Horacio Zeballos y Marcel Granollers cayeron en el ATP Finals: qué necesitan para clasificar a semifinales

Pese a que cayeron en la segunda jornada, Zeballos y Granollers mantienen las chances de meterse entre las cuatro mejores parejas

Horacio Zeballos y Marcel Granollers sufrieron una derrota en la segunda jornada de las ATP Finals. La pareja hispano-argentina cayó frente a los italianos Andrea Vavassori y Simone Bolelli por 7-6 (4) y 6-4 en una hora y 34 minutos de juego en el Inalpi Arena de Turín.

Este jueves se jugarán el pase a las semifinales frente a los británicos -y primeros preclasificados- Julian Cash y Lloyd Glasspool.

En el turno inicial del certamen que reúne a los ocho mejores singlistas y las ocho mejores duplas de la temporada, Zeballos y Granollers (3°) no lograron sellar su clasificación a la siguiente instancia luego de haber comenzado su camino con una épica victoria en el debut ante los alemanes Kevin Krawietz y Tim Puetz (6°), por 6-4, 4-6 y 10-6.

Durante el primer set, las dos parejas ofrecieron un nivel parejo y un alto porcentaje de primeros servicios. Si bien hubo breaks points para ambos lados de la red, los sacadores lograron imponerse y la definición se estiró hasta el tiebreak.

Allí Vavassori y Bolelli (7°) golpearon de entrada y tomaron ventaja con autoridad. A pesar del intento de reacción del marplatense y el catalán sobre el final, los locales mostraron solidez y se llevaron el primer parcial.

Los italianos Andrea Vavassori y Simone Bolelli avanzaron a semis en Turín (Fuente: REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

En el inicio del segundo set llegó la única diferencia concreta del partido: los italianos aprovecharon la única bola de quiebre que se les presentó y se pusieron 1-0 arriba. A partir de allí, manejaron los tiempos con inteligencia desde el fondo de la cancha.

Zeballos y Granollers buscaron variantes para quebrar la resistencia rival, pero no encontraron la fórmula. Sobre el cierre, dispusieron de una chance de break que no lograron aprovechar y, posteriormente, Vavassori y Bolelli sellaron el triunfo.

Con una victoria y una derrota en el Peter Fleming Group, Zeballos y Granollers ocupan la segunda posición de la tabla y mantienen las posibilidades de avanzar a las semifinales.

La definición del grupo también estará marcada por el duelo entre Krawietz y Puetz frente a Cash y Glasspool, en la continuidad de este martes. El ganador llegará a la última jornada con chances de pelear la clasificación justamente ante Zeballos y Granollers, mientras que el perdedor quedará automáticamente eliminado.

El récord de Vavassori y Bolelli es de dos triunfos y ninguna derrota, lo cual los deposita en semis. Zeballos-Granollers están 1-1. Cash y Glasspool (perdieron ante los italianos en el debut) y Krawietz y Puetz están 0-1.

El Inalpi Arena de Turín, escenario de las ATP Finals (Fuente: REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

A pesar de la derrota, el balance del año para Zeballos y Granollers sigue siendo más que positivo. En 2025, lograron conquistar, entre otros títulos, sus primeros trofeos de Grand Slam: primero en Roland Garros, sobre polvo de ladrillo, y luego en el US Open, sobre cemento.

Aquellos triunfos les permitieron llegar a las ATP Finals con la confianza alta y como una de las duplas más regulares del circuito, además de haberse asegurado terminar el año dentro del Top 3 del ranking mundial.

El argentino y el español cerrarán su participación en la zona con el desafío de sostener las posibilidades de un certamen todavía esquivo. La cita será el jueves, aún con horario a confirmar, y podrá seguirse en vivo por Disney+.