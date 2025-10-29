Deportes

Los planes de la AFA con el estadio de La Plata: partidos neutrales, sede para clubes que muden su localía y Mundial 2030

Se aprobó en Asamblea el cambio de nombre a “Único Diego Armando Maradona - Tricampeones del Mundo”

Guardar

En la Asamblea de ayer, la AFA aprobó el cambio de nombre del estadio Único de La Plata que a partir de ahora pasará a llamarse “Único Diego Armando Maradona - Tricampeones del Mundo” y será refaccionado en los próximos meses tras un acuerdo con la gobernación de la provincia de Buenos Aires. El plan es que el escenario sea modernizado de forma completa para estar en la élite del país y pueda tener diferentes utilidades a partir de 2026.

“Además de ser la casa de las selecciones juveniles, femenina y mayor, también se van a poder jugar instancias en etapas definitorias de los torneos de la liga, Copa Argentina y también para cuando algún club de los que sabemos que tienen en carpeta modificaciones edilicias en sus estadios, lo puedan utilizar, como los casos de Estudiantes de La Plata y otros clubes que van a realizar obras el año próximo”, apuntó ante los directivos del fútbol argentino el presidente de la AFA.

Además, Claudio Tapia puntualizó que la idea es que quede en óptimas condiciones para empezar a utilizarse a fines de marzo de 2026 y que, al margen de partidos de fútbol, también se llevarán a cabo espectáculos musicales. Las declaraciones del Chiqui llamaron la atención en Boca Juniors, ya que está previsto que en los próximos meses se anuncie el plan de ampliación definitivo para La Bombonera, lo que podría llevar al equipo de La Ribera a mudar su localía, siendo el Único platense una de las alternativas para disputar sus partidos.

El estadio Único de La
El estadio Único de La Plata será refaccionado en los próximos meses

Tapia también deslizó la posibilidad de que el escenario en el que se disputó gran parte del Mundial Sub 20 de 2023 sea una de las sedes de la Copa del Mundo 2030 acompañando al Monumental de River Plate y alguna otra cancha del Interior del país, si es que la FIFA aprueba el desarrollo de una fase completa en Argentina para dicha cita mundialista.

El superávit histórico alcanzado por la Asociación del Fútbol Argentino marcó un hito durante la reciente Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada en el Predio Lionel Andrés Messi en Ezeiza. El balance financiero presentado y aprobado en la Asamblea reflejó un superávit récord de $11.138 millones, acompañado por un crecimiento del 21% en el patrimonio neto, que pasó de $53.043 millones en 2024 a $64.182 millones en 2025. Además, el índice de endeudamiento de la entidad mostró una tendencia descendente sostenida, al reducirse del 82,2% en 2021 al 53,5% en 2025.

Uno de los anuncios más destacados fue la ratificación de la afiliación de Leones Fútbol Club, institución vinculada a la Fundación Messi, que competirá en la Primera C a partir de la próxima temporada. El ingreso de este club, ligado a la familia de Lionel Messi, quedó oficializado en el Boletín Oficial N°6752 del 11 de septiembre, permitiéndole incorporarse directamente al fútbol de AFA sin necesidad de atravesar el Torneo Promocional Amateur. Carlos Lanzaro, presidente de la Liga Santafesina de Fútbol, subrayó la relevancia de este paso al afirmar: “Es una de las tantas instituciones que tengo el honor de presidir dentro de la Liga Santafesina de Fútbol. Nosotros estamos convencidos del crecimiento que pueden tener estas instituciones, que nos han dado grandes jugadores”.

La Asamblea también aprobó la incorporación de otros clubes a las ligas del interior, entre ellos Independiente de Fútbol Amateur (Malargüe, Mendoza), Costera del Río de La Plata (Verónica, Buenos Aires), Loretana de Fútbol (Loreto, Santiago del Estero), Regional Sureña Pampeana Bonaerense (Guatrache, La Pampa), Pellegrinense de Fútbol (Nueva Esperanza, Santiago del Estero) y Deportiva de Carmen de Areco (Carmen de Areco, Buenos Aires).

El estadio platense sufrirá cambios
El estadio platense sufrirá cambios de todo tipo en su estructura (Fotobaires)

En el plano institucional, se convalidó el cambio de domicilio legal de la AFA desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con sede en Viamonte, hacia la Provincia de Buenos Aires, específicamente en Ezeiza. De los 46 asambleístas convocados, 44 participaron en la votación, mientras que los representantes de Huracán y de la Asociación Civil Círculo de Directivos, Exdirectivos, Exjugadores, Exárbitros y Exdirectores técnicos de fútbol estuvieron ausentes.

Durante la jornada, Claudio Tapia anunció la creación de la universidad propia de la AFA, denominada UnAFA. Este proyecto, dirigido a toda la comunidad futbolística, prevé la firma de convenios con las principales universidades del país y el lanzamiento de los primeros programas académicos en 2026. El plan, presentado por Alberto Edgardo Barbieri, ex rector de la Universidad de Buenos Aires y decano de Ciencias Económicas, se apoya en cuatro pilares: calidad académica, internacionalización, vínculo con los clubes y responsabilidad social. Barbieri remarcó que la institución será la primera de su tipo en Latinoamérica y tendrá proyección internacional. Inicialmente, la universidad implementará un programa de responsabilidad social enfocado en la finalización de la escuela secundaria. La oferta académica, que incluirá cursos, maestrías y otros programas, será presentada junto al master plan el próximo 4 de noviembre. “Todos podrán estudiar, recibirse y aspirar a una calidad de vida mejor para quienes lo deseen”, expresó Tapia.

La Asamblea aprobó por unanimidad los 13 puntos del orden del día, que incluyeron la afiliación de nuevos clubes, la suspensión y levantamiento de la afiliación al club El Porvenir, la modificación de la integración del Comité Ejecutivo, el cálculo preventivo de recursos y gastos para el período 2025-2026, el Programa de Desarrollo Forward de la FIFA y cambios en el Código Disciplinario. Además, se realizó un homenaje a Omar Souto, histórico Gerente de Selecciones Nacionales.

Temas Relacionados

Selección ArgentinaChiqui TapiaDiego MaradonaTricampeones del mundoEstadio Único de La Platadeportes-argentina

Últimas Noticias

El operativo de seguridad especial que diagramó Flamengo para regresar a Brasil tras el partido con Racing en medio de la violencia armada en Río de Janeiro

Luego de disputar la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores en Avellaneda, el Mengao retornará a Brasil

El operativo de seguridad especial

Racing buscará un histórico pase a la final de la Copa Libertadores ante Flamengo en el Cilindro: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Tras la derrota 1-0 en Brasil, la Academia buscará revertir la serie en Avellaneda desde las 21.30

Racing buscará un histórico pase

El dardo de Michael Jordan a las actuales estrellas de la NBA: “Juegan tres horas por día, ¿qué hacen las otras 21?"

El ex jugador lanzó una crítica por la controversia que generó el descanso programado que le dan las franquicias a sus figuras

El dardo de Michael Jordan

Camilo Ugo Carabelli tuvo contra las cuerdas a Alexander Zverev, pero quedó eliminado del Masters 1000 de París

En un encuentro intenso, El Brujo cayó ante el número tres del mundo por 6-7 (5), 6-1 y 7-5 en la capital francesa. Más temprano, Francisco Cerúndolo venció al serbio Miomir Kecmanovic

Camilo Ugo Carabelli tuvo contra

“Briatore finalmente ha tomado su decisión”: los detalles del anuncio sobre el futuro de Franco Colapinto que prepara Alpine

El ejecutivo italiano tendría todo listo para confirmar al piloto argentino por una temporada más en la Fórmula 1 junto al equipo francés

“Briatore finalmente ha tomado su
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tragedia en Quilmes: a un

Tragedia en Quilmes: a un niño de 8 años se le cayó un arco de handball encima y está con muerte cerebral

Cómo impactará en la Argentina la baja de la tasa de interés de la FED

Se acerca a la Tierra el cometa 3I/ATLAS, que algunos señalan como una nave interestelar inteligente

Confirmaron procesamientos en una causa derivada de Vialidad por favorecer a empresas de Lázaro Báez

Juicio por YPF: Argentina defendió su posición y la Cámara de Apelaciones de Nueva York puso a prueba los argumentos de Burford

INFOBAE AMÉRICA
Los sospechosos del robo de

Los sospechosos del robo de joyas en el Louvre admitieron “parcialmente su participación”

Cómo una mujer documentó las orillas olvidadas de Rosario y su mirada se renueva 80 años después

El día después de Melissa: los videos que documentan los destrozos del huracán tras su paso por Jamaica

Así es ‘Poseidón’, el torpedo nuclear ruso capaz de desatar “tsunamis radiactivos”

Estados Unidos redujo su presencia militar en Europa oriental

TELESHOW
Emilia Attias celebró el cumpleaños

Emilia Attias celebró el cumpleaños de su hija Gina con una fiesta llena de amor, pizza y cerámica

Cuanto midió la segunda gala de eliminación de Masterchef Celebrity

Maxi López reaccionó a los memes por su participación en MasterChef Celebrity: el curioso guiño de Wanda Nara

Un pacto, una traición y un desplante: los motivos del distanciamiento entre Lali Espósito y la China Suárez

Los famosos preparan la celebración de Halloween: los disfraces, la decoración y los estilos de cada uno