“Messi es el mejor futbolista que ha existido”: la tajante sentencia de un ex compañero de Cristiano Ronaldo

Chiesa ponderó a Messi por sobre Cristiano Ronaldo

Federico Chiesa, delantero italiano de Liverpool, reavivó el debate sobre el mejor futbolista de la historia al señalar a Lionel Messi como el más destacado de todos los tiempos, por delante de su ex compañero Cristriano Ronaldo. Durante una entrevista concedida a Sky Sports, el atacante habló de sus experiencias profesionales y fue consultado sobre quién es el mejor jugador de la historia del fútbol. El atacante no dudó y dejó una tajante sentencia.

El futbolista, que cumple su segunda temporada en el club inglés tras su paso por Juventus, expuso su punto de vista basado en sus propias vivencias junto y frente a los dos astros. Tras no ser dubitativo a la hora de colocar a la Pulga como el GOAT de este deporte, Chiesa rememoró su primer enfrentamiento ante Barcelona en la Champions League, una noche en la que compartió equipo con Cristiano Ronaldo y se midió ante Messi. Ese momento, afirmó, le quedó grabado por la magnitud de los talentos involucrados: “Jugué con Cristiano. Así que tengo que decir que Messi, pero también fue increíble jugar con Cristiano. Sí, los dos son grandes, pero tengo que decir con toda sinceridad que Messi es el mejor futbolista que ha existido jamás”, manifestó.

Federicho Chiesa se rindió ante los pies de Lionel Messi (Photo Andrea Staccioli / Insidefoto/Sipa USA/Grosby)

El italiano rememoró lo acontecido el 28 de octubre del 2020, cuando por la segunda fecha del Grupo G los italianos recibieron a los catalanes. En ese encuentro los españoles se impusieron por 2-0 gracias a los tantos de Ousmane Dembélé y Lionel Messi. Igualmente, la Vecchia Signora tuvo revancha, ya que en el último encuentro de la zona golearon 3-0 en el Camp Nou con un doblete de penal de Cristiano Ronaldo.

Estas declaraciones tomaron aún más repercusión ya que anteriormente se difundió una extensa entrevista en la que el portugués volvió a ponderarse como el mejor de todos los tiempos. El delantero luso se ubicó por encima de su contraparte argentina en una charla con el periodista Piers Morgan. Cristiano Ronaldo aseguró: “¿Messi es mejor que yo? No estoy de acuerdo. No quiero ser humilde”. El delantero del Al Nassr remarcó su convicción apelando a los registros individual y colectivo obtenidos a lo largo de su extensa trayectoria.

Cristiano Ronaldo habla sobre Messi

Para muchos aficionados, la figura de Messi se vio consolidada a partir de la obtención del Mundial de Qatar 2022 con la selección argentina, mientras que Cristiano Ronaldo suma la Eurocopa 2016 y la UEFA Nations League con Portugal a sus conquistas personales y colectivas.

En ese sentido, las declaraciones recientes de Cristiano Ronaldo abordaron también la cuestión del Mundial ganado por Argentina. El ex jugador de Real Madrid expresó: “Ganar el Mundial no cambia nada, mi carrera ya está hecha. El fútbol no es solo un torneo, he derrotado a Messi en otros momentos”.

La frase de Cristiano Ronaldo sobre la consagración de Messi con Argentina en el Mundial

Luego, al ser nuevamente consultado sobre si es el número uno de la historia, agregó: “Por favor, hombre. Ya no me importa eso. En serio. La historia habla por sí sola. Ellos tienen opiniones. A algunas personas les gustan más los rubios, a otras les gustan más los morenos. Está bien. No hay problema para mí. Pero cambiar la historia, la historia de Portugal, decir que Cristiano ganará la Copa del Mundo, será él... no. Eso no tiene sentido para mí. Yo gané. Ganamos tres títulos para la historia de Portugal. Antes, Portugal nunca había ganado nada. Estoy agradecido. Estoy muy feliz”.

Durante la entrevista también analizó su presente en el conjunto inglés: “Cuando llegué me daba un poco de vergüenza porque cantaban por alguien que no estaba jugando. Pero lo aprecié mucho, y cuando empecé a jugar y llegaron los goles, como en los últimos meses, me alegré porque al final tuvo sentido. El apoyo ha sido increíble y estoy muy feliz. Es un verdadero honor jugar para una afición tan maravillosa”. En lo que va de la temporada, el italiano disputó 11 juegos con la camiseta de los Reds, en la que aportó dos goles (Bournemouth y Crystal Palace) y brindó tres asistencias (Manchester United y dos ante Southampton).

Federico Chiesa fue compañero de equipo de Cristiano Ronaldo en Juventus (REUTERS/Massimo Pinca)