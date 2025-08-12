Deportes

Nadia Podoroska reveló la lucha silenciosa detrás de su ausencia en el circuito: “Viene siendo un proceso muy largo y difícil”

Entre la recuperación y la incertidumbre, la argentina compartió sus dificultades y agradeció el apoyo en su camino para volver al tour

Nadia Podoroska se encuentra fuera
Nadia Podoroska se encuentra fuera del tour por una nueva lesión que no le permite competetir con normalidad (Foto: REUTERS/Violeta Santos Moura)

Tras alcanzar las semifinales de Roland Garros en 2020, la carrera de Nadia Podoroska entró en una montaña rusa marcada por altibajos y lesiones que interrumpieron su continuidad. Este año, cuando parecía lista para seguir recuperando terreno perdido, el Australian Open terminó abruptamente: una lesión en la cadera la obligó a bajarse del tour. Y aunque logró superar esa dolencia, la rosarina sorprendió al revelar en sus redes sociales que un nuevo obstáculo la mantiene, por ahora, lejos de las canchas.

Podoroska pasó de ser una promesa silenciosa a convertirse en la gran revelación del tenis argentino. Con apenas 23 años, atravesó la clasificación de Roland Garros y, como en un cuento de hadas, llegó hasta las semifinales, donde la campeona Iga Swiatek frenó su sueño en la Philippe Chatrier. Aquella actuación parecía el inicio de una historia sin techo, aunque antes de eso ya había sufrido lesiones graves en una mano, la espalda y la cadera.

Nadia Podoroska en su primera
Nadia Podoroska en su primera aparición en el cuadro principal de Roland Garros en 2020 alcanzó las semifinales (Foto: Anne-Christine POUJOULAT / AFP)

Cuando su juego comenzaba a afianzarse entre las mejores jugadoras en 2021, sorprendió al derrotar a la estadounidense Serena Williams en la segunda ronda del WTA 1000 de Roma y alcanzó la tercera ronda tanto en el Abierto de Australia como en Wimbledon. Sin embargo, una temprana eliminación en su debut en el US Open derivó en una tendinopatía proximal del isquiotibial derecho —una dolencia en el tendón ubicado en la parte posterior del muslo, cerca de la cadera—, a lo que se sumaron un edema óseo en el pie y un severo problema hormonal. Ese cóctel de lesiones y complicaciones la mantuvo fuera del circuito por más de diez meses.

En su regreso a la competencia, en 2022 disputó el W25 de Den Haag y alcanzó las semifinales. Ese mismo año, se despidió en la segunda ronda de Wimbledon y logró cerrar la temporada dentro de la cancha. En 2023 conquistó su título más importante hasta ese momento en el WTA 125 de Cali, mientras que en 2024 se adueñó de los WTA 125 de San Luis y Barranquilla. Además, alcanzó la tercera ronda del WTA 1000 de Indian Wells, entre otros resultados destacados.

Nadia Podoroska expresó en redes
Nadia Podoroska expresó en redes sociales los motivos de sus lesiones que la mantienen fuera del tour desde el principio de la temporada 2025 tras despedirse en el debut del Australian Open

En el inicio de la nueva temporada, Podoroska, actual 247 del ranking WTA, que representó en varias ocasiones a la Argentina en la Billie Jean King Cup, integró el equipo nacional en la United Cup y, posteriormente, disputó el Australian Open, donde cayó en su debut y luego sufrió una lesión en su cadera.

Este lunes, ante un video en sus redes sociales, la rosarina se expresó sobre el momento que está atravesando: “Quería contarles que, después de Australia, tuve una lesión en la cadera que me llevó unos cuatro meses de recuperación. Y cuando ya estaba casi por volver a competir, me apareció otra lesión en el hombro, que viene siendo difícil de sobrellevar. No estoy teniendo mucho avance y, la verdad, sé que estuve un poco ausente en las redes, pero es porque viene siendo un proceso muy largo y difícil. Así que quería agradecerles por los mensajes de fuerza y de apoyo. Todavía no tengo una fecha exacta de vuelta, pero espero que sea muy pronto”.

