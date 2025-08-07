Deportes

Conmoción en el deporte: a los 16 años, murió Matilde Itzcovich, una de las grandes promesas del automovilismo de Uruguay

La joven piloto ya era una de las figuras emergentes en kartings

Guardar
Matilde Itzcovich tenía 16 años
Matilde Itzcovich tenía 16 años y era una de las grandes promesas del automovilismo uruguayo

La Federación Uruguaya de Karting (FUK) comunicó el fallecimiento de Matilde Itzcovich, una noticia que sacudió a la comunidad del automovilismo y al conjunto del deporte uruguayo. La joven, con apenas 16 años, ya se había posicionado como una de las promesas más notables del karting a nivel internacional.

La noticia de su muerte, confirmada este jueves por la FUK, generó un profundo impacto en la comunidad deportiva. El comunicado oficial de la federación expresó: “La Federación Uruguaya de Karting expresa su más hondo pesar por el fallecimiento de Matilde Itzcovich, sentimiento que se extiende a todos quienes integran la familia del karting”.

Como muestra de respeto, la organización decidió postergar la 5ª Fecha del Campeonato Nacional de Karting, que estaba prevista para los días 8, 9 y 10 de agosto en el Polideportivo de Mercedes, y cuya nueva fecha será anunciada próximamente. La federación también transmitió sus condolencias a los familiares y allegados de la joven piloto. Las causas de la muerte aún no han sido confirmadas.

“A sus familiares, amigos y seres queridos, hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias, así como nuestro afecto y solidaridad en tan difícil circunstancia. Que en paz descanse”, concluyó el comunicado. Diferentes instituciones deportivas del país, como fue el caso de Peñarol, uno de los clubes de fútbol más grandes de Uruguay, se unieron al pésame por Matilde.

El comunicado oficial de la
El comunicado oficial de la FUK, informando sobre el fallecimiento de Matilde Itzcovich

El ascenso de Matilde Itzcovich en el karting se fue tejiendo a lo largo de los años. En octubre de 2024, se convirtió en la primera uruguaya en disputar la gran final de la Copa ROK en Italia, una competencia que reúne a más de 400 pilotos de más de 35 países y que se desarrolla en el South Garda Karting de Lonato. Allí, compitió en la categoría Super Rock Senior, que utiliza motores monocilíndricos de dos tiempos de 125 centímetros cúbicos, y demostró su capacidad para medirse con la élite mundial del karting.

El año anterior, Itzcovich ya había hecho historia al viajar a Inglaterra y clasificar para la final del Campeonato Mundial FIA de Karting en la categoría OK-N, siendo la primera representante de Uruguay en alcanzar esa instancia. Su apellido, vinculado al automovilismo desde hace años, sumó así un nuevo capítulo de prestigio para el deporte nacional.

Su entorno familiar fue determinante en su desarrollo deportivo. Su padre, Mauricio Itzcovich, compitió en rally hasta 2023 y luego decidió acompañar de cerca la carrera de Matilde y de su hermano menor, Manuel, quien también participa en karting. La vocación de Matilde por el automovilismo surgió a los 13 años, durante una reunión familiar en la que manifestó su deseo de competir.

Matilde Itzcovich fue la primera
Matilde Itzcovich fue la primera representante uruguaya en correr en algunas de las competencias más prestigiosas de Europa

Tras una primera experiencia en un circuito indoor, donde el propietario le recomendó probarse en karting profesional, la joven insistió durante seis meses hasta lograr ingresar a la escuela del ex piloto internacional Raúl Bruschi. En apenas dos clases, su talento se hizo evidente y, en pocos años, recorrió circuitos de Uruguay, Argentina e Italia, hasta llegar a los campeonatos mundiales.

Según informó el portal local El País, Itzcovich realizó grandes esfuerzos para demostrar su compromiso por el automovilismo. Para poder entrenar y competir al máximo nivel, optó por cursar sus estudios a distancia mediante una plataforma digital, ya que los entrenamientos ocupaban la mayor parte de su tiempo. A pesar de ello, mantenía un alto rendimiento académico y dedicaba tiempo a aprender idiomas, entre ellos japonés, y a tocar la guitarra, facetas en las que se mostraba como la adolescente que era fuera de las pistas.

El carácter competitivo de Matilde se reflejaba también en su actitud durante las carreras. Sentía un profundo orgullo por representar a Uruguay y no dudaba en reclamar cuando no se interpretaba el himno nacional antes de una competencia. “Si querés ser o hacer algo, luchas para conseguirlo”, comentó en entrevista con El País en junio de 2024.

Matilde Itzcovich empezó a competir
Matilde Itzcovich empezó a competir a los 13 años

Temas Relacionados

Matilde ItzcovichAutomovilismoUruguaydeportes-argentina

Últimas Noticias

El Manchester United le puso precio a Garnacho: cuánto le pedirá al Chelsea para desprenderse del delantero

El equipo de Enzo Fernández es uno de los interesados por el atacante de la selección argentina

El Manchester United le puso

Etcheverry y Báez inician su camino en el Masters 1000 de Cincinnati: ¿a qué hora y cómo ver los partidos?

La última gran cita previa al US Open comienza este miércoles con dos de los seis argentinos clasificados en cancha. Los detalles

Etcheverry y Báez inician su

El sorprendente impacto que tuvo la película de la F1 en los ingresos de la categoría: el dinero en premios que repartió

Liberty Media, la compañía que ostenta los derechos comerciales de la Máxima, presentó un informe con los detalles

El sorprendente impacto que tuvo

Cómo se jugaría la Nations Cup, el nuevo torneo del rugby internacional que tendrá a Los Pumas como uno de sus protagonistas

Si bien todavía restan confirmaciones oficiales, se espera que este torneo ponga en disputa a los principales seleccionados de esta disciplina durante el 2026

Cómo se jugaría la Nations

La terminante respuesta que Cristian Traverso le daría a Riquelme si lo llamara para sumarse al Consejo de Fútbol de Boca Juniors

El ex futbolista xeneize se refirió a los rumores que lo vinculan a una posible convocatoria para volver al club como dirigente

La terminante respuesta que Cristian
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Corte Suprema pone en

La Corte Suprema pone en suspenso la extradición de un ex Brigadas Rojas que reclama Italia

“Muerte violenta”: quién es el principal sospechoso en el caso del cadáver hallado al lado de una casa de Cerati

La trastienda de la foto de Milei en La Matanza: quiénes lo acompañaron y por qué eligieron el eslogan “kirchnerismo Nunca Más”

Droga, prostitución y muerte en Constitución: el cruel asesinato de Lidia Isabel

Uno de los países que el FMI señala como ejemplo para la Argentina anunció un plan para acumular reservas por tres años

INFOBAE AMÉRICA
La oposición brasileña reunió firmas

La oposición brasileña reunió firmas para pedir la destitución del juez Alexandre de Moraes tras el arresto domiciliario de Bolsonaro

Las dudas sobre la imparcialidad del fiscal de la CPI Karim Khan retrasan la investigación en Venezuela

Los impuestos a las importaciones en Estados Unidos alcanzaron el mayor nivel en casi cien años

El Gobierno de Líbano aceptó la propuesta de Estados Unidos sobre el desarme de Hezbollah

Monty Python inspira una colección de sellos del Servicio Postal británico

TELESHOW
El sentido mensaje de Carolina

El sentido mensaje de Carolina Baldini a Gianluca Simeone por su retiro del fútbol: “Tener el coraje de jugártela”

Marcela Tauro se emocionó en vivo en el segundo aniversario de la muerte de su madre: “Pasa rápido”

Eva Bargiela reveló el nombre que eligieron con Gianluca Simeone para su hijo: “Íbamos cambiando todo el tiempo”

La palabra de Claudio Contardi, ex de Julieta Prandi, acusado de violación: “Jamás la traté mal”

Julieta Prandi habló sobre el acto fallido de su exmarido en el juicio por violación: “Le ganó el inconsciente”