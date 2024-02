Las señales que alimentan los rumores de separación de Alejandro Garnacho y Eva García: canciones como mensaje y una determinación

La madre de Enzo lanzó una serie de videos en TikTok que dispararon todo tipo de especulaciones

El 4 de febrero, Alejandro Garnacho fue la figura del Manchester United con un doblete anotado en la victoria 3-0 contra West Ham por la Premier League. Esta actuación sostiene su mejoría en el plano futbolístico desde noviembre pasado con siete goles y dos asistencias en 31 partidos de la presente temporada, en medio de los crecientes rumores que lo encuentran más relacionado a las revistas del corazón por una posible separación con Eva García, madre de su único hijo, Enzo.

Te puede interesar: Garnacho fue figura en el triunfo del Manchester United por la Premier League: anotó dos goles y los celebró con otro festejo a lo Cristiano Ronaldo

La influencer dejó una serie de enigmáticos mensajes en los últimos días que coparon las redes sociales. Lo hizo a partir de la publicación de distintos videos de TikTok en su cuenta oficial, seguida por más de 817.000 usuarios. El primero de los fragmentos, cuya duración es de 24 segundos, data de hace tres días y se focaliza en su mímica para replicar algunas estrofas de “Sé lo que hiciste el último verano”, de Shawn Mendes y Camila Cabello: “Lo sabe, lo sabe, lo sabe. Me está destrozando, ella se está yendo (yo me estoy yendo). ¿Me estoy aferrando a todas las palabras que ella solía decir? Las fotos en su teléfono. Ella no viene a casa (no vengo a casa). Volviendo a casa, volviendo a casa. Sé lo que hiciste el verano pasado. Sólo me mintió, ‘No hay otro’, sé lo que hiciste el verano pasado”.

Los interrogantes se acrecentaron durante la mañana de este martes con dos videos subidos con una escasa diferencia de una hora. En uno de ellos, la joven optó por “Perdió este culo”, de la artista española Bad Gyal, en la que se refiere a un hombre arrepentido que no puede volver con su mujer por elección de ella: “Yo le noto arrepentido porque él sabe que ya perdió este culo. Yo por tí ya no me rayo más, ya otra las gracias te reirá, con еl que yo quiera puedo еstar, sabes que muy fácil se me da”. Este video también lo subió a su cuenta de Instagram para sus más de 575.000 seguidores.

Fueron padres de Enzo

Instantes después, se inclinó por un estracto de “No me quiero casar”, de Bad Bunny: “Malas vibras pa’l carajo, a mí, nadie me va a atrasar, ey. Sorry por bostezar, ey, pero es que me aburro fácil. Si me gusta, yo lo quiero, me pongo pa’ eso y lo tengo fácil”. La continuidad de la letra abre aún más la puerta a un presunto alejamiento: “Una vez me iba a casar. Gracias a Dios que no, wow, diablo, pero casi, ey. Viendo la ciudad de Nueva York monta’o en taxi, me puse a soñar y dije: ‘Mi futuro tengo que cambiarlo hoy’”. Los tres vídeos superan 1.300.000 visualizaciones en su totalidad y poseen más de 130.000 me gusta.

Te puede interesar: El Manchester United confirmó la lesión que sufrió Lisandro Martínez: cuánto tiempo estará inactivo

Entre los comentarios predominó el apoyo hacia ella y otros lo calificaron como una “indirecta” al futbolista, aunque se destacó un mensaje: “¿Qué pasó con Garnacho?”. La sospecha de una ruptura corrió como pólvora el 20 de enero pasado, cuando García subió una foto con Enzo a sus redes sociales y la frase “tú y yo contra el mundo”. Un día después, el jugador de la selección argentina intentó apaciguar los ánimos con un mensaje en Twitter: “¡No crean todo lo que leen, por favor!”. La aparición de una tercera en discordia es alimentada por los comentarios que le dejan al hombre de Manchester United en sus posteos.

La publicación de Eva García

Eva García regresó a Madrid hace dos semanas, como lo publicó en su cuenta de Instagram bajo la frase “yo otra vez” seguido de esa ubicación insertada en un costado de la publicación y se desconoce si ha vuelto a Manchester, ya que Garnacho está enfocado en la temporada de los Diablos Rojos. La modelo dejó de seguirlo en redes sociales en el primer mes de 2024, aunque sigue a los perfiles que nuclean a los fanáticos del atacante, como garnachovibess y garnachofans, que tienen casi 40.000 followers. En contraposición, el delantero de 19 años continúa siguiéndola.

Te puede interesar: Alerta máxima en la selección argentina: Lisandro Martínez fue reemplazado en el triunfo del Manchester United por una molestia en la rodilla

El vínculo sentimental entre ambos nació en agosto de 2020, cuando Alejandro aún defendía los colores del Atlético de Madrid. El arribo al Manchester United modificó su vida diaria por la mudanza obligada a Inglaterra, pero Eva reparte su tiempo con la capital española. Hasta el momento, ninguno de los protagonistas se ha referido a los trascendidos.