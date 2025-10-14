El WTA 125 de Río de Janeiro define la primera ronda con tres tenistas argentinas en pista

Luisina Giovannini es una de las tres argentinas que debutan este martes en el WTA 125 de Río de Janeiro

Este lunes se desarrolló la primera jornada del cuadro principal en el WTA 125 de Río de Janeiro, con las caídas de Julia Riera y Jazmín Ortenzi. Para el martes se esperan los debuts de Luisina Giovannini, Martina Capurro Taborda y Lourdes Carlé.

En primer turno, Ortenzi se enfrentó a la local Gabriela Cé. El partido se jugó en la cancha central y se extendió por tres sets. La albiceleste comenzó con ventaja y se quedó con el primer parcial por 6-2. En la segunda manga, la nacida en Porto Alegre se recuperó y empardó el match después de quedarse con el tiebreak por 7 a 4. Ya en el último parcial, Cé se impuso 6-4 y se aseguró el pase a la siguiente ronda.

Posteriormente, Julia Riera, oriunda de Pergamino, fue derrotada en su encuentro de primera ronda frente a la francesa Alice Ramé. El partido se definió en sets corridos con una clara ventaja de la tenista gala que se clasificó a la segunda fase, al quedarse con el duelo por 7-6 y 6-1.

Para el martes se anuncian los debuts de Lourdes Carlé, Martina Capurro Taborda y Luisina Giovannini, todas integrantes del cuadro principal y programadas en el orden de juego de la segunda jornada. Carlé, cuarta preclasificada y 129 del mundo, se enfrentará a la italiana Martina Colmegna en el primer turno de su sector del cuadro principal.

Martina Capurro Taborda disputará su partido de debut frente a la brasileña Pietra Rivoli. La nacida en Avellaneda accedió al cuadro principal luego de superar la fase clasificatoria y buscará avanzar en la competencia ante una rival local.

Luisina Giovannini completa el trío de argentinas que debutarán en el segundo día del cuadro principal. Su rival será la suiza Simona Waltert, máxima cabeza de serie del certamen y número 89 del mundo, en uno de los encuentros destacados de la jornada. Giovannini logró acceso al cuadro principal y se prepara para enfrentar a una de las principales favoritas de este torneo.

El torneo WTA125 de Río de Janeiro cuenta con una nutrida participación sudamericana y se convierte en uno de los eventos más relevantes de la categoría en octubre.

Solana Sierra tenía previsto formar parte del certamen carioca, pero la consagración de este domingo en el WTA125 de Mallorca le hizo reorganizar su calendario. La marplatense superó en la final del certamen ibérico a la serbia Lola Radivojevic con un marcador de 6-3 y 6-1. Fue su cuarto título de la temporada, el segundo en este tipo de competencias y ascendió al puesto 71° de la WTA, asegurándose finalizar el año dentro del Top 100 y como la mejor rankeada del país.

Después de su participación histórica en Wimbledon, en el que alcanzó la cuarta ronda como lucky loser, la bonaerense no había acumulado los mejores resultados. Por eso, tras su coronación en España, manifestó: "He pasado unas semanas bastante malas, así que gracias a mi equipo por estar acá siempre. He disfrutado mucho de este torneo, y ha sido una ayuda importante tener a Gabriela acá". En la ceremonia de cierre, la mejor tenista de la historia de nuestro país, Gabriela Sabatini, le entregó el trofeo.