscar nuevamente el boleto a los Playoffs del año siguiente. En la presente temporada, Argentina consiguió la clasificación al vencer a Guatemala, Chile, Venezuela, Paraguay y México, en abril pasado.

La última vez que la Argentina logró meterse en la instancia previa a las finales de la Billie Jean King Cup fue en 2015. En aquel entonces, el equipo superó el Grupo I de la Zona Americana y venció a España en los Playoffs, lo que le permitió ascender a la instancia de Repechajes del Grupo Mundial II, hoy llamados Qualifiers.

Desde entonces, el equipo nacional no pudo volver a superar la barrera de los Playoffs:

  • 2024: cayó ante Brasil
  • 2023: perdió frente a Eslovaquia
  • 2022: otra derrota ante Brasil
  • 2021: fue superada por Kazajistán

Ahora, la ilusión se renueva en Córdoba. El equipo argentino buscará cortar la sequía y volver a meterse entre los mejores, con el sueño de llegar a las Finals y pelear por la gloria. El desafío es grande y la ilusión está intacta.

Julia Riera, otra de las
Julia Riera, otra de las esperanzas nacionales para avanzar a los Qualifiers

El fixture y los equipos: Argentina llega con lo mejor

La serie arrancará el viernes 14 a las 11:00 con el cruce entre Argentina y Eslovaquia. El sábado será el turno de Eslovaquia vs Suiza y el domingo, la definición del Grupo C con Argentina vs Suiza. Todos los partidos serán transmitidos por TyC Sports.

El seleccionado que alcance la primera posición de esta zona se asegurará un lugar en los Qualifiers 2026.

Las Guerreras llegan con sus cinco mejores raquetas. Mercedes Paz, capitana del equipo argentino, convocó a las siguientes jugadoras:

  • Solana Sierra (67°)
  • Lourdes Carlé (128°)
  • Julia Riera (183°)
  • Jazmín Ortenzi (217°)
  • Luisina Giovannini (279°)

Tenis ArgentinoBillie Jean King CupArgentinaCórdobaSuizaEslovaquiaSolana SierraLourdes CarléJulia RieraJazmín OrtenziLuisina Giovanninideportes-argentina

