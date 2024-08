Las confesiones de Campazzo: de la ayuda de Florentino Pérez para llegar a la NBA y la Navidad con la familia Jokic, a sus técnicas para meditar

Facundo Campazzo contó de qué manera lo ayudó Florentino Pérez a Campazzo para cumplir el sueño de jugar en la NBA

Facundo Campazzo, una de las figuras del básquet argentino en la actualidad, con un gran presente en el Real Madrid, brindó una entrevista en la que repasó algunos tramos de su carrera en las mejores ligas del mundo y reveló algunos detalles de su relación con Florentino Pérez, el presidente del club merengue.

El base de 33 años, campeón 14 veces con el Real Madrid en siete temporadas, tomó una decisión clave en su carrera en 2020 al marcharse a la NBA para jugar con Denver Nuggets. Al tener contrato vigente con el club español, Campazzo debió ejecutar la cláusula de salida, (unos 6 millones de dólares) y recibió una ayuda crucial de Florentino.

“Tengo su número de teléfono, cuando me fui a la NBA me escribía bastante y me ayudó mucho para mi salida. Me tuve que juntar con él. Yo estaba súper nervioso, pero la misma calidez de él me hizo sentir tranquilo. El pago de la cláusula era bastante grande y él me dejó abonarla en varios años en lugar de ser en uno solo. Me sentí muy cuidado y valorado y al juntarme con él cara a cara con él en su oficina”, expresó el jugador argentino en una entrevista en el programa Clank!.

En cuanto a su experiencia en la mejor liga de básquet del mundo, donde pasó por Denver Nuggets y Dallas Mavericks antes de regresar a Europa, el armador remarcó la importancia de haber compartido equipo con el serbio Nikola Jokic, quien le advirtió en el vestuario de los Nuggets que su adaptación a la NBA podría ser complicada dado a las diferencias con el juego a nivel FIBA.

Facundo Campazzo contó algunas anécdotas con Nikola Jokic, a quien tuvo como compañero en los Denver Nuggets de la NBA

Campazzo ha compartido algunas anécdotas con el jugador que ganó en tres ocasiones el premio MVP en la NBA y dio detalles de su personalidad. “Es sencillo, no tiene redes sociales, en cada pre-partido se ponía a leer un libro o se ponía a ver carreras de caballos con carretas atrás... No tiene Instagram, Twitter, no tiene nada. ¡Quiero ser como él! Porque las redes sociales te consumen mentalmente”, mencionó.

Además, el cordobés fue invitado por Jokic a su país, Serbia, para la Navidad. “Me abrió las puertas de su casa, con sus hermanos que son como dos soldados, su familia... Estuvimos ahí bebiendo una rakia (bebida nacional de Serbia), bailando abrazados entre todos. Fue muy amable él y toda su familia en mis dos años en Denver. De hecho, comíamos juntos en la habitación en los viajes con el equipo”, soltó Facu.

Facundo Campazzo habló de la importancia de la meditación y sus técnicas para poder concentrarse

Por último, Campazzo también respondió acerca de sus métodos para concentrarse y liberar tensiones, como la meditación. El cordobés reconoció que aún le falta práctica para dominar la técnica, pero que la utiliza como herramienta. “Me gustaría que me guste más. Es como que envidio mucho a la gente que dice: ‘Yo hoy medité no sé qué'. Yo me pongo en ese momento de meditación y digo: ‘¡Qué aburrido que es esto!”, relató.

“Hay veces que me pongo una meditación guiada. Lo que estoy haciendo últimamente es que pongo en un cronómetro diez minutos y dejo que la mente un poco fluya y vaya donde quiera ir. Y me va mejor eso que con la guiada. Y aguantar los diez minutos. Hay días que pasan rápido los diez minutos y otros días que miro de reojo el cronómetro, van siete minutos y lo termino ahí. Pero cuando hago todo y cuando lo hago varios días seguido me siento. Se siente bien, pero me cuesta un poco. No te voy a mentir. En este mundo donde estoy yo, de mucha presión y de obtener siempre buenos resultados me sirve muchísimo”, aclaró.