Conmoción en el deporte: a los 16 años, murió Matilde Itzcovich, una de las grandes promesas del automovilismo de Uruguay

Matilde Itzcovich tenía 16 años y era una de las grandes promesas del automovilismo uruguayo

La Federación Uruguaya de Karting (FUK) comunicó el fallecimiento de Matilde Itzcovich, una noticia que sacudió a la comunidad del automovilismo y al conjunto del deporte uruguayo. La joven, con apenas 16 años, ya se había posicionado como una de las promesas más notables del karting a nivel internacional.

La noticia de su muerte, confirmada este jueves por la FUK, generó un profundo impacto en la comunidad deportiva. El comunicado oficial de la federación expresó: “La Federación Uruguaya de Karting expresa su más hondo pesar por el fallecimiento de Matilde Itzcovich, sentimiento que se extiende a todos quienes integran la familia del karting”.

Como muestra de respeto, la organización decidió postergar la 5ª Fecha del Campeonato Nacional de Karting, que estaba prevista para los días 8, 9 y 10 de agosto en el Polideportivo de Mercedes, y cuya nueva fecha será anunciada próximamente. La federación también transmitió sus condolencias a los familiares y allegados de la joven piloto. Las causas de la muerte aún no han sido confirmadas.

“A sus familiares, amigos y seres queridos, hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias, así como nuestro afecto y solidaridad en tan difícil circunstancia. Que en paz descanse”, concluyó el comunicado. Diferentes instituciones deportivas del país, como fue el caso de Peñarol, uno de los clubes de fútbol más grandes de Uruguay, se unieron al pésame por Matilde.

El comunicado oficial de la FUK, informando sobre el fallecimiento de Matilde Itzcovich

El ascenso de Matilde Itzcovich en el karting se fue tejiendo a lo largo de los años. En octubre de 2024, se convirtió en la primera uruguaya en disputar la gran final de la Copa ROK en Italia, una competencia que reúne a más de 400 pilotos de más de 35 países y que se desarrolla en el South Garda Karting de Lonato. Allí, compitió en la categoría Super Rock Senior, que utiliza motores monocilíndricos de dos tiempos de 125 centímetros cúbicos, y demostró su capacidad para medirse con la élite mundial del karting.

El año anterior, Itzcovich ya había hecho historia al viajar a Inglaterra y clasificar para la final del Campeonato Mundial FIA de Karting en la categoría OK-N, siendo la primera representante de Uruguay en alcanzar esa instancia. Su apellido, vinculado al automovilismo desde hace años, sumó así un nuevo capítulo de prestigio para el deporte nacional.

Su entorno familiar fue determinante en su desarrollo deportivo. Su padre, Mauricio Itzcovich, compitió en rally hasta 2023 y luego decidió acompañar de cerca la carrera de Matilde y de su hermano menor, Manuel, quien también participa en karting. La vocación de Matilde por el automovilismo surgió a los 13 años, durante una reunión familiar en la que manifestó su deseo de competir.

Matilde Itzcovich fue la primera representante uruguaya en correr en algunas de las competencias más prestigiosas de Europa

Tras una primera experiencia en un circuito indoor, donde el propietario le recomendó probarse en karting profesional, la joven insistió durante seis meses hasta lograr ingresar a la escuela del ex piloto internacional Raúl Bruschi. En apenas dos clases, su talento se hizo evidente y, en pocos años, recorrió circuitos de Uruguay, Argentina e Italia, hasta llegar a los campeonatos mundiales.

Según informó el portal local El País, Itzcovich realizó grandes esfuerzos para demostrar su compromiso por el automovilismo. Para poder entrenar y competir al máximo nivel, optó por cursar sus estudios a distancia mediante una plataforma digital, ya que los entrenamientos ocupaban la mayor parte de su tiempo. A pesar de ello, mantenía un alto rendimiento académico y dedicaba tiempo a aprender idiomas, entre ellos japonés, y a tocar la guitarra, facetas en las que se mostraba como la adolescente que era fuera de las pistas.

El carácter competitivo de Matilde se reflejaba también en su actitud durante las carreras. Sentía un profundo orgullo por representar a Uruguay y no dudaba en reclamar cuando no se interpretaba el himno nacional antes de una competencia. “Si querés ser o hacer algo, luchas para conseguirlo”, comentó en entrevista con El País en junio de 2024.

Matilde Itzcovich empezó a competir a los 13 años