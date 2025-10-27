El dramático relato sobre el estado de uno de los pilotos tras el choque en una carrera del Moto3: “Sufrió múltiples paros cardíacos”

*El escaloofriante choque entre dos pilotos en Moto3

El piloto suizo Noah Dettwiler permanece en estado crítico, pero estable tras el grave accidente sufrido el domingo durante la vuelta de reconocimiento del Gran Premio de Malasia del Moto3 en el Circuito Internacional de Sepang. Su padre Andy detalló que su hijo afrontó “múltiples paros cardíacos” luego de la colisión en pleno circuito que lo obligó a someterse a varias cirugías de urgencia en un hospital de Kuala Lumpur.

El comunicado oficial emitido por el equipo CIP Green Power y la familia habla de intervenciones exitosas, pero recalca la gravedad de la situación y la necesidad de “respeto y privacidad”. Dettwiler fue embestido por el campeón del mundo José Antonio Rueda en la curva 3 durante la vuelta previa a la antepenúltima carrera de la temporada 2025 en Moto3. Rueda transitaba a alta velocidad y no logró esquivar a Dettwiler, quien circulaba con una marcha muy reducida a causa de una posible avería mecánica.

"Noah se ha sometido a varias cirugías en las últimas horas, las cuales salieron bien. Según los médicos a cargo, su condición es estable pero sigue siendo crítica. Agradecemos su comprensión y pedimos que se respete la privacidad de Noah y su familia. Gracias a todos por su increíble apoyo y mensajes”, expuso el comunicado conjunto publicado este lunes en el perfil de Instagram del piloto, una declaración compartida por la familia, el equipo y el también expiloto Tom Lüthi.

Las primeras intervenciones médicas ocurrieron en la pista, donde Dettwiler fue estabilizado e intubado antes de ser trasladado en helicóptero al hospital de Kuala Lumpur. Según explicó Andy Dettwiler en declaraciones a Blick, recogidas por DailyMail, “lucharon por su vida” tras el incidente, al reconocer que su hijo perdió mucha sangre, padeció lesiones internas como daños en el bazo y los pulmones, además de una “fractura abierta” en una pierna. “Fue llevado al hospital en Kuala Lumpur y necesitará someterse a múltiples cirugías. Está en buenas manos y les rogamos que respeten su privacidad”, señala un fragmento de un comunicado previo del equipo.

Tras el choque, ambos pilotos tuvieron que ser trasladados en helicóptero a un hospital

El motociclista suizo de 20 años permaneció inmóvil en el asfalto tras el impacto, mientras los efectivos médicos y las ambulancias del campeonato llegaban rápidamente hasta el sitio del accidente. Las motos de ambos pilotos quedaron completamente destrozadas. Por la magnitud del suceso, las carreras posteriores en Sepang sufrieron retrasos y la preocupación invadió al paddock y a los aficionados de MotoGP.

Mientras tanto, el españolde 19 años también fue trasladado a un centro médico tras la colisión. El equipo Red Bull KTM Ajo informó horas más tarde que el campeón mundial se mantenía “despierto y consciente”, con una fractura en la mano y una conmoción cerebral severa, pero sin lesiones graves en cabeza ni tórax. Permanece en observación a la espera de más exámenes.

Las voces de aliento y solidaridad hacia la familia Dettwiler han sido constantes en las últimas horas. El propio ganador del Gran Premio de Malasia, Alex Márquez, dedicó su victoria a los dos pilotos de Moto3 involucrados en el accidente. “Mis oraciones y pensamientos están con los chicos. Todavía siento algo de estrés en el estómago, así que crucemos los dedos por ellos”, declaró Márquez.

La competencia de Moto3 sufrió cambios luego del dramático accidente. La carrera, pautada a 15 vueltas, se reprogramó y comenzó una hora y cuarenta minutos más tarde y se recortó a solo 10 giros. La demora se explicó porque los helicópteros sanitarios del circuito fueron utilizados para el traslado urgente de los pilotos, lo que imposibilitó la reanudación de las pruebas hasta el regreso de, al menos, una de las aeronaves.

Ambos competidores tienen 20 años y forman parte de la nueva generación del motociclismo mundial. José Antonio Rueda, campeón recientemente consagrado en Indonesia y miembro de la KTM GP Academy, afronta su tercera temporada en el campeonato. Por su parte, Dettwiler corre para la escudería CIP desde 2023. La situación generó conmoción en el entorno de boxes, donde equipos y pilotos aguardaban nueva información sobre el estado de salud de los involucrados.

Las investigaciones sobre la causa exacta del accidente y las condiciones técnicas de las motos siguen abiertas. Por el momento, la comunidad del motociclismo permanece pendiente de la evolución del joven piloto suizo y del impacto emocional que el siniestro ha provocado en todo el entorno de MotoGP.