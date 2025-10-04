Deportes

Con Franco Mastantuono, Real Madrid buscará recuperar la cima ante Villarreal: hora, TV y formaciones

El Merengue recibirá en el Santiago Bernabéu al Submarino Amarillo por la 8ª fecha de La Liga de España

HORARIOS: 16.00 (Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay) / 15.00 (Venezuela, Bolivia y Miami, Estados Unidos) / 14.00 (Colombia, Perú y Ecuador) / 13.00 (México) / 21.00 (España)

TELEVISACIÓN: ESPN y Disney+ (Latinoamérica) / Movistar LaLiga - DAZN LaLiga (España)

15:21 hsHoy

PROBABLES FORMACIONES

Real Madrid: Courtois; Asencio, Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouaméni; Mastantuono, Güler, Vinicius; Mbappé.

Villarreal: Luiz Junior; Mouriño, Rafa Marín, Renato Veiga, Cardona; Gueye, Partey; Buchanan, Moleiro; Mikautadze, Pépé.

15:12 hsHoy

LOS CONVOCADOS DE REAL MADRID Y VILLARREAL

14:57 hsHoy

FRANCO MASTANTUONO FUE CITADO A LA SELECCIÓN ARGENTINA

Con dos sorpresas del fútbol local, Lionel Scaloni dio a conocer la lista de la selección argentina para los amistosos en Estados Unidos

El DT difundió los nombres para enfrentar a Venezuela y Puerto Rico la próxima semana. Cambeses (Racing), Aníbal Moreno (Palmeiras) y Rivero (River), las novedades

Lionel Scaloni se prepara para
Lionel Scaloni se prepara para los primeros amistosos rumbo al Mundial 2026 (Foto: Reuters/Agustin Marcarian)

Un nuevo paso rumbo al Mundial 2026 está por dar la selección argentina. Uno de los últimos. En ese marco, Lionel Scaloni dio a conocer la lista de convocados para la doble jornada de amistosos que tendrá en la Fecha FIFA de octubre.

Leer la nota completa
14:53 hsHoy

LA TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA DE ESPAÑA

14:48 hsHoy

¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles del duelo entre Real Madrid y Villarreal por la 8ª fecha de La Liga de España.

Real Madrid afrontará la fecha
Real Madrid afrontará la fecha 8 del certamen español (Foto: Reuters/Pablo Morano)

Temas Relacionados

Franco MastantuonoReal MadridLa LigaLa Liga de EspañaLaLigaVillarreal

Últimas noticias

ÚLTIMAS NOTICIAS

INFOBAE AMÉRICA

DEPORTES

