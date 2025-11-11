Deportes

Mariano Navone pisó fuerte en su debut en el Challenger de Montevideo: Sebastián Báez busca romper la mala racha

La Nave superó a Santiago Rodríguez Taverna por 6-3 y 6-2 y avanzó a octavos. El segundo argentino mejor ubicado en el ranking intentará reponerse de cuatro derrotas consecutivas: debuta este martes frente al ecuatoriano Álvaro Guillén Meza

Sebastián Báez busca cerrar de
Sebastián Báez busca cerrar de buena forma un año irregular (Fuente: EFE/ Esteban Garay)

Mariano Navone tuvo un estreno firme en el Challenger de Montevideo: superó a Santiago Rodríguez Taverna por 6-3 y 6-2 y avanzó a los octavos de final.

La Nave (72° del mundo y segundo preclasificado en el torneo) fue superior de principio a fin y se llevó un triunfo merecido. Su rival el martes será el italiano Marco Cecchinato (233°), verdugo del argentino Facundo Díaz Acosta (225° y campeón de la edición 2023) por 6-4 y 7-5.

El tenista nacido en 9 de Julio mostró una mayor solidez desde el arranque. Quebró rápido el servicio de su rival y jugó mejor los puntos clave. Así logró sacar una ventaja de 4-1 en el primer set, mientras Rodríguez Taverna (234°) no pudo capitalizar ninguna de las tres ocasiones para quebrar que tuvo durante ese lapso.

Pese a que cedió varios puntos con su saque, Navone siempre tuvo el control de las acciones y se llevó el primer set sin inconvenientes.

En el segundo, la tónica no varió: La Nave quebró en el tercer juego y ganó confianza. Mejoró sus estadísticas con el servicio y, en simultáneo, su rival se fue desinflando.

Tras un año con altibajos, en el que sumó más derrotas que victorias (19 a 23), Navone busca reencontrarse con el nivel que lo llevó a trepar hasta el puesto 29 del ranking la temporada pasada.

Mariano Navone, uno de los
Mariano Navone, uno de los animadores del Challenger de Montevideo

Otro que buscará recuperar buenas sensaciones es Sebastián Báez (45°), que debutará este martes (alrededor de las 18) en la cancha central del Carrasco Lawn Tennis Club. Su rival será el ecuatoriano Álvaro Guillén Meza (200°), que viene de alcanzar las semifinales en el Challenger de Lima.

Báez, el tenista argentino mejor ubicado en el ranking detrás de Francisco Cerúndolo (21°), acumula cuatro derrotas consecutivas y, al igual que Navone, también perdió más de lo que ganó durante 2025: 24 a 17.

Este lunes, la jornada del Uruguay Open combinó la definición de la clasificación con el inicio del cuadro principal. Los representantes argentinos tuvieron una jornada con altibajos.

Andrea Collarini (273°), Guido Justo (369°) y Facundo Mena (240°) ganaron en sus respectivas presentaciones y jugarán la ronda de 32, mientras que Nicolás Kicker (264°) y Gonzalo Villanueva (183°) quedaron eliminados frente al uruguayo Joaquín Aguilar Cardozo (414°) y el español David Jordá Sanchis (421°), respectivamente.

Este martes habrá un duelo de argentinos en el cuadro principal: Román Burruchaga (107°) enfrentará a Federico Gómez (121°). En otro de los cruces destacados, Alex Barrena (176°), que trepó casi 400 posiciones este año, se medirá frente al estadounidense Tristan Boyer (144°), campeón defensor.

Román Burruchaga enfrentará a Federico
Román Burruchaga enfrentará a Federico Gómez en el cruce de argentinos este martes

Resultados del cuadro principal:

-Mariano Navone (ARG) derrotó a Santiago Rodríguez Taverna (ARG) por 6-3 y 6-2.

-Gustavo Heide (BRA) venció a Rodrigo Pacheco Méndez (MEX) por 6-3 y 6-4.

-Marco Cecchinato (ITA) superó a Facundo Díaz Acosta (ARG) por 6-4 y 7-5.

-Ignacio Buse (PER) eliminó a Timofey Skatov (KAZ) por 6-3 y 6-1.

Resultados de la clasificación:

-Daniel Dutra da Silva (BRA) a Tomás Zurmendi (URU) por 6-0 y 6-0

-Joaquín Aguilar Cardozo (URU) a Gonzalo Villanueva (ARG) por 6-3, 4-6 y 7-6 (2).

-Guido Iván Justo (ARG) a Murkel Dellien (BOL) por 6-3 y 6-1.

-Andrea Collarini (ARG) a Mariano Kestelboim (ARG) por 7-6 (3) y 6-1.

-Facundo Mena (ARG) a Nicolás Barrientos (COL) por 6-3 y 6-4.

-David Jordá Sanchis (ESP) a Nicolás Kicker (ARG) por 6-3 y 7-5.

