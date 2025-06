La ironía del DT del Real Madrid por una frase de Gallardo sobre la venta de Mastantuono

La respuesta de Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, ante los testimonios de Marcelo Gallardo

Luego de la victoria de River Plate 3-1 ante el Urawa Red Diamonds por el Mundial de Clubes, el entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, fue consultado por las declaraciones de Marcelo Gallardo sobre la venta de Franco Mastantuono a la Casa Blanca, y el español respondió de una forma particular, que generó las risas entre los presentes.

En la conferencia de prensa previa al estreno del equipo merengue ante el Al Hilal de Arabia Saudita, por el Grupo H del certamen ecuménico, un periodista argentino se refirió a la venta del juvenil al Real Madrid y le dijo al ex volante español: “Gallardo dijo que River se sintió movilizado en lo deportivo”. Ahí Alonso le preguntó: “¿Movilizados en qué sentido?” y el cronista le indicó “en que se sintieron perjudicados porque se confirmó (la transferencia) antes del Mundial de Clubes”. El campeón mundial con España en Sudáfrica respondió: “Yo lo he visto el partido, ganaron 3-1, ha jugado un buen partido River y no los he visto muy ‘movilizados’”, lo que causó risas en la sala de conferencias. “Con todo respeto”, esgrimió Alonso. “¿Es la respuesta para Gallardo?”, le repreguntó el comunicador a lo que el DT dijo tajante, “no, para Gallardo no, que los he visto bien (a River Plate)”. Luego, Alonso reveló que tuvo una charla con Mastantuono y que “lo sorprendió su madurez”.

¿Qué dijo exactamente Gallardo? Los testimonios fueron tomados de la conferencia de prensa de este lunes del entrenador millonario, antes del duelo con los japoneses. “Quiero ser medido. Prefiero meterme en el plano futbolístico para que el equipo y Franco puedan vivir lo más naturalmente posible el Mundial. Ese es el enfoque que quiero, después veremos cómo continuamos. Acá nos debe movilizar lo deportivo, la exigencia del Mundial, el resto lo iremos viendo”.

Incluso luego de la victoria sobre los asiáticos, el Muñeco volvió a ser consultado por Mastantuono y sentenció: “Tiene que pensar en jugar, y nada más que en eso”.

Qué dijo Gallardo sobre Mastantuono

Mastantuono, que juega sus últimos partidos en River Plate, pasará al Real Madrid por 45 millones de euros netos (USD 51,7 millones) en la mayor transferencia de la historia del fútbol argentino y el propio presidente de la entidad millonaria, Jorge Brito, explicó los detalles de la operación y cómo serán los pagos: “River va a cobrar 20 millones netos ahora, 12.5 en junio de 2026 y 12.5 en junio de 2027. Es una operación de 45 millones netos. Es una operación inmensa. Lo que no podíamos era cortarle el sueño a un jugador, a una persona”.

El juvenil de 17 años dejará el club argentino una vez que termine su participación en el Mundial de Clubes. Luego se marchará a España para continuar su carrera en la Casa Blanca.

En tanto que el Real Madrid debutará este miércoles en el Mundial de Clubes ante el conjunto saudita, en el duelo que se disputará desde las 16 en el Hard Rock Stadium de Miami. Completan su zona el Pachuca de México y el Red Bull Salzburgo de Austria.

River Plate, por su parte, se estrenó con un triunfo y lidera el Grupo E, que también integran Inter de Milán y el Monterrey de México.