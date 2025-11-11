Deportes

El cronograma de la última fecha del Torneo Clausura que definirá los clasificados a los playoffs, los descensos y el boleto a las Copas

AFA dio a conocer cómo se jugará la jornada 16 del certamen el próximo fin de semana

Guardar
Se definió cómo se jugará
Se definió cómo se jugará la fecha 16 del Torneo Clausura

La fase regular del Torneo Clausura 2025 de Primera División está a punto de definirse. El próximo fin de semana se jugará la fecha 16, última jornada para los equipos de intentar la clasificación a los playoffs, y en la que se definirán los dos conjuntos que perderán la categoría y aquellos que sacarán boleto a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana a la espera de conocer el nuevo campeón.

Frente a este escenario, AFA confirmó el cronograma de disputa. Hasta el momento, ya se aseguraron la clasificación a los octavos de final por el Grupo A Boca Juniors, Unión de Santa Fe y Central Córdoba. De cara a la jornada decisiva, hay nueve equipos separados en tres puntos entre los que están en zona de clasificación y los que buscan meterse entre los ocho mejores. Por la Zona B, Rosario Central terminará como el líder y los otros que sacaron pasaje son Deportivo Riestra, Lanús, Vélez y San Lorenzo. Acá, son seis los conjuntos separados por tres unidades que llegarán con posibilidades a la última fecha.

La definición por evitar los descensos será apasionante. Aldosivi, que viene de ganarle a Banfield en la última jugada del partido, suma 30 puntos y recibirá a San Martín de San Juan, que hoy está perdiendo la categoría por promedios (28 unidades). De ese duelo también estará atento Godoy Cruz, que llega a la definición último en la Tabla Anual (28 puntos) y que será local en Mendoza de Riestra. En la recién fecha, Talleres y Newell’s se aseguraron su permanencia en la máxima categoría.

En relación a las Copas Internacionales 2026, los que ya lograron el cupo para jugar la Libertadores son Rosario Central (primero en Tabla Anual), Boca Juniors (segundo en la acumulada), Platense (campeón del Apertura) e Independiente Rivadavia (campeón de la Copa Argentina). Además, Argentinos Juniors (tercero por la Tabla Anual, jugaría Fase 2) y hay que esperar a conocer el campeón del Clausura.

En tanto, a la Sudamericana 2026 están entrando River Plate, Deportivo Riestra, Racing, San Lorenzo, Tigre y Barracas Central. En el caso que Lanús, que jugará el próximo 22 de noviembre la final en Asunción ante Atlético Mineiro, podría liberar un cupo en la Anual si es que se corona ganador del torneo continental.

El cronograma de la fecha 16 del Torneo Clausura:

  • Viernes 14 de noviembre

20:00 Lanús-Atlético Tucumán

  • Sábado 15 de noviembre

17:00 Aldosivi-San Martín de San Juan

17:00 Godoy Cruz-Deportivo Riestra

19:15 San Lorenzo-Sarmiento de Junín

21:30 Independiente-Rosario Central

  • Domingo 16 de noviembre

17:00 Instituto-Talleres

17:00 Vélez-River

20:15 Estudiantes-Argentinos Juniors

20:15 Newell’s-Racing

20:15 Boca-Tigre

20:15 Central Córdoba-Banfield

  • Lunes 17 de noviembre

17:00 Barracas Central-Huracán

17:00 Belgrano-Unión

17:00 Defensa y Justicia-Independiente Rivadavia

19:30 Platense-Gimnasia La Plata

Así está el cuadro de octavos de final a falta de la última fecha:

Boca Juniors (1A) vs San Martín de San Juan* (8B)

Vélez (4B) vs Barracas Central (5A)

Deportivo Riestra (2B) vs Argentinos Juniors (7A)

Central Córdoba (3A) vs River Plate (6B)

Rosario Central (1A) vs Estudiantes (8A)

Tigre (4A) vs San Lorenzo (5B)

Unión (2A) vs Talleres (7B)

Lanús (3B) vs Racing (6A)

*En el caso de descender, no podrá jugar los playoffs

Temas Relacionados

Liga ProfesionalAFARiver PlateBoca Juniors

Últimas Noticias

Lamine Yamal se bajó a último momento de la convocatoria de España y desató un escándalo en su selección: “No creo que sea muy normal”

El delantero del Barcelona fue desconvocado en medio de versiones cruzadas entre el club y la Real Federación Española de Fútbol. La palabra del entrenador Luis de la Fuente

Lamine Yamal se bajó a

La medida que tomará el Atlético de Madrid para blindar a Julián Álvarez ante el interés del Barcelona

El Colchonero buscará mantener dentro de su plantel a la Araña, que es seguido de cerca por el conjunto catalán

La medida que tomará el

Horacio Zeballos y Marcel Granollers cayeron en el ATP Finals: qué necesitan para clasificar a semifinales

Los italianos Andrea Vavassori y Simone Bolelli los vencieron por 7-6 (4) y 6-4 en la segunda jornada del certamen de dobles

Horacio Zeballos y Marcel Granollers

La figura de una selección fue descubierta en medio de una infidelidad y su pareja publicó el video: “Ni siquiera mostró culpa”

Moumi Ngamaleu, volante de Camerún, fue expuesto por su ahora ex novia, la influencer rusa Nikki Seey

La figura de una selección

Se abrirá una mesa de diálogo entre Racing y Aprevide para evitar el uso indebido de pirotecnia tras el partido ante Flamengo

A partir de la medida, se podría sancionar los directivos que faciliten la utilización de fuegos de artificio sin autorización en los estadios

Se abrirá una mesa de
DEPORTES
Lamine Yamal se bajó a

Lamine Yamal se bajó a último momento de la convocatoria de España y desató un escándalo en su selección: “No creo que sea muy normal”

La medida que tomará el Atlético de Madrid para blindar a Julián Álvarez ante el interés del Barcelona

Horacio Zeballos y Marcel Granollers cayeron en el ATP Finals: qué necesitan para clasificar a semifinales

La figura de una selección fue descubierta en medio de una infidelidad y su pareja publicó el video: “Ni siquiera mostró culpa”

Se abrirá una mesa de diálogo entre Racing y Aprevide para evitar el uso indebido de pirotecnia tras el partido ante Flamengo

TELESHOW
Wanda Nara habló del reencuentro

Wanda Nara habló del reencuentro de sus hijas con Mauro Icardi: su reacción ante la consulta por la China Suárez

El consejo de Evangelina Anderson a Valentina Cervantes antes de su salida de MasterChef Celebrity

Fue a Ahora Caigo y sorprendió a Darío Barassi al contar la historia de sus tres casamientos

Tan Biónica vuelve a los escenarios con nuevo disco y todos sus clásicos: cómo conseguir las entradas

Marta Fort y el dolor de crecer sin el apoyo de su familia: “Ningún viaje a Miami lo tapa”

INFOBAE AMÉRICA

India investiga el atentado en

India investiga el atentado en Nueva Delhi: la conexión con Cachemira y el doctor que se inmoló en el coche bomba

La cotización del dólar paralelo cae en Bolivia a su nivel más bajo en el año

Sale a subasta “El sueño“, la misteriosa pintura de Frida Kahlo, y promete romper un récord histórico

La ley de pena de muerte para terroristas superó la primera votación en el Parlamento de Israel

Adoptar una dieta basada en plantas reduce 46% la huella de carbono, según un estudio científico