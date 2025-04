Maxi Rodríguez, íntimo: “Podrán surgir nuevas apariciones que nos encandilen, pero nadie será como Messi”

Los mejores goles de Maxi Rodríguez en La Liga de España

Cuando uno repasa la carrera de Maxi Rodríguez entiende por qué le dicen La Fiera. Tras su notable aparición en Newell’s, con gloria incluida en el Mundial Sub 20 del 2001, el rosarino dejó su huella en todos los clubes que representó.

No es tan común que un jugador reciba el cariño unánime de los diversos hinchas que siguieron sus pasos a lo largo de su carrera. Sin embargo, fanáticos del Espanyol de Barcelona, Atlético de Madrid, Liverpool y Peñarol comparten el mismo afecto que los leprosos sienten por el ex atacante.

La razón principal del sentimiento colectivo se basa en la regularidad que mantuvo a lo largo de los años. Desde que surgió en el Coloso Marcelo Bielsa hasta su arribo a Europa y su cierre de trayectoria en Uruguay, Maxi siempre se caracterizó por sus destacadas producciones. Una situación similar a lo que ocurrió con la selección argentina.

Él es uno de los responsables de unir al pueblo albiceleste con dos de los gritos más festejados a lo largo de la historia: el producido por su gol a México, en los octavos de final del Mundial de Alemania en 2006, y el festejado penal contra Países Bajos, durante las semifinales de la edición de Brasil en 2014. No obstante, en su memoria hay otras conquistas, que por estética o contexto, también le quedaron grabadas a fuego. “Hay uno de taco al Deportivo La Coruña en un partido que ganamos 4 a 3, otro al Sevilla que fue muy lindo por la asistencia que me había dado el Kun (Agüero) y otro que pude hacer cuando volví de una lesión en la rodilla”, deslizó con humildad en diálogo con Infobae.

No es casualidad que todos hayan sido con la camiseta del Colchonero. Es que a pesar de no haber podido conseguir ningún título con el combinado capitalino, su legado permanecerá intacto en aquellos que supieron disfrutar de su categoría.

En su mirada se refleja la nostalgia cada vez que menciona al Vicente Calderón, aquel mítico estadio que fue la casa del Aleti durante décadas. Y su vínculo con la entidad española es muy similar a la que tiene con Newell’s: allá también es considerado un ídolo.

Maxi Rodríguez festeja junto a Leo Messi la clasificación a la final del Mundial de 2014 (Foto: Chris Brunskill Ltd)

Como referente del seleccionado argentino, La Fiera trató de eludir con categoría la polémica que se instaló sobre qué equipo fue el mejor de la historia. La propuesta de Rodrigo De Paul, con La Scaloneta que consiguió el bicampeonato de América y los títulos de Qatar y la Finalissima en Wembley, fue rebatida por Mario Kempes cuando dijo que para consolidarse como el mejor ciclo debe levantar el trofeo en el Mundial que se disputará el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá. “No hay que entrar en ese debate. No tiene sentido confrontar a los campeones del mundo, porque todos somos argentinos y disfrutamos de la gloria que nos dieron. Tanto la de 1978, como la de 1986 y la del 2022 fueron las mejores en su momento ¿Qué sentido tiene discutir cuál fue la mejor?“, planteó La Fiera.

De todos modos, reconoció que el ciclo actual sigue compitiendo con una ambición notable. “La virtud es que se prolonga en el tiempo y lo demuestra en cada torneo que juega; ya sea Copa América, Eliminatorias o la Finalissima. Es muy difícil mantener esa regularidad. En ocasiones, cuando se consigue el éxito, hay equipos que se relajan, pero a esta selección eso no le pasó y siguió ganando cosas importantes”, deslizó.

“Ya consiguió la clasificación para el próximo Mundial y tiene otro objetivo contra España, en una nueva Finalissima. Es un mérito muy grande mantener un ciclo exitoso en el tiempo, pero insisto en que no es necesaria la discusión sobre cuál fue la mejor de las tres“, argumentó.

El ex atacante formó parte del representativo nacional durante varias etapas. Su debut en la Mayor lo tuvo con Marcelo Bielsa, pero también fue parte del proyecto de José Pekerman, el Coco Basile, Maradona, Batista, Sabella y Gerardo Martino.

Con diferentes estilos, todos coincidieron en convocar a Maxi Rodríguez a la Selección. Y a pesar de las notables producciones durante diversos torneos, la ausencia de títulos no le permiten a la opinión pública que alguno de aquellos equipos esté en consideración entre los mejores de la historia.

Maxi Rodríguez festeja su gol contra Uruguay en las Eliminatorias para el Mundial del 2014. Foto: Buda Mendes/Getty Images

La recordada participación en la Copa del Mundo del 2006 que concluyó con la eliminación en los cuartos de final ante Alemania o el dolor que causó el gol de Mario Götze en el Maracaná fueron algunos ejemplos que se dan en el fútbol, “porque no siempre gana el mejor”. “En este deporte mandan los resultados y siempre se tiene en cuenta al que sale campeón. Lamentablemente es así”, recordó.

Si bien también estuvo en el fracaso de Sudáfrica en 2010, la sensación que le dejó su presencia en los otros dos mundiales era que se pudo haber ganado el campeonato. Y ante la pregunta sobre la derrota que le generó mayor dolor, no dudó en destacar la del 2014: “Esa final la perdimos por un detalle. Sentimos que estuvimos muy cerca de ganarla, porque habíamos generado muchas situaciones. Igualmente, la del 2006 también tenía un juego increíble y nos retiramos del torneo por penales. Ahí también nos dolió mucho, porque sentimos que fuimos superiores al rival y no lo pudimos concretar. La realidad es que todas nuestras selecciones luchan por salir campeones del mundo y fueron muy pocas las que tuvieron ese privilegio. Hoy tengo amigos y compañeros con los que jugué, y me puse muy contento por ellos, porque disfruto mucho de lo que están viviendo“.

En el juego de la ucronía, si tuviera que enfrentarse aquel elenco de Pekerman con el de Sabella, “sería difícil decir cuál ganaría porque las dos desplegaban un fútbol muy lindo”. “Sería un partidazo, que podría definirse por penales. Además, tendríamos que repartir a Leo (Messi) para que juegue un tiempo para cada uno”, analizó entre risas. Y completó: “Lo bueno es que la Selección siempre tiene muy buenos jugadores con grandes entrenadores. Realmente tenemos que disfrutar de todo lo que está pasando en la actualidad, porque sabemos que en algún momento muchos jugadores van a dejar de estar; y el día que no los tengamos más, los vamos a extrañar“.

Naturalmente, después de la cita del próximo año, Messi será uno de los que se retirará de la Albiceleste debido a su edad. El astro rosarino dejará un legado eterno y la incógnita se instalará sobre quién podrá ser su heredero. “Es muy difícil decir ahora lo que pueda llegar a suceder o quién llevará la Diez. Podrán surgir nuevas apariciones que encandilen, pero nadie será como Leo. Además, no le podemos poner semejante presión al jugador que venga después de él. Lo que hicieron Messi y Maradona jamás se volverá a ver dentro de una cancha. Ellos son los mejores de la historia y nos representaron de la mejor manera”.

La única diferencia que encontró La Fiera sobre los dos ídolos es que el ex Barcelona conformó una carrera extendida en el tiempo. “Fueron muchos años en los que se sostuvo como el mejor del mundo. Aún hoy, con la camiseta del Inter Miami nos sigue asombrando. La verdad es que somos unos afortunados en tener la posibilidad de seguir disfrutándolo en la Selección”.

Carlos Tevez, Gonzalo Higuain, Juan Verón, Jonás Gutiérrez, Maxi Rodríguez y Lionel Messi bajo las órdenes de Diego Maradona en Sudáfrica. Foto: AFP / DANIEL GARCIA

Recientemente, Maxi viajó al Viejo Continente donde se reencontró con el Cholo Simeone, al que considera “un entrenador espectacular que ha puesto al club albirrojo a la altura del Real Madrid y el Barcelona”.

Como si se tratara de un karma o una maldición centenaria, en la mayoría de los casos los resultados siempre fueron adversos para el Colchonero. Con los antecedentes de las dos finales disputadas en la Champions League frente al Merengue, en la actual temporada la Casa Blanca volvió a eliminar al combinado albirrojo en una serie que pudo ser para los de Simeone. Un episodio muy parecido al de la Copa del Rey, donde el verdugo tuvo la camiseta blaugrana y la clasificación fue para el conjunto catalán. “No hay explicación para entenderlo. Es fútbol”, reflexionó con desilusión. “Son partidos que se definen por detalles, pero la realidad es que compite contra las grandes potencias del mundo. Es increíble que por X motivo, termine pasando el rival”, analizó con franqueza.

De todos modos, como fiel colchonero, confía en que en el futuro pueda revertirse esa tendencia. “Esperemos que en algún momento cambie, pero más allá del resultado en sí, es increíble el trabajo que ha hecho el Cholo con un presupuesto totalmente diferente al del Barça y el Madrid. Desde que llegó al club, formó un equipo muy competitivo. Tal vez le falte esa regularidad para no fallar en los partidos determinantes, pero más allá de eso creo que ahora apostará todo en La Liga para llegar a la última fecha con posibilidades”, argumentó.

La Fiera jugó en el Atlético de Madrid entre 2005 y 2009

En su encuentro con Simeone, La Fiera confirmó que el Cholo “es un estratega que le exprime y saca el máximo potencial a cada jugador para llevarlo al plano colectivo”. “Piensa mucho y analiza cada partido. Trata de sacarle el mejor rendimiento a cada uno para volcarlo en el equipo. Es muy obsesivo y en la intimidad es lo que se ve en la cancha: quiere que cada jugador del Atlético de Madrid esté siempre al 100%”, subrayó.

Con otro de los que habló en su viaje a España fue con Julián Álvarez, la estrella que se transformó en un pilar fundamental de La Scaloneta. “Se lo dije personalmente y también lo traté con el Cholo: tiene una capacidad de adaptación extraordinaria. Es un chico que a los 25 años ya ganó todo y no regula nunca. Incluso cuando el equipo va ganando por dos o tres goles, él sigue con una ambición ejemplar”, analizó.

Durante su estadía en territorio ibérico aprovechó para revivir las canciones “argentas” que suenan habitualmente en las tribunas del Riyadh Air Metropolitano; y también disfrutó de la gastronomía local. “El jamón es una cosa de locos”, concluyó con una sonrisa que le impulsó el paladar. Una exquisitez muy similar a la pegada que improvisaba en los terrenos de juego.