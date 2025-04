La campeona de la Academia F1 sufrió un impactante accidente y su auto se incendió: “Empecé a entrar en pánico”

Una piloto sufrió un terrible accidente y fue hospitalizada

La piloto española Marta García, de 24 años, se encuentra recuperándose tras un impactante accidente ocurrido durante la carrera de la Michelin Le Mans Cup en el Circuit de Barcelona-Catalunya. García estaba pilotando su Porsche 911 GT3 de Iron Dames cuando un choque con el Ferrari de Elesio Donno desató una impactante secuencia de eventos que terminó con su auto en llamas en plena pista.

El accidente tuvo lugar durante el fin de semana mientras competía en la categoría GT3. García fue embestida por Donno cuando este trataba de adelantarla en segunda posición, provocando que el Porsche de García se estrellara contra la barrera de neumáticos a alta velocidad. El impacto, registrado en 21G, fue brutal, y la violencia del choque devolvió al coche al centro del circuito, donde quedó envuelto en llamas. Con ese panorama, los pilotos que venían detrás se vieron obligados a realizar maniobras inesperadas para evitar una tragedia mayor. Afortundamente el accidente no provocó otros choques en cadena.

La carrera fue detenida inmediatamente con bandera roja, y García quedó atrapada dentro del habitáculo mientras el fuego consumía la parte trasera del vehículo. En sus redes sociales, la piloto relató el pánico que experimentó en esos tensos momentos: “Hola a todos. Ayer viví uno de los momentos más duros de mi carrera. Tuve un accidente muy fuerte en el Circuit de Barcelona, con un impacto de 21G. Otro piloto me impactó por detrás y me estrellé contra una barrera de neumáticos junto al muro. El coche se incendió y, aunque logré salir sola, inhalé humo y me mareé. No podía abrir la puerta porque estaba atascada por el impacto, y empecé a entrar en pánico al ver cómo entraba más y más humo en el coche, hasta que los comisarios rompieron la puerta del copiloto y me sacaron”.

Los esfuerzos del equipo de seguridad en el circuito fueron decisivos para rescatar a García. “Les estoy muy agradecida por su rapidez y por el trabajo que hicieron”, añadió la piloto, que junto al texto compartió una imagen suya desde el hospital al que fue trasladada de inemediato.

Allí le realizaron pruebas físicas. Pese a permanecer consciente tras el incidente, García comentó: “Pasé la noche en el hospital y probablemente me quede una noche más por precaución. Todas las pruebas salieron bien, pero todavía me siento conmocionada y aún no me he recuperado del todo. Me tomaré un tiempo para descansar bien y volveré pronto a competir”.

El equipo Iron Dames, conformado exclusivamente por mujeres piloto, también emitió un comunicado para tranquilizar a los fanáticos y seguidores de García: “Nos complace confirmar que Marta García se recupera satisfactoriamente tras el incidente ocurrido ayer en la carrera de la Michelin Le Mans Cup. Tras someterse a exhaustivos exámenes médicos, se le ha dado el alta de lesiones graves y ya ha recuperado la sonrisa. Como medida de precaución, permaneció en observación durante la noche y se le realizará una evaluación de seguimiento hoy. Agradecemos a los equipos médicos de pista y del hospital, así como a todos los aficionados por su apoyo. La salud y la seguridad de Marta siguen siendo nuestra máxima prioridad, y esperamos verla pronto de vuelta en la pista”.

El accidente no solo dejó a García conmocionada, sino que también impactó al público y a las demás escuderías presentes. En el momento en que la carrera fue retomada tras una larga pausa para limpiar los escombros, el triunfo fue para el equipo CLX Motorsport, representado por Cédric Oltramare y David Droux, quienes se alzaron con la victoria en su LMP3 Ligier JS P325.

García, ex piloto júnior de Renault F1 y actual campeona de la F1 Academy, expresó profundo agradecimiento a quienes la auxiliaron, incluidos los médicos del hospital General de Catalunya en Quirón y los equipos de rescate del circuito: “Muchísimas gracias al equipo médico de pista, a los comisarios, al equipo de rescate y a todo el personal del hospital por cuidarme tan bien, y a todos los que me han enviado mensajes de apoyo. Se lo agradezco mucho”.