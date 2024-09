El romántico mensaje de Morena Beltrán a Lucas Blondel por su cumpleaños: “El más amoroso del mundo”

El mensaje de Morena Beltrán a Lucas Blondel por su cumpleaños

Lucas Blondel celebró su cumpleaños número 28 mientras continúa la recuperación luego de la grave lesión que sufrió en marzo y que lo mantuvo alejado de los terrenos de juego a pocos meses de su llegada a Boca Juniors. Uno de los mensajes dedicados al lateral fue el de su actual pareja Morena Beltrán.

La periodista deportiva aprovechó su cuenta de Instagram y le escribió un emotivo mensaje en las redes sociales que rápidamente atrajo la atención de sus seguidores. Beltrán subió una serie de fotos de su relación con Blondel, oficializada a principios de este año, y elogió a su pareja. “El más livianito de equipaje, sabio y amoroso del mundo, al que anda por la vida naturalmente alumbrando y no intentando deslumbrar”, fue la primera parte de lo que escribió la también cronista de campo de juego en los partidos de la Liga Profesional que se emiten por ESPN.

“Al que me inspira constantemente a valorar el presente. Te deseo un cumpleaños hermosísimo, te amo y te admiro con el alma”, agregó Morena, al mismo tiempo que sumó a sus tiernas palabras un emoji de corazón y estrellas. Como era de esperarse, la respuesta de Blondel no se hizo esperar y el futbolista de Boca Juniors agradeció el gesto con un “Te amo” y un emoji de cara emocionada.

Cerca de la medianoche, la influencer también subió una foto a sus historias de Instagram mostrando a Blondel mientras le cantaban el feliz cumpleaños con la leyenda: “Los 28 del Sonri”, en referencia al apodo que le da cariñosamente a su pareja.

Una de las fotos que subió Beltrán

Es importante mencionar que el ex defensor de Tigre y Atlético Rafaela sufrió una rotura de ligamentos en marzo que todavía lo mantiene a la espera de volver a jugar justo cuando se había ganado un lugar en el equipo de Diego Martínez. Durante este período, Blondel contó con el apoyo constante de sus compañeros de equipos y de More Beltrán, quien expresa su admiración y amor en múltiples ocasiones públicas a través de sus redes sociales.

Si bien el futbolista ya comenzó a trotar en el campo, su regreso recién se espera para lo que será la pretemporada del plantel profesional del Xeneize en 2025. Más allá de eso, la relación con Beltrán se encuentra en un gran momento, según los propios protagonistas. En una nota reciente que la periodista le brindó a Infobae en el ciclo Confesiones, expresó que piensa en irse de la Argentina junto a su novio si el jugador tiene una futura transferencia.

“Fueron muchas cosas que me removieron al salir con Lucas. La mayor inseguridad de nuestra relación cuando realmente nos dimos cuenta que estábamos muy enamorados y que proyectábamos juntos, fue preguntarnos qué pasaría si a vos te sale irte”, dijo Beltrán en una charla junto a la periodista Sofi Martínez.

Y agregó: “Al principio estaba muy negada, para mí laburo es todo, es como que también me identifico. Creo que también me perturba un poco de identificarme tanto, tanto, tanto con las cosas. Al final tu capital y lo que te hace tan vos, es cómo sos. No es ni tu trabajo, ni tu pareja, ni cosas que vos reflejes... Es cómo sos vos. Y obvio que para mí en eso el amor es re importante, es hermoso, y me recontra imagino siendo madre, me imagino siendo madre con él”.

La periodista y el futbolista con su perro Pomelo