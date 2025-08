Francella habló sobre el origen de la frase “hermosa mañana, ¿verdad?”, clásico de las burlas futboleras: “Algunos se enojaron”

Guillermo Francella es uno de los hinchas más famosos de Racing. Con su carisma, siempre que puede manifiesta su sentimiento académico; y los fanáticos del equipo de Gustavo Costas también disfrutan de las actuaciones del artista.

En las últimas horas, el actor visitó los estudios de ESPN para promocionar su última producción: Homo Argentum; un largometraje que promete risas y emociones en la pantalla grande. Pero además de su trabajo interpretativo en la ficción, el ídolo popular también se refirió a la icónica frase “Hermosa mañana, ¿verdad?“, que se emplea habitualmente cuando un equipo logra quedarse con un partido importante.

“Surgió en la película que hacía para chicos, Los Extermineitors, y lo tomaron todos los clubes y cuando me toca perder, me la como doblada. Un día lo vi a Felipe Melo haciendo la misma rutina y no lo podía creer. A veces me lo piden de auto a auto, aunque algunos se enojaron“, deslizó entre risas el ganador del Oscar con el Secreto de sus ojos, en referencia a Gustavo López, quien luego de la conquista de la Academia en la Copa Sudamericana, y del video del artista, lo había criticado.

“¡Guillermo! Me parece una boludez lo que hace, pero bueno... Ya es un hombre grande para esas cosas. Muestra la casa, que tiene parque grande. Yo trato de hacer los videos en un rinconcito para no mostrarle a la gente que tengo una casa grande y éste te muestra el parque", había subrayado el periodista en su momento.

Con relación al presente del elenco de Avellaneda, Francella remarcó el entusiasmo que le genera observar a Racing en cada presentación internacional. “No está obligado a ganar la Copa Libertadores, pero estoy esperanzado, por la energía que hay. Hay una vibra fuerte. Los veo muy metidos a todos los chicos, y veo que aman al club”, subrayó.

El reconocido actor también se refirió al mercado de pases marcado por la salida de Maxi Salas a River. La transferencia del delantero, uno de los atacantes más destacados del plantel, generó un impacto profundo en el entorno académico. Y Francella no ocultó su malestar por la partida del goleador: “Fue doloroso. Todos decíamos que era la mejor delantera del fútbol argentino y la desarmaron. Desconozco los motivos, pero si el chico se quiere ir... ¿qué podés hacer? Como hincha me mató. Sufrí”.

La extensa conversación giró rápidamente hacia el fútbol, desplazando cualquier referencia al cine. Por lo tanto, cuando fue consultado sobre la reconfiguración del ataque tras la salida de Salas, relató una experiencia reciente con Adrián Maravilla Martínez, el otro integrante de la dupla ofensiva que tantas alegrías brindó en los últimos tiempos. Es que compartió una cena con el goleador, a quien describió como “un tipo divino y sencillo”.

El desafío inmediato para Racing es la serie de los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Peñarol, cuyo primer encuentro se disputará el martes 12 de agosto en Uruguay. Tras la consagración en la Copa Sudamericana del año pasado, el equipo liderado por Gustavo Costas afronta la máxima competencia continental con la expectativa de mantener el protagonismo, pese a las modificaciones en su plantel.

El entusiasmo creció después de la última victoria ante Deportivo Riestra, por la Copa Argentina, en el que varios suplentes demostraron estar a la altura al liquidar el pleito en menos de media hora. Los goles de Duván Vergara, Barbieri (en contra) y Facundo Mura sellaron el 3 a 0 que dejó a la Academia en los cuartos de final del certamen más federal del país. El experimentado estratega apostó por el recambio para preservar a sus mejores hombres para los próximos dos compromisos ante Boca y Peñarol. Dos paradas complejas, que podrían marcar el destino de un plantel que pelea en los tres frentes.