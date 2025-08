La drástica decisión que tomó Riquelme con el Consejo de Fútbol de Boca Juniors

Cambios en el Consejo de Fútbol de Boca Juniors (REUTERS/Agustin Marcarian)

En medio de la crisis deportiva más aguda desde la llegada de Juan Román Riquelme a la presidencia, Boca Juniors anunciará un cambio drástico en su estructura: la reforma del Consejo de Fútbol. Según pudo averiguar Infobae, tal como había adelantado hace algunos días, el departamento será reestructurado a la brevedad y las novedades son que Mauricio Serna y Raúl Cascini no continuarán. Por su parte, Marcelo Delgado seguirá en funciones y se sumará un nuevo integrante.

Riquelme consideró que el Consejo llegó a un punto de desgaste que exigía una redefinición de roles e incluso su eliminación. A la espera de un comunicado oficial, que se daría entre hoy y mañana, en el Boca Predio ya se evalúan alternativas para la continuidad del trabajo que hasta ahora Román había orquestado desde su aparición como vicepresidente a fines de 2019.

El Consejo de Fútbol, conformado por ex jugadores de la institución, fueron objeto de críticas crecientes por parte de los hinchas y sectores internos. Las objeciones abarcaron desde la política de contrataciones y despidos, hasta episodios polémicos como la intervención en los incidentes ocurridos en el partido de la Copa Libertadores 2021 ante Atlético Mineiro en Brasil, que derivaron en la suspensión de Cascini y Delgado. A esto se suman errores administrativos, como la inscripción tardía de refuerzos para los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana 2024, cuando Diego Martínez aún dirigía al equipo. Vale mencionar que Jorge Bermúdez sigue de licencia en Colombia por un tema de salud vinculado a su padre.

En este contexto, la figura de Riquelme apareció lógicamente como el eje de la posible reestructuración. El presidente, que siempre defendió públicamente al Consejo, llegó a afirmar tras el sorteo del Mundial de Clubes a fines de 2024: “Me da risa que del Consejo hablan todo el día y no paran de trabajar. No se toman vacaciones hace cinco años. Están pendientes de los temas del equipo. Confío en los muchachos del Consejo y en el entrenador”. Sin embargo, la presión de los resultados y el desgaste institucional lo llevaron a aceptar la renuncia de Chicho y Cascini, algo que hasta hace poco parecía impensado. Los ex mediocampistas boquenses finalizarán su vínculo con la entidad ya que no hay espacio para su reubicación.

Riquelme les aceptó las renuncias a Serna y Cascini luego de la derrota ante Huracán

Las opciones que se barajan son diversas. Se estudió imponer la figura de un manager y que hasta el propio Riquelme asumiera la responsabilidad total de las decisiones del departamento de fútbol, pero finalmente se optará por la reforma del Consejo, que se sostendrá por el momento con el Chelo Delgado, a la espera de un nuevo nombre.

En cuanto a las posibles figuras para ocupar ese rol de enlace entre plantel y dirigencia surge primeramente la de Carlos Bianchi, anhelo de muchos hinchas. No obstante, fuentes cercanas al ex entrenador descartan que, a sus 76 años, acepte regresar a una función que ya desempeñó en 2010, cuando Coco Basile era el técnico. Otras alternativas mencionadas incluyen a Carlos Fernando Navarro Montoya, quien recientemente dejó su puesto como columnista en ESPN tras su paso como entrenador de Santamarina de Tandil, y a Alberto Márcico, histórico referente boquense y cercano a Riquelme, que en el pasado manifestó su interés en sumarse a la estructura futbolística. Otro nombre en el radar es el de José Pekerman, ex entrenador de Riquelme en las selecciones juveniles y Mayor.

El futuro de Miguel Ángel Russo también se encuentra bajo análisis. Riquelme respaldará al entrenador para el próximo compromiso ante Racing de este sábado 9 de agosto, aunque la existencia de tensiones con algunos jugadores podría precipitar el final de su tercer ciclo al frente del equipo. Entre las alternativas que se manejan, no se descarta que Russo asuma un rol de manager con la llegada de un nuevo director técnico en el futuro a mediano plazo.

Antes de la última derrota con Huracán, Serna había brindado su última entrevista: “El balance no es positivo, estamos preocupados y también ocupados en saber cómo mejorar. Lo más importante es que, si estamos juntos, es mucho más fácil”. La dura caída frente al Globo llevó a cambiar la propia postura del colombiano, la de Cascini y también la de Riquelme.