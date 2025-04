La alarmante confesión de un ícono del rugby mundial: “No recuerdo un solo partido que haya jugado”

Sebastien Chabal jugó los Mundiales 2003 y 2007 con Francia. En ambos salió cuarto (Reuters)

Sébastien Chabal era apodado L’animal en la cancha. Su aspecto rudo, la barba larga y un perfil más que icónico en el rugby mundial le otorgaron una impronta y espíritu diferentes al resto. A Los Pumas les tocó lidiar con su figura, pero lograron imponerse a aquella selección francesa para quedarse con el tercer lugar del Mundial 2007. El dos veces campeón del Seis Naciones ya está alejado de la disciplina desde 2014, pero sus recientes declaraciones prendieron las alarmas nuevamente con las consecuencias de los permanentes golpes en la cabeza recibidos por un atleta en un deporte de contacto.

El hombre de 47 años concedió una entrevista para el canal de YouTube, Legend, que posee más de 2 millones de suscriptores y el envío ya acumula más de 670.000 reproducciones desde su publicación el 9 de abril pasado. En esa charla con el periodista Guillaume Pley, Chabal lanzó un crudo testimonio sobre su pérdida de memoria: “No recuerdo ni un solo segundo de un partido de rugby que haya jugado. Y no recuerdo ni una sola de las 62 ‘Marsellesas’ (el himno nacional de Francia) que he vivido”. Incluso, dejó un tajante “no” cuando le consultaron si recordaba el nacimiento de su hija.

Luego de disputar 62 partidos internacionales con Francia, el ex segunda línea de los Galos vinculó esta situación con los continuos choques en medio de los partidos de una disciplina como el rugby: “No hablo de ello porque es asunto mío, pero hay bastantes acciones que están siendo llevadas a cabo por ex jugadores, en equipos, porque hemos recibido golpes en el casco. Está la masa encefálica que golpeó la médula”. Meses atrás, más de 185 jugadores demandaron a la World Rugby, la Rugby Football Union (RFU) y la Welsh Rugby Union (WRU) bajo la acusación de no “proteger a los jugadores de lesiones permanentes”. “Se trata de proteger a las generaciones futuras”, había declarado Steve Thompson, uno de los demandantes y campeón del mundo en 2003.

Sebastien Chabal ganó dos Seis Naciones (Reuters/John Schults)

De regreso a Sébastien Chabal, el ex jugador de diferentes clubes, como Bourgoin, Sale Sharks, Racing Metro y Lyon reveló que mantiene conversaciones con su pareja sobre una carrera desconocida para él: “Tengo la impresión, en última instancia, de vivir la propia vida en tercera persona. No tengo ese recuerdo de momentos pasados. Cuando lo hablo en casa con mi esposa, le digo que siento que no fui yo quien jugó al rugby”.

Más adelante, descartó solicitar asistencia de los especialistas: “¿Ir a ver a un médico? ¿Para qué? La memoria no volverá… Estoy redescubriendo mi vida. Antes de jugar al rugby, nunca me di cuenta de que no recordaba nada”.

“Siempre pensé que era un poco un impostor, que llegué allí un poco por casualidad… Al no recordarlo, tengo la impresión de que no soy yo”, expresó Chabal, quien profundizó en que sus registros también van más allá de su etapa en la cancha: “Tengo algunos recuerdos de mi infancia, pero ni siquiera estoy seguro. Creo que es porque me los han contado”. Hoy se desempeña como comentarista en Canal+ para las jornadas del Top 14, considerada una de las mejores ligas de rugby en el mundo.

El diario francés Le Parisien manifestó que Chabal “rompe un tabú” con sus declaraciones y, en la nota firmada por Julie De Coucy, aprovechan sus dichos para exponer los peligros de una patología silenciosa como la encefalopatía traumática crónica (ETC). Esta enfermedad hace hincapié en traumatismos craneoencefálicos repetidos y acumulados durante varios años, ya que el cerebro flota en su caja, con menos de un milímetro de margen. Así lo resume el neurocientífico y director de la Fundación Alzheimer, Philippe Amouyel: “Con cada impacto, avanza, impacta, retrocede y vuelve a impactar”. Esta problemática fue observada hace tiempo en boxeadores y futbolistas estadounidenses, pero ahora también se detecta en otros deportes como el rugby.