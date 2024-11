El plan de la nueva escudería que llegará a la Fórmula 1: alianza con un histórico equipo y cómo será la elección de los pilotos

Ilustración del Cadillac de F1 para 2026

Mario Andretti es una figura que no necesita presentación en el mundo del automovilismo. Desde sus humildes inicios en un pequeño pueblo de Italia hasta convertirse en un icono deportivo de Estados Unidos, su carrera es un testimonio de perseverancia y amor por el deporte. Para el campeón mundial de Fórmula 1 de 1978, había un sueño que aún estaba por cumplir: liderar un equipo estadounidense en la categoría reina del automovilismo.

El anuncio de la entrada de Cadillac en 2026 hizo realidad ese sueño. El proyecto inicial proponía un equipo liderado por su hijo Michael, con un coche diseñado por Andretti Global y motores de Renault como proveedor inicial, lo cual no convenció a los directivos de la F1. Eso cambió tras la decisión del hijo del histórico piloto de dar un paso al costado y ceder el control operativo a Dan Towriss, de TWG Global, socio de General Motors.

La llegada de Cadillac F1 a la Fórmula 1 representa mucho más que un equipo nuevo en la parrilla: es el resultado de una asociación estratégica entre dos gigantes del automovilismo, Andretti Global y la gigante automotriz de Michigan. Este ambicioso proyecto se consolidará en 2026, con la meta de llevar a un equipo estadounidense competitivo al escenario internacional.

“Fue un proceso largo y, a veces, angustioso”, admitió Mario Andretti en una entrevista que brindó a NBC News. “Pero ahora todos están felices, y eso es lo más importante. Miramos hacia adelante con entusiasmo hacia los desafíos que tenemos por delante”, agregó.

Andretti explicó el plan que tendrá la escudería. Durante los dos primeros años, en 2026 y 2027, el equipo planea utilizar motores de Ferrari, un movimiento estratégico que no solo asegura una base sólida, sino que también fortalece la conexión histórica y la legendaria marca italiana. “Mi relación con el señor Ferrari y la historia que compartimos juegan un papel importante aquí. Será lo mejor de ambos mundos”, explicó el campeón de F1 en 1978.

Colton Herta seria el apuntado por llegar a uno de las butacas del equipo Cadillac en 2026 (Reese Strickland-USA TODAY Sports)

El equipo estará encabezado por Andretti Global, que asumirá la responsabilidad del diseño y la construcción del chasis, mientras que Cadillac (GM) aportará su experiencia técnica para el desarrollo de una futura unidad de potencia propia, prevista para debutar en 2028. Según Andretti, el proyecto se puso en marcha y está bien encaminado: “El equipo está totalmente comprometido, y mucho trabajo ya se ha realizado, créanlo o no”.

Además de la entrevista con el reconocido medio de noticias en EEUU, el ex corredor de 84 años también dejó en claro la estrategia para las butacas que tendrá la escudería. En una nota con el sitio especializado GPblog, Andretti dejó claro que Colton Herta, el talentoso piloto estadounidense de 24 años, es uno de los principales candidatos para ocupar un asiento.

Desde su debut en la serie IndyCar, Herta se consolidó como uno de los talentos más prometedores del automovilismo en EEUU. Tiene un extenso bagaje en el automovilismo europeo, ya que participó en categorías juveniles junto a figuras como Lando Norris, quien ahora es uno de los protagonistas de la Fórmula 1 y luchó por el título con Max Verstappen.

“Tiene experiencia desde joven en Europa, y su conocimiento de los circuitos es notable”, explicó Andretti. Además, Mario recordó la prueba que Herta realizó con McLaren en Portimao, Portugal, donde dejó una grata impresión al volante de un monoplaza de F1. “Hizo una prueba fenomenal el año pasado. Es realmente interesante lo que es capaz de hacer en un coche de Fórmula 1″, afirmó el futuro asesor del equipo Cadillac.

Más allá de Colton, quien todavía no cumple con los puntos necesarios para obtener la Superlicencia de la FIA -requisito indispensable para competir en la F1- Andretti subrayó la importancia de contar con un piloto experimentado como compañero. Según la planificación de la nueva escudería, esto ofrecería un equilibrio ideal. Aunque el experimentado ex piloto no mencionó nombres para el segundo asiento, Andretti remarcó que la prioridad es buscar un piloto con amplia experiencia.

En relación a esto, el sitio Racing News 365 propuso al mexicano Pato O’Ward como opción para sumarse al equipo en 2026. “Desde que se asoció con McLaren en 2020, compitió en un puñado de entrenamientos libres y mostró una mejora constante. Sus vínculos actuales con Chevrolet significan que tiene una línea directa con GM para postularse”, citaron sobre su participación en la IndyCar.

¿Hay otros nombres sobre la mesa? Jak Crawford, piloto estadounidense de 19 años, que en la actualidad corre en la Fórmula 2. “Escaló posiciones durante los últimos años, primero firmando un contrato con el programa júnior de Red Bull antes de pasarse a Aston Martin. Sí Cadillac está buscando arriesgarse con una estrella en ascenso, Crawford es una elección fácil”, destacó el medio especializado.

Mario Andretti será clave en la nueva estructura que llegará en 2026 (AP Foto/Michael Conroy, archivo)