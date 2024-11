El lado oscuro de Mike Tyson: así arregló varias de sus peleas junto al promotor Don King

Don King y Tyson juntos, en una tregua en medio de los vaivenes de la relación (AFP)

A los 58 años, Mike Tyson sigue dando de qué hablar. El ex rey de los pesados volverá al ring este viernes 15 de noviembre ante el influencer y boxeador Jake Paul, 31 años menor, en un combate a desarrollarse en Arlington, Texas, con televisación de Netflix. Su último combate como profesional fue en 2005, cuando cayó por nocaut ante Kevin McBride, aunque en 2020 se midió ante Roy Jones Junior en una exhibición que recaudó alrededor de 80 millones de dólares.

Su regreso a la disciplina marca la atracción que sigue generando en el público, aunque esta vez el desafío es doble, porque pondrá en juego su impactante récord de 50 victorias, 6 derrotas y 44 nocauts. Aunque algunas de esas peleas llevarán por siempre un halo de sospecha, que se incrementó a partir de las declaraciones del propio Iron Mike hace un año.

En el podcast que grabó junto a Tyson Fury y su padre en Arabia Saudita. Kid Dynamite reveló que su ex promotor, Don King, arregló algunas de las peleas que lo entronizaron, al punto de llegar a enlazar un récord de 37 triunfos consecutivos como profesional (33 por KO). Todo comenzó cuando Fury padre lo consultó por un episodio de su primera derrota ante James Buster Douglas. Más específicamente, respecto al conteo lento del árbitro luego de que en el octavo round Iron Mike lo derribara con un uppercut fulminante. En el décimo, el que terminó en la lona resultó Tyson, en un impacto inolvidable para el mundo del deporte. “Don King hizo esas tonterías; Don King me tendió una trampa”, sorprendió el boxeador.

“Nunca dije eso antes, pero tenía sentido. Las apuestas estaban 42-1 y podía ganar mucho con esto. Él y el árbitro hablaron de esta tontería”, denunció un arreglo para beneficiar a Douglas. Fue ahí que, según su testimonio, advirtió que la práctica era habitual en su histórica racha de triunfos.

“No quiero contarles lo que hicimos antes. No voy a mencionar a ningún promotor: hubo peleas que tuve en las que el oponente no sabía que estaba peleando conmigo y el árbitro”, confesó. “Así fue: la gente apuesta, con las cuotas, contactan al árbitro. Y están peleando conmigo y con el árbitro. Los tipos ni siquiera lo saben. Yo me enteré más tarde de lo que estaba pasando… y luego me lo hicieron a mí”, concluyó, refiriéndose a aquel combate con Buster Douglas, que se adjudicó 1.3 millones de dólares por vencer a Iron Mike. Y los que lo respaldaron en las apuestas también celebraron el batacazo.

Una imagen de la sociedad en 1988. Terminaron en una puja en Tribunales (Photo by Anthony Barboza/Getty Images)

El vínculo entre Tyson y Don King terminó en la Justicia. El boxeador lo demandó en 1998 por 100 millones de dólares y el acuerdo en la mediación terminó cerrándose en 14 millones. Sin embargo, la tensión perduró. Y si bien sobrevinieron treguas, de tanto en tanto el deportista volvió a arremeter contra la figura del promotor.

“Amo a Mike Tyson. Mike Tyson vino a mí y me dijo: ‘Don si digo la verdad sobre ti, no me darán nada. Pero si digo las mentiras me podrían pagar. Le dije: ‘¡Quédate con el dinero! Siempre que quieras ganar dinero, haz lo que quieras’. Nunca dije nada negativo sobre Mike”, dio su postura Don King en una vieja entrevista con TMZ. En septiembre, el histórico promotor, de 93 años, resultó hospitalizado. Y ese hecho pareció volver a unirlos.

“Don no está bien en este momento. Probablemente tenga cerca de 100 años y no le está yendo bien”, se lamentó el deportista oriundo de Brooklyn. Esta vez, las reglas impuestas por la Comisión Atlética del Estado de Texas lucen claras. La batalla será a ocho asaltos de dos minutos cada uno, con guantes de 396 gramos (14 onzas) - 113 gramos (4 onzas) más acolchados que los guantes normalmente utilizados en los combates oficiales.