Con un gol y una asistencia, Lautaro Martínez brilló en la goleada 5-0 del Inter al Torino en el debut por la Serie A

El Toro anotó el tercero del Neroazzurro, que es uno de los que manda en el arranque del Calcio

El olfato de goleador y su actitud le valieron a Lautaro Martínez marcar el tercer tanto de la goleada del Inter de Milán 5-0 ante el Torino, en el encuentro que cerró la primera fecha de la Serie A del fútbol italiano. En el Estadio Giuseppe Meazza el Toro jugó de titular y además de marcar, brindó una asistencia en la victoria que lo ubica como uno de los líderes.

Fue a los 51 minutos cuando el delantero de la selección argentina presionó en la salida rival y aprovechó un error de un defensor que dio un pase hacia atrás que quedó corto. Exigido y desde el piso, Martínez llegó antes que el arquero Franco Israel y concretó.

El ex punta de Racing siguió siendo protagonista y a los 71 minutos, luego de otra grosera falla del elenco visitante en la que Israel sacó mal, Lautaro la recuperó y asistió a Ange-Yoan Bonny, quien firmó el quinto tanto.

De esta manera, el Toro llegó a 153 goles y 50 asistencias en 335 partidos con el elenco neroazzurro, donde juega desde la temporada 2018/2019. El artillero bahiense de 28 años demuestra con su liderazgo dentro y fuera del campo de juego por qué es uno de los principales referentes del elenco de milanés.

El marcador lo abrió Alessandro Bastoni, quien aprovechó una jugada preparada tras un tiro de esquina y anotó a los 18 minutos. Más tarde, a los 36, Marcus Thuram amplió las diferencias. Mientras que a los 62, Thuram, de cabeza, firmó su doblete para el cuarto tanto.

Lautaro Martínez celebra su tanto
Lautaro Martínez celebra su tanto (REUTERS/Daniele Mascolo)

El conjunto dirigido por el rumano Cristian Chivu fue superior no solo en el resultado. Controló las acciones del encuentro y el gol inicial le dio tranquilidad para poder manejar las acciones. El triunfo en el debut del certamen no tuvo sobresaltos. Además, capitalizó las equivocaciones del elenco a cargo de Marco Baroni, que nunca supo reaccionar.

En la segunda jornada ambos jugarán este domingo. El Torino recibirá a la Fiorentina, desde las 13:30, hora de Argentina. El Inter de Milán, por su parte, volverá a ser local y se medirá contra el Udinese, desde las 15:45.

El equipo de Martínez buscará en esta temporada revalidar el Scudetto conseguido en la 2023/2024. El vigente campeón es el Napoli, que repitió su conquista del ejercicio 2022/2023. Lautaro también fue campeón con el Inter de Milán en la Serie A en 2020/2021.

El comenzar el campeonato con un gol es un estímulo para Lautaro, quien la semana próxima se volverá a incorporar a la selección argentina para los encuentros de la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. El jueves 4 de septiembre, el equipo de Lionel Scaloni recibirá a Venezuela en el Monumental, desde las 20:30. Luego, el martes 9, visitará a Ecuador en el cierre. Cabe recordar que el elenco argentino ganó la clasificación para el Mundial 2026 que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México.

