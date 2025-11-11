Mariano Navone pisó fuerte en su debut en el Challenger de Montevideo: Sebastián Báez busca romper la mala racha

Sebastián Báez busca cerrar de buena forma un año irregular (Fuente: EFE/ Esteban Garay)

Mariano Navone tuvo un estreno firme en el Challenger de Montevideo: superó a Santiago Rodríguez Taverna por 6-3 y 6-2 y avanzó a los octavos de final.

La Nave (72° del mundo y segundo preclasificado en el torneo) fue superior de principio a fin y se llevó un triunfo merecido. Su rival el martes será el italiano Marco Cecchinato (233°), verdugo del argentino Facundo Díaz Acosta (225° y campeón de la edición 2023) por 6-4 y 7-5.

El tenista nacido en 9 de Julio mostró una mayor solidez desde el arranque. Quebró rápido el servicio de su rival y jugó mejor los puntos clave. Así logró sacar una ventaja de 4-1 en el primer set, mientras Rodríguez Taverna (234°) no pudo capitalizar ninguna de las tres ocasiones para quebrar que tuvo durante ese lapso.

Pese a que cedió varios puntos con su saque, Navone siempre tuvo el control de las acciones y se llevó el primer set sin inconvenientes.

En el segundo, la tónica no varió: La Nave quebró en el tercer juego y ganó confianza. Mejoró sus estadísticas con el servicio y, en simultáneo, su rival se fue desinflando.

Tras un año con altibajos, en el que sumó más derrotas que victorias (19 a 23), Navone busca reencontrarse con el nivel que lo llevó a trepar hasta el puesto 29 del ranking la temporada pasada.

Mariano Navone, uno de los animadores del Challenger de Montevideo

Otro que buscará recuperar buenas sensaciones es Sebastián Báez (45°), que debutará este martes (alrededor de las 18) en la cancha central del Carrasco Lawn Tennis Club. Su rival será el ecuatoriano Álvaro Guillén Meza (200°), que viene de alcanzar las semifinales en el Challenger de Lima.

Báez, el tenista argentino mejor ubicado en el ranking detrás de Francisco Cerúndolo (21°), acumula cuatro derrotas consecutivas y, al igual que Navone, también perdió más de lo que ganó durante 2025: 24 a 17.

Este lunes, la jornada del Uruguay Open combinó la definición de la clasificación con el inicio del cuadro principal. Los representantes argentinos tuvieron una jornada con altibajos.

Andrea Collarini (273°), Guido Justo (369°) y Facundo Mena (240°) ganaron en sus respectivas presentaciones y jugarán la ronda de 32, mientras que Nicolás Kicker (264°) y Gonzalo Villanueva (183°) quedaron eliminados frente al uruguayo Joaquín Aguilar Cardozo (414°) y el español David Jordá Sanchis (421°), respectivamente.

Este martes habrá un duelo de argentinos en el cuadro principal: Román Burruchaga (107°) enfrentará a Federico Gómez (121°). En otro de los cruces destacados, Alex Barrena (176°), que trepó casi 400 posiciones este año, se medirá frente al estadounidense Tristan Boyer (144°), campeón defensor.

Román Burruchaga enfrentará a Federico Gómez en el cruce de argentinos este martes

Resultados del cuadro principal:

-Mariano Navone (ARG) derrotó a Santiago Rodríguez Taverna (ARG) por 6-3 y 6-2.

-Gustavo Heide (BRA) venció a Rodrigo Pacheco Méndez (MEX) por 6-3 y 6-4.

-Marco Cecchinato (ITA) superó a Facundo Díaz Acosta (ARG) por 6-4 y 7-5.

-Ignacio Buse (PER) eliminó a Timofey Skatov (KAZ) por 6-3 y 6-1.

Resultados de la clasificación:

-Daniel Dutra da Silva (BRA) a Tomás Zurmendi (URU) por 6-0 y 6-0

-Joaquín Aguilar Cardozo (URU) a Gonzalo Villanueva (ARG) por 6-3, 4-6 y 7-6 (2).

-Guido Iván Justo (ARG) a Murkel Dellien (BOL) por 6-3 y 6-1.

-Andrea Collarini (ARG) a Mariano Kestelboim (ARG) por 7-6 (3) y 6-1.

-Facundo Mena (ARG) a Nicolás Barrientos (COL) por 6-3 y 6-4.

-David Jordá Sanchis (ESP) a Nicolás Kicker (ARG) por 6-3 y 7-5.