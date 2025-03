El líder de la barra de Huracán continuará detenido: las acusaciones que podrían dejarlo tras las rejas

El Cone De Respinis continúa detenido

Claudio De Respinis se sentó ante la fiscal Celsa Ramírez y el juez de primera instancia Alejandro Villanueva tranquilo como tantas otras veces que enfrentó a la Justicia. En sus largos 30 años de jefe barra, siempre había salido indemne y no conocía las rejas de un prisión por más de 48 horas. Esta semana ya llevaba cinco días mirando los barrotes y esa tarde del 11 de marzo se definía su situación. El Cone, apodo con el que se lo conoce en todo Parque Patricios y en el mundo del paravalanchas, se sentó convencido de que otra vez la suerte iba a estar de su lado. Mientras las pantallas de televisión mostraban los desmanes que ocurrían en las afueras del Congreso, el Cone esperaba su turno. Pero tras dos horas de idas y vueltas entre las partes, el juez Alejandro Villanueva, titular del juzgado 25 en lo penal, contravencional y faltas de la ciudad le dictó la prisión preventiva al avalar la acusación de la fiscalía por tentativa de homicidio, abuso de armas de fuego, tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil y amenazas coactivas, un combo con penas que superan largamente los tres años de prisión, que es la primera condición para ser excarcelado (la sumatoria ideal, aunque nunca se computa así, da hasta 30 años).

El juez además decidió que al tener dos delitos de orden nacional, la tentativa de homicidio y la amenaza coactiva, la causa debía pasar a partir de ahora al fuero correccional, declarando la incompetencia de la fiscalía de Buenos Aires para seguir actuando en el caso. La fiscal no apeló la medida y aunque puede hacerlo hasta las dos primeras horas del lunes, desde su despacho le dijeron a Infobae que acatarán lo decidido por el magistrado.

De esta manera, si tampoco apela la defensa en manos del doctor Rodrigo González, el caso pasará a los Tribunales de Talcahuano y será allí donde deberá el jefe de la barra de Huracán pedir una nueva excarcelación y tratar de recuperar la libertad mientras continúe el proceso. Pero eso llevará tiempo, así que como mínimo, el líder de la José C. Paz, tal el nombre de los violentos del Globito, pasará no menos de otra semana en la cárcel. Una situación inédita para su carrera pero que por sus antecedentes algún día iba a ocurrir.

Todo el caso de cualquier manera tiene aristas que también involucran conductas policiales como mínimo negligentes y una actuación general que entrañan algunas cuestiones extrañas, como que quienes aparecen como damnificados no fueron imputados en el caso, cuando de los vídeos que Infobae publicó en exclusiva el sábado pasado se ve claramente que hubo tiros de todos lados. De entrada, ni el Cone De Respinis que estaba con su sobrino y su esposa en la casa de Nueva Pompeya adónde fue atacado, ni los seis barras de la facción disidente del Globo quisieron radicar denuncia alguna. Pero una hora y media después que la policía dejara la escena diciéndole a la justicia que increíblemente no habían encontrado armas cuando los llamados al 911 eran indubitables sobre un tiroteo feroz, Cristian Gualco, capo del grupo que quiere tomar el control del Ducó, decidió presentarse y acusar a De Respinis de la agresión.

El tiroteo entre barras de Huracán

Eso hizo que se lo tome como damnificado en vez de partícipe de un evento donde no hay ningún inocente. De cualquier manera la fiscalía si bien de entrada se apoyó en esos testimonios, después sabiendo que la cuestión partía de una interna feroz, decidió basarse en los 34 llamados al 911 y en el testimonio de dos vecinos, uno anónimo y el otro identificado, que refirieron detalles sobre lo que ocurrió. A eso se suma que en el auto de Gualco había dos impactos de bala, una en un neumático delantero y el otro que rompió el vidrio del acompañante. Y con esos elementos complicó directamente a De Respinis y su sobrino, aunque se insiste que la facción disidente extrañamente salió ilesa en la Justicia de su accionar también delictivo, así como los policías que no encontraron armas ni casquillos hasta ahora no se han visto complicados, aunque desde la fiscalía le aseguraron a Infobae que pedirán extracción de testimonios para que sean investigados por su accionar.

“Acá lo que hay que resaltar es el trabajo en conjunto que hicimos con el juez. Porque sin su aval hubiese sido muy complicado llevar adelante la investigación y poder lograr la prisión preventiva de estos violentos. Es cierto que ahora la causa pasa a otro fuero porque hay dos delitos donde no somos competentes, como la tentativa de homicidio y las amenazas coactivas pero en lo que respecta a nuestro trabajo, pudimos probar que De Respinis es un peligro para la sociedad y, además de las penas correspondientes, solicité que se le imponga el derecho de admisión para concurrir a cualquier estadio si en algún momento le revocan la prisión preventiva”, le dijo a este medio la fiscal Ramírez.

El arma encontrada en el allanamiento

La defensa del Cone insiste en que el atacado fue el jefe de la barra de Huracán y que la Justicia porteña decidió no escuchar a los innumerables vecinos que ellos tenían como testigos que desmentían que De Respinis haya amenazado a sus rivales. “Es más, aseguran todo lo contrario, lo que es lógico. El hecho se dio en la casa de mi cliente y las supuestas víctimas viven a más de 15 cuadras. ¿Qué hacían allí si no ir a atacarlo? Además están los vídeos que muestran fehacientemente que disparaban contra el hogar de mi defendido y hasta tiraron una bomba molotov. Que él sea o no el jefe de la barra de Huracán, lo que no me consta, no significa nada: acá hay un hecho jurídico que está todo mal realizado y donde la verdadera víctima es De Respinis. Y otra cosa: los orificios de bala en el auto de Gualco no se corresponden con el arma secuestrada en la casa de mi defendido, con lo que mal se le puede adjudicar ese accionar”, afirmó su abogado.

En medio de todo esto, y en una interna que empezó el año pasado y fue creciendo con varios hechos de violencia hasta llegar al tiroteo feroz de la semana pasada, a Huracán le toca jugar esta sábado a la noche contra Independiente de Mendoza a las 9 de la noche y a nadie de la Seguridad se le ocurrió adelantar el horario para que se juegue en forma diurna. El Globito ya tuvo que jugar sin su gente esta semana por Copa Argentina por la interna de la barra pero insólitamente no se cambió nada en la Copa de la Liga. Habrá sí un refuerzo del operativo policial para que no pase nada. Mientras, el Cone deberá ver, si es que le permiten, el partido entre las rejas. Algo que nunca le había ocurrido en su historial barra pero que ahora, después de tanto tiempo, le llega.