El DT de Alemania pidió el uso de la inteligencia artificial después de que no le cobraron un penal ante España

La victoria de España ante Alemania en el final del partido tras el cabezazo de Mikel Merino para el 2-1 que clasificó a la Roja a las semifinales de la Eurocopa dejó un sabor amargo en el seleccionado local, sobre todo al entrenador Julian Nagelsmann, quien se quejó del arbitraje del inglés Anthony Taylor y la actuación del VAR, que no vieron un supuesto penal luego de una clara mano de Marc Cucurella.

El técnico alemán de 36 años expuso sus argumentos en la conferencia de prensa posterior a la eliminación del anfitrión y sugirió que para la interpretación de una mano intencional en el área pueda utilizarse la inteligencia artificial. “La tenemos y no la utilizamos”, se quejó.

“No quiero hablar mucho sobre el penal, pero quiero aprovechar la situación para hablar del fútbol en general, incluso para otros. Sería bueno que haya una pauta para la intención (en las manos). Es posible en el fútbol que si un jugador patea una pelota que va hacia la tribuna y la tocan con la mano, no la sancionaría ni la reclamaría nunca”, planteó Nagelsmann en el inicio de su discurso.

Luego, el ex DT del Bayern Múnich amplió el concepto: “Pero cuando la pelota va claramente hacia el arco y hay una mano, no se puede hablar de intención. Hay que ver desde dónde fue el tiro. Debería haber una inteligencia artificial que calcule dónde iría esa pelota. En una situación, contra Suiza, tuvimos un penal; en otra, cuando el tiro va a la tribuna no hay penal. Es muy simple”.

“Hay que establecer un parámetro para las manos, aunque lo de hoy no tenga nada que ver con que perdimos el partido”, finalizó el técnico sobre la jugada en el tiempo extra en la que el brazo izquierdo del defensor español Cucurerlla frena el disparo de Jamal Musiala que iba en dirección al arco defendido por Unai Simón.

* La mano de Cucurella en el área que reclamó toda Alemania

Toda Alemania pidió infracción. Sin embargo, para Taylor se trató una acción no sancionable. El árbitro incluso, en el afán por explicar su decisión, les hizo el gesto a los futbolistas de que Cucurella no tenía los brazos extendidos. Lo mismo consideraron las autoridades del VAR (a cargo de su compatriota Stuart Attwell) y, luego de que la pelota se fuera por un lateral, el juego se reanudó rápidamente.

Para el ex árbitro y columnista de Infobae, Miguel Scime, fue un error del equipo arbitral, ya que debieron pitar el penal para Alemania. El movimiento voluntario del defensor posiciona su brazo en un sector que amplía espacio corporal. Cumple con todo el combo solicitado por el reglamento para sancionar un penal en este tipo de acciones. Hay que recordar que otro árbitro inglés, Michael Oliver, había sido foco de críticas en octavos de final por algunas decisiones en el triunfo de Alemania sobre Dinamarca.

La mano de Marc Cucurella que protestó toda Alemania. El árbitro no pitó penal (REUTERS/Lee Smith)

EL CUADRO FINAL DE LA EUROCOPA: