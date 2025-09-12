Boca Juniors anunció la extensión del vínculo de Leandro Brey: a qué otros futbolistas se les vence el contrato

Boca le renovó el contrato a Brey hasta fines de 2029 (REUTERS/Marco Bello)

Leandro Brey renovó su contrato con Boca Juniors hasta diciembre de 2029. El arquero que podría reaparecer en el arco xeneize este domingo en la visita del equipo dirigido por Miguel Ángel Russo a Central en Rosario (arrancará a las 17:30) por la lesión de Agustín Marchesín recibió una mejora salarial y estiró su continuidad en la entidad de la Ribera con una cláusula de salida que se fijó en los 20 millones de dólares.

“Leandro Brey firmó la extensión y mejora de su contrato con Boca hasta diciembre de 2029 junto a Marcelo Delgado.¡Felices de que sigas en casa!“, fue el mensaje que acompañó a la foto de la rúbrica del arquero de 22 años que posó junto al Chelo, el único sobreviviente del Consejo de Fútbol que quedó desmembrado desde la salida de Mauricio Serna y Raúl Cascini.

En febrero de 2022, Brey se convirtió en nuevo refuerzo de Boca, que le abonó una suma cercana a los 450 mil dólares a Los Andes por el 90% de su ficha. Desde allí se convirtió en apuesta a futuro y pieza de recambio a Sergio Romero, tras la salida de Agustín Brey de la institución. Más allá de alguna aparición esporádica, su instante de gloria fue cuando atajó cuatro penales en la tanda de Copa Argentina ante Gimnasia La Plata en cancha de Newell’s a fines de 2024, cuando se ganó la titularidad tras la pelea de Chiquito Romero con un plateísta luego de perder un Superclásico en la Bombonera.

Cerró ese año como titular de la mano de Fernando Gago, pero con la llegada de Agustín Marchesín a principios de 2025 quedó relegado al banco. En lo que va del año, solamente presenció los dos primeros cotejos ante Argentinos Juniors y Unión de Santa Fe (empate en ambos), más la polémica tanda de penales ante Alianza Lima que resultó fatídica para Boca, eliminado en Fase 2 de Copa Libertadores. Con él en el arco, Boca disputó 24 partidos con 13 victorias, 8 empates y perdió 3 (el equipo obtuvo nueve vallas invictas en estos encuentros).

LOS FUTBOLISTAS A LOS QUE SE LES VENCE EL CONTRATO

Sergio Romero: Chiquito es considerado hoy el cuarto arquero del plantel y se marchará de la institución a fin de año. Recibió sondeos a mitad de año de Peñarol y Newell’s, pero finalmente permaneció en la entidad de la Ribera. No ataja oficialmente desde noviembre del año pasado, en un empate 0-0 ante Huracán en Parque Patricios cuando todavía Fernando Gago era el entrenador. Su quiebre en el club fue la pelea con los plateístas luego de perder un Superclásico. A los 38 años, dirá adiós.

Javier García: tercer arquero, muy valorado por el grupo y los cuerpos técnicos. Su profesionalismo es lo que lo mantuvo como pieza de recambio, aunque no juega desde marzo de 2024, en un partido ante Racing (triunfo 4-2 de local) en el que fue titular, pero no pudo completarlo por lesión. Su situación se definirá a fin de año. Cumplirá 39 años en enero del 2026.

Cristian Lema: el defensor es el único futbolista que permanece separado del plantel por cuestiones disciplinarias. Así lo decidió la comisión directiva, según informó el entrenador Miguel Ángel Russo, quien le advirtió tras su llegada al club que no lo tendría en cuenta (ni siquiera lo incluyó en la nómina de convocados para el Mundial de Clubes). Su contrato expira en diciembre y no volverá a ser citado. Como el mercado cerró, permanecerá entrenando de forma diferenciada hasta salir del club y buscar nuevos horizontes en 2026. Tiene 35 años, no juega desde octubre del año pasado.

Frank Fabra: otro con ciclo cumplido, pero todavía en consideración del DT. El colombiano cumplirá una década en la institución y, pese a que tuvo algún sondeo para marcharse, prefirió quedarse para ser alternativa a Lautaro Blanco en el lateral izquierdo. Es uno de los salarios más elevados del plantel. Su destino después de diciembre de este año posiblemente sea un equipo de su país.

Ignacio Miramón: uno de los colgados, pese a estar con el plantel profesional. Su préstamo expira a fin de año y no será renovado ni tampoco ejecutarán la opción de compra con Lille de Francia. En lo que va del 2025, fue en reiteradas ocasiones al banco de suplentes y solamente sumó minutos en las victorias ante Banfield, Belgrano y Estudiantes (cuando Gago era el DT). Tiene apenas 22 años y se volverá a Europa.