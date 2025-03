El ex dueño de la F1 vendió la colección de autos “más importante del mundo”: quién los compró y cuál será el futuro de las reliquias

Bernie Ecclestone con la colección de autos de F1 que vendió

El empresario Bernie Ecclestone, ex dueño de la Fórmula 1, concretó la venta de su valiosa colección privada de automóviles, una de las más prestigiosas del mundo. La transacción, que se llevó a cabo de manera privada, marca un hito en el mercado de colecciones automovilísticas, ya que se estima que el conjunto de vehículos está valorado en 500 millones de libras (aproximadamente 577 millones de euros o 645 millones de dólares). El comprador es Mark Mateschitz, heredero de la fortuna de Red Bull y amigo cercano de la familia del magnate inglés.

La decisión de vender esta colección, que incluye 69 coches de Gran Premio, fue motivada por el deseo de Ecclestone de asegurar el futuro de los vehículos tras su fallecimiento. A sus 94 años, el magnate expresó su satisfacción por haber encontrado un nuevo propietario que considera “el más digno” para preservar este legado histórico. “Estos son vehículos únicos. Han escrito la historia del deporte y han marcado hitos técnicos. Encarnan 70 años de historia de la F1”, declaró Ecclestone en testimonios publicados por Daily Mail. El empresario británico también destacó que la colección estará en “las mejores manos”.

La colección de Ecclestone, iniciada hace más de 50 años, incluye algunos de los coches más emblemáticos de la historia de la Máxima. Entre ellos se encuentran modelos como el Ferrari conducido por Mike Hawthorn, el primer campeón mundial británico en 1958, así como los Ferrari conducidos por leyendas como Michael Schumacher y Niki Lauda. También forma parte del conjunto el Vanwall VW10, que llevó a Sir Stirling Moss al primer título de constructores de ese equipo hace 66 años. Entre las gemas se incluye una muy especial para los argentinos: la Ferrari 312 T2 con la que Carlos Alberto Reutemann ganó el Gran Premio de Brasil de 1977.

La joyas consisten en un recorrido por los 75 años de la Máxima

Además, la colección incluye vehículos del equipo Brabham, que Ecclestone dirigió antes de asumir el control de la F1 en 1972, y que tuvo entre sus pilotos al propio Lole Reutemann. Bernie condujo a la Máxima durante más de cuatro décadas mediante la empresa Formula One Management (FOM) y llevó a que sus carreras sean de los eventos deportivos más importantes del mundo. En 2017, Liberty Media compró FOM, Ecclestone describió estos coches como “preciosas obras de arte”, reflejando su profundo aprecio por cada uno de los vehículos que forman parte de este conjunto único.

El comprador, Mark Mateschitz, de 32 años, es el único hijo de Dietrich Mateschitz, fundador de Red Bull, quien falleció en octubre de 2022. Mark, quien posee el 49 % de la empresa de bebidas energizantes, expresó su entusiasmo por haber sido elegido como el nuevo propietario de esta colección. “Estoy muy contento de que Bernie haya depositado su confianza en mí para cuidar esta colección de importancia histórica. Se conservará con cuidado, se ampliará a lo largo de los años y, en un futuro próximo, se pondrá a disposición del público en un lugar adecuado”, afirmó Mateschitz.

La relación entre las familias Ecclestone y Mateschitz es cercana, según detalló el medio. Bernie mantenía una amistad especial con Dietrich y solía acompañar a la familia en sus visitas a Austria. Este vínculo personal parece haber sido un factor clave en la decisión de Ecclestone de vender la colección a Mark, asegurando así que los vehículos estarán en manos de alguien que comparte su pasión por el automovilismo.

Ecclestone observa la Ferrari 312 T2 de Carlos Alberto Reutemann

La venta de la colección también responde a una preocupación personal de Ecclestone, quien explicó que su esposa, Fabiana, de 48 años, no sabría qué hacer con los coches en caso de su fallecimiento. “Tengo 94 años y, con suerte, podría tener algunos años más. ¿Quién sabe? Pero no quería dejar a Fabi preguntándose qué hacer con ellos si yo ya no estaba”, comentó. Esta reflexión lo llevó a tomar la decisión de poner en orden sus asuntos y garantizar que su legado automovilístico tuviera un futuro asegurado.

Ecclestone, quien actualmente reside en Gstaad, Suiza, también pasa tiempo en su finca de café en Amparo, Brasil, junto a su esposa y su hijo menor, Ace, de cuatro años y medio. El empresario celebró la venta de la colección recogiendo a su hijo de la escuela en Suiza, un gesto que refleja su deseo de disfrutar de su familia mientras asegura el destino de su preciado garaje.

En tanto que la intención de Mateschitz de abrir la colección al público en un futuro cercano añade un nuevo capítulo a la historia de estos vehículos. Aunque aún no se anunció el lugar donde se exhibirán, esta decisión permitirá que los aficionados al automovilismo puedan apreciar de cerca algunos de los coches más icónicos de la F1. La preservación y expansión de la colección bajo el cuidado de Mateschitz asegura que este legado histórico continuará siendo una fuente de inspiración para las generaciones futuras.