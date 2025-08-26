Deportes

Un periodista de El Chiringuito fue hospitalizado tras ser alcanzado por un toro en una corrida

Alfredo Duro recibió el alta este martes tras sufrir varias costillas rotas, una conmoción leve en la cabeza y una herida que requirió seis puntos de sutura

Guardar
Alfredo Duro habló tras ser hospitalizado

El inicio de los tradicionales encierros en San Sebastián de los Reyes estuvo marcado por un accidente que sufrió Alfredo Duro, reconocido periodista de El Chiringuito de Jugones, quien resultó herido tras ser atropellado por un buey durante la primera jornada de la festividad.

Alfredo Duro participaba en la mañana del lunes en el evento taurino cuando perdió la referencia visual tras chocar contra una de las talanqueras ubicadas a los costados del circuito. La desorientación derivó en una caída al suelo justo cuando la manada de toros y bueyes se acercaba a toda velocidad. Lejos de recibir una cornada, el colaborador fue alcanzado y arrollado por un buey, lo que generó escenas de tensión en pleno desarrollo del encierro.

Según los reportes de Mega, personal sanitario ingresó rápidamente al lugar para socorrer a Duro, quien permaneció tendido durante varios minutos antes de ser trasladado en camilla a una ambulancia que lo condujo al hospital local. El programa detalló que, junto a él, otras seis personas terminaron heridas durante la jornada inaugural del festejo, que cada año congrega a multitudes de corredores y espectadores.

Las imágenes del accidente, reproducidas por la señal de Atresmedia, mostraron cómo Duro había quedado rezagado respecto al grupo de corredores antes de impactar contra la estructura de madera. La rapidez de la manada y el golpe lo dejaron sin margen para incorporarse, motivo por el cual fue arrollado sin llegar a recibir una embestida directa de un toro. Desde el set de El Chiringuito de Jugones, el conductor Josep Pedrerol inició el programa compartiendo la información del accidente y enviando mensajes de aliento y advertencia tanto al colaborador como al público, apuntando a los riesgos de tales actividades.

Así fue el accidente que sufrió Alfredo Duro

La reacción desde el propio programa fue inmediata. A lo largo de la jornada, el espacio de debate deportivo compartió en redes sociales videos y mensajes sobre el estado de su compañero.

Ya en el hospital y tras recibir atención médica, Alfredo Duro grabó un video dirigido a la audiencia en el que relató lo ocurrido y transmitió tranquilidad respecto a su cuadro general. “Tranquilidad, estoy francamente bien”, expresó el periodista, quien sufrió varias costillas rotas, una conmoción leve en la cabeza y una herida que requirió seis puntos de sutura.

Este martes, la cuenta oficial de El Chiringuito anunció a través de X que Duro había recibido el alta hospitalaria y se encontraba en proceso de recuperación. La publicación incluyó una fotografía del panelista en silla de ruedas, levantando el pulgar y con un ramo de flores, símbolo del alivio tanto de sus colegas como de la audiencia habitual del programa.

En un mensaje grabado para el programa, Duro confirmó su intención de dejar atrás las actividades vinculadas a la tauromaquia. El gesto fue acompañado de comentarios jocosos por parte de Pedrerol, quien le recordó que “no tenemos edad para estas cosas, estar en casa, salir a pasear, un poco de petanca”, en un intercambio que buscó bajar la tensión tras el susto generalizado.

San Sebastián de los Reyes, ubicada en la Comunidad de Madrid, es reconocida por sus encierros y actividades taurinas de larga data, que año tras año suman heridos entre corredores y asistentes. La edición de este año convocó una vez más a participantes anónimos y personalidades del espectáculo, lo que colocó el caso Duro en agenda mediática.

El papel de los servicios sanitarios resultó central para evitar consecuencias mayores. La atención oportuna y el traslado inmediato al hospital fueron claves para estabilizar al periodista, quien en ningún momento perdió el sentido.

Temas Relacionados

Alfredo DuroEl Chiringuitodeportes-argentina

Últimas Noticias

“Nadie hace ofertas por Nico Paz”: la extraña explicación del presidente de Como sobre el futbolista argentino

El mediocampista está bien cotizado, pero Real Madrid tiene una ventaja sobre el resto

“Nadie hace ofertas por Nico

Franco Colapinto volverá a correr este fin de semana en el Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1: días, horarios y toda la actividad

El argentino tendrá su noveno fin de semana como piloto titular de Alpine en el circuito Zandvoort

Franco Colapinto volverá a correr

Los futbolistas de Boca Juniors que podrían irse sobre el cierre del mercado y la depuración de cara al 2026

Algunos jugadores del Xeneize se irían esta semana. Además, a fin de año se acabarán muchos contratos

Los futbolistas de Boca Juniors

Cadillac confirmó a Checo Pérez y Valtteri Bottas como pilotos titulares para el estreno como la 11ª escudería de la Fórmula 1

El equipo que ingresará a partir del 2026 oficializó la contratación del mexicano y del finlandés

Cadillac confirmó a Checo Pérez

El agónico triunfo de Argentina ante Colombia a falta de 2.9 segundos para clasificar a los cuartos de la AmeriCup

El conjunto albiceleste se impuso por 84 a 83 para meterse dentro de los ocho mejores de la competencia

El agónico triunfo de Argentina
ÚLTIMAS NOTICIAS
Crisis en una reconocida empresa

Crisis en una reconocida empresa de galletitas ante la demora en el pago de los sueldos: qué pasará con la fábrica

Alejandro Katz, filósofo y candidato a diputado, criticó al Gobierno en medio del escándalo por las supuestas coimas

Investigan la denuncia de una jueza federal de Rosario que detectó una intrusión en su departamento

Un cráter sorprendió al municipio de Avellaneda y generó complicaciones en el tránsito

Hubo cinco brotes de gripe aviar en la Argentina en lo que va del año: radiografía de la situación actual

INFOBAE AMÉRICA
La policía australiana busca al

La policía australiana busca al sospechoso de asesinar a dos agentes y herir a otro en un pueblo rural

La vida cotidiana en Cuba, según Leonardo Padura: “Hombres y mujeres se descubren más pobres que nunca”

La tormenta de Santa Rosa en Argentina llegará puntual este sábado acompañada de una ciclogénesis

El origen de Godard como cineasta: cleptomanía, expulsión familiar y cárcel

Audiencia judicial en Bolivia: los opositores Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari podrían quedar en libertad

TELESHOW
Claudia Villafañe chocó con su

Claudia Villafañe chocó con su auto cerca de la cancha de River Plate: “Estoy bien”

Tini Stoessel, sin límites: su vuelta a la actuación, la apuesta al amor con Rodrigo De Paul y la ambiciosa gira que prepara

Ornella D’Elía presentó a su novia en las redes: “El corazón repleto de vida”

Celeste Cid quiso impresionar a los padres de Santiago Korovsky y terminó con la cocina en llamas: “Puede fallar”

La inesperada reacción de Nico Vázquez a un posteo de Gimena Accardi luego de su divorcio