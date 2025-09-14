Deportes

Fue una estrella de MMA, debutó en el boxeo y en su primera pelea recibió un insólito ataque

Molly McCan tuvo su estreno en el cuadrilátero y Kate Radomska le propinó un golpe ilegal

La insólita patada en una pelea de boxeo

El debut de Molly McCan en el boxeo profesional se resolvió con una victoria contundente, aunque el combate estuvo marcado por un momento insólito: su rival, Kate Radomska, recurrió a una patada. La británica, de 35 años y de amplia trayectoria en las artes marciales, se impuso en el sexto round de una pelea pactada a seis asaltos en la categoría supergallo, que formó parte de la cartelera previa al combate por el título mundial entre Lewis Crocker y Paddy Donovan en el estadio Windsor Park.

Durante su estreno en el boxeo, McCann conectó varios golpes potentes y derribó a Radomska en el quinto asalto con una derecha precisa. No obstante, el enfrentamiento también incluyó momentos de tensión, como cuando la irlandesa lanzó una patada en el segundo round mientras se defendía en una esquina, lo que obligó a la debutante a mantener la compostura.

El momento de la patada
El momento de la patada

La británica consideró que Radomska debió haber sido penalizada por la patada y reconoció que la transición al boxeo representa un proceso de aprendizaje tras una extensa carrera en las artes marciales mixtas.

McCann expresó a BBC Radio 5 Live que la experiencia fue completamente distinta a lo que había vivido en su anterior disciplina: “Fue muy diferente, así que estoy satisfecha”, afirmó. Añadió que, a pesar de haber recibido una patada y un cabezazo, también logró conectar golpes efectivos y que se sintió cómoda sin tener que exigirse al máximo: “Ni siquiera tuve que salir de segunda marcha, así que estuvo bien”.

Además, comparó la experiencia con la de un examen de manejo: “Sabes conducir, pero igual sientes nervios. Fue algo así. Estoy contenta”. También señaló que el combate no le resultó tan exigente como sus sesiones de entrenamiento previas: “No dolió tanto como el sparring. Las chicas me golpearon la cabeza más fuerte que eso. Realmente fue aprender sobre la marcha”.

En el combate principal de la noche, Luis Crocker se impuso a Paddy Donovan y se adjudicó el campeonato mundial welter de la IBF. El púgil de Belfast derribó a Donovan en dos ocasiones, en una pelea que estuvo marcada por la polémica, ya que en un enfrentamiento previo en marzo, Crocker había obtenido la victoria por descalificación controvertida.

La velada en Windsor Park también incluyó otros combates destacados. En el principal respaldo, Caoimhin Agyarko mantuvo su invicto al superar por decisión dividida a Ishmael Davis en un combate a 12 asaltos. El púgil de Belfast, de 28 años, debió sobreponerse a una severa inflamación en el ojo derecho desde los primeros compases del enfrentamiento, pero logró imponerse con puntuaciones de 114-113, 114-113 y 112-115 en las tarjetas de los jueces.

En otro de los combates previos, Tyrone McKenna volvió a imponerse a Dylan Moran en un duelo de peso wélter, repitiendo el resultado de su enfrentamiento del año anterior. Un ataque certero de McKenna en el séptimo asalto envió a la lona al púgil de Waterford y, aunque este logró reincorporarse, el árbitro detuvo la pelea poco después.

La jornada incluyó además triunfos de Pat Brown sobre Austine Nnamdi en peso crucero, Matthew Boreland ante Ruadhan Farrell, Caine Singh frente a Donagh Keary y Aaron Bowen sobre Carlos Miguel Ronner.

MÁS IMÁGENES DE LA PELEA

McCann conecta un golpe ante
McCann conecta un golpe ante Radomska (Reuters/Cathal Mcnaughton)
Acción entre McCann y Radomska
Acción entre McCann y Radomska (Reuters/Cathal Mcnaughton)
Radomska conecta un golpe a
Radomska conecta un golpe a McCann (Reuters/Cathal Mcnaughton)
McCann se va a la
McCann se va a la esquina tras derribar a Radomska (Reuters/Cathal Mcnaughton)
El abrazo tras la pelea
El abrazo tras la pelea (Reuters/Cathal Mcnaughton)

