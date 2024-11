“Los 150 de Marga y Carlos”: Bianchi y su esposa celebraron su cumpleaños con una deslumbrante fiesta

El festejo de cumpleaños de Carlos Bianchi y su esposa Margarita

Carlos Bianchi y su esposa Margarita celebraron sus 75 años con una fiesta inolvidable que reflejó su estilo único. En un evento marcado por la alegría y la música, la pareja organizó una reunión para conmemorar sus aniversarios con amigos y familiares cercanos. Bajo el título de “los 150 de Marga y Carlos” por la suma de sus edades, la celebración contó con grandes momentos y fue también un repaso de la vida de la pareja.

El evento tuvo lugar el sábado por la noche en el salón Rüt Haus, situado en Avenida Cantilo al 1400, cerca de Aeroparque, en la Ciudad de Buenos Aires. La noche estuvo cargada de momentos especiales e incluyó la actuación de la reconocida banda Ráfaga. Justamente, su histórico cantante Ariel Puchetta interpretó una versión personalizada del “Feliz cumpleaños”. Además, Soledad Pastorutti hizo una presentación estelar, aportando uno de los puntos más destacados de la velada.

En la invitación para la fiesta que recibieron los invitados, el código de vestimenta para ellos fue “informal elegante” y el horario de ingreso al lugar del evento fue dispuesta para las 20. Entre los invitados destacados del mundo del deporte y el espectáculo, estuvieron Eduardo Domínguez, yerno de Bianchi y actual entrenador de Estudiantes de La Plata, y el humorista Roberto Moldavsky.

Es importante recordar que el cumpleaños del Virrey es el 26 de abril, pero esta celebración fue organizada en esta época del año para que el histórico técnico de Vélez y Boca Juniors y su esposa pudieran celebrar juntos. Este tipo de celebraciones ya se convirtieron en una tradición para la pareja, ya que en 2019 ambos crearon los “140 de la pareja”, cuyo video de la invitación a dicha celebración se hizo viral en su momento.

El histórico entrenador y su pareja celebraron sus 75 años

“Ay, Carli, se acerca la fecha”, comenzó Margarita en el video. “Y qué hacemos con los invitados”, continúo Bianchi. Con una divertida parodia musical, aparecieron fragmentos de “Yo no quiero media novia” de Palito Ortega, “Zapato roto” de Los Náufragos, “Será que no me amas”, de Luis Miguel y un cierre particular de “Una cerveza” de Ráfaga, todos ellos interpretados de manera magistral por el Virrey y su esposa.

“Hay que llamarlos por teléfono, todos tienen que estar. Vienen los 140, ya la fiesta a preparar”, decía el anuncio a dúo en un video que se hizo famoso por su originalidad.

Este sábado, la velada incluyó diferentes etapas de baile con el propio Carlos y Margarita protagonizando la pista ante la atenta mirada de los invitados, como lo mostró el video en el que se los puede ver a ambos junto a Puchetta, el líder de Ráfaga. Según indicaron algunas cuentas que siguen la información del Xeneize y que replicaron imágenes de la celebración, en las primeras horas de la madrugada, el evento cerró con pizzas y hamburguesas.

Con el paso de los años, Bianchi se transformó en un ícono del fútbol argentino tanto por su etapa como jugador como por su extraordinaria carrera como entrenador. En sus años como futbolista, se destacó como un fantástico delantero. En el Fortín, equipo donde debutó en 1967, anotó 206 goles, lo que lo llevó a convertirse en el máximo goleador histórico del club. El éxito de su carrera continuó en Francia, donde jugó para Stade de Reims, Paris Saint Germain y Racing de Estrasburgo, siendo máximo anotador de la Ligue 1 en cinco temporadas. Regresó a Vélez en 1980 y continuó su legado como goleador hasta su retiro en 1984.

Como entrenador, el Virrey se consolidó como uno de los más exitosos de la historia. En Vélez (1993-1996), lideró al equipo en una de sus épocas doradas, logrando tres títulos de liga, la Copa Libertadores de 1994 y la Copa Intercontinental el mismo año. Su etapa en Boca Juniors (1998-2001 y 2003-2004) fue aún más legendaria, con la obtención de cuatro títulos de liga, tres Copas Libertadores y dos Copas Intercontinentales. Es el único técnico en la historia que ha ganado cuatro Copas Libertadores, y su capacidad para armar equipos competitivos y exitosos lo convirtió en un referente indiscutido del fútbol sudamericano.

Bianchi y Margarita junto a La Sole