El detrás de escena de la romántica propuesta que tuvo a Messi como invitado inesperado: “Me vio hacer el ridículo”

Nil y Gisela hablaron con El Chiringuito, luego de coincidir con el 10 y Rodrigo De Paul en la Ciudad Condal

La foto de Lionel Messi sobre el césped del Camp Nou causó una revolución en redes sociales por lo simbólico de la presencia de la Pulga en un lugar donde dibujó sonrisas cada vez que pudo y, según sus propias palabras, fue “inmensamente feliz”. Esa expedición por Barcelona duró un suspiro antes de incorporarse a la selección argentina y se sabían pocas cuestiones ligadas a su itinerario en la Ciudad Condal hasta que Nil y Gisela revelaron detalles inéditos de su efímera presencia, luego de encontrarse en medio de un paseo romántico con él y Rodrigo De Paul.

La feliz pareja se hizo viral en redes sociales por un video subido a TikTok durante una cita. En la breve filmación, ella está con un ramo de flores y ambos se dan un beso cuando se percatan de la presencia de Messi junto a Pepe Costa, histórico colaborador en su día a día, y Rodrigo De Paul, quien los acompañó en su recorrida por Cataluña a horas de sumarse a la Scaloneta para el amistoso de este viernes contra Angola.

La grabación tuvo más de dos millones de visualizaciones en la plataforma y los principales medios españoles los buscaron para reconstruir la historia que los tiene en boca de toda España. Ambos hablaron con diversos portales como El Chiringuito, El Desmarque y Jijantes sobre la coincidencia que los reunió en el Restaurante Leña de esa región europea.

“Fuimos a cenar, de sorpresa. Y aprovechamos el momento para pedirle salir. Tuvimos la casualidad de que los vimos en el restaurante a Messi y De Paul. Nos quedamos flipando (asombrados) un poco. Ellos se fueron y, al rato, salimos nosotros y luego sucedió lo que todos vieron. Es una locura”, confesó Nil sobre el encuentro propiciado con su amada para pedirle formalizar la relación.

Messi sorprendió a una pareja en Barcelona

Todo sucedió el domingo por la noche, antes de que Messi se fuera con destino al Camp Nou. El cariño hacia él proviene del fanatismo mutuo por el Blaugrana. “Con lo Culés que somos los dos, pues imagínate, el doble de emoción”, señaló Gisela. Y ante la afirmación sobre que el vínculo ya inicia con la bendición del 10, el hombre lo aseguro con un escueto “exacto”.

A continuación, la mujer siguió su relato y contó una intimidad de su incredulidad por coincidir con el ocho veces ganador del Balón de Oro en el establecimiento gastronómico: “Entraron al restaurante y yo no me di cuenta, pero él sí y me dijo: ‘Mira, Messi...’. Yo pensé: ‘A mí, no me vas a vacilar’, pero sí, eran ellos".

La intención de hacer un video fue propuesta por Nil y su pareja sacó su celular para dar paso al momento replicado en millones de dispositivos: “Dio la casualidad de que Messi y Rodrigo pasaron por detrás”. A minutos de la medianoche, a las 23:49, ella se sobresaltó ni bien lo observó al 10 y, entre risas, contó: “Yo me giré y cuando vi a Messi dije: ‘Me acaba de ver saltando, hacer el ridículo, se acaba de reír en mi cara, qué vergüenza’”.

El mensaje de Messi en su regreso al Camp Nou

Además, aclararon que no le pidieron ninguna fotografía para evitar ser invasivos: “Quisimos no molestarle porque íbamos a pedirle una foto, pero vimos a un chico que salió detrás de él a pedírsela en un tono bastante fuerte, y por eso no quisimos molestarle”. Gisela acompañó la explicación de Nil en una clara intención por “mantener la distancia y el respeto”. “Nos salió hacerlo así”, manifestó.

Por otro lado, Gerard Romero, periodista que sigue de cerca el día a día del Barcelona, habló con ellos en su stream de Jijantes y bromeó con algunos comentarios del chat, ya que los usuarios decían que le hubieran sacado el ramo a ella para dárselo a Leo por todo lo que le dio al club y la mujer se sinceró: “No lo vería mal, no lo vería nada mal, la verdad”. Es fanática de esta camiseta, una pasión por herencia: su padre le cantaba el himno de la institución desde la cuna. Sin embargo, el novio remató la situación con un elogio a su flamante novia: “Gisela va primero por delante de todo”.

El restaurante está a solo cinco minutos del Camp Nou y este relato brinda mayores precisiones sobre los instantes previos a la presencia de Lionel Messi en un estadio que permanece bajo remodelaciones hasta su presentación formal sin fecha a la vista. “Fue un momento inolvidable, nos quedamos en shock”, sintetizó la pareja.

Una de las fotos que subió Messi desde el Camp Nou

Según la emisora catalana RAC1, Messi y De Paul ingresaron al campo de juego durante la noche, sin aviso previo a la entidad, y fueron sorprendidos por los vigilantes de seguridad, quienes les dejaron acceder al estadio en medio de las obras de remodelación. “Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo…”, escribió Leo en su cuenta personal de Instagram.

La cadena citada aseguró que el ex volante del Atlético de Madrid fue el que tomó las fotos y el video que se publicaron. Según pudo saber Infobae, la decisión de visitar el estadio fue espontánea y no existió ningún contacto previo con el club para solicitar permiso. Messi optó por acercarse al recinto para mirar de cerca el avance de las obras, en un gesto cargado de nostalgia por el lugar donde vivió sus mayores éxitos deportivos.

La versión oficial del Barcelona sostiene que el rosarino se presentó en el exterior del recinto y solicitó permiso al personal de seguridad de Limak, consulta que fue trasladada a la directiva. Pero la realidad es que la cúpula de la institución no se enteró de ello hasta esta mañana.

La publicación de Lionel Messi en Instagram

Es la primera visita de Lionel Messi al Camp Nou desde su salida en agosto de 2021, cuando el Blaugrana oficializó que no renovaba su contrato, a pesar de que había un acuerdo previo para hacerlo. Aquella despedida, marcada por la emoción y la sorpresa, dejó pendiente un adiós en el campo ante la afición.

Por lo pronto, las sensaciones volcadas por el campeón del mundo en redes sociales no implican un regreso al Barcelona en el corto plazo. Él extendió su vínculo con Inter Miami hasta 2028 y, en el plano extrafutbolístico, la relación con el presidente Joan Laporta quedó lesionada. “Lo arreglo en un asado”, se animó a decir el máximo dirigente sobre la continuidad del emblema a dos días de las elecciones que lo llevaron a la presidencia en charla con el diario La Vanguardia. Semanas después, las palabras se las llevó el viento y el capitán se marchó al París Saint-Germain.