Dos historias increíbles del Rally Dakar: el matrimonio argentino que celebró y el drama del francés que salvó su vida de un incendio

El Incendio En El Auto De Claude Fournier

El Rally Dakar es pura aventura, riesgo, vértigo, pero también una usina de historias diarias para que una plataforma de streaming pueda hacer dulce si desea producir una serie. Es la carrera más dura del mundo en la que se puede pasar en un segundo del drama por un incendio y la frustración de ver el sueño hecho cenizas, al amor de un matrimonio argentino que este martes venció en su categoría, como ocurrió con Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini.

Ayer se conoció otra víctima fatal que fue la muerte del motociclista Carles Falcón. Un día antes, el francés Claude Fournier vio cómo su vehículo arenero ardió en llamas y el fuego lo consumió en cuestión de minutos. Él y su navegante no sufrieron consecuencias, pero la decepción de haberlo perdido todo fue un dolor inimaginable. Algo parecido ocurrió el año pasado con el neerlandés Michel Kremer, cuyo copiloto Thomas de Bois le relató los detalles a Infobae.

Aquella historia quizá fue más dura porque ocurrió a metros de la largada de la pasada edición. Aunque el mal trago de Fournier también es incalculable. Integró la categoría T4 dentro de los Side by Side (UTV). Como otros cientos de participantes, están todo el año preparándose para este evento. No son profesionales y con mucho esfuerzo llegan a formar parte dejando atrás largos meses de sacrificio económico para poder largar la carrera más dura del mundo.

Valentina y Nicolás con las medallas por haber ganado la etapa (@nicocavi68)

Pero no todas son malas noticias ya que Nico Cavigliasso y Vale Pertegarini, tuvieron un momento concluyente en su historia de amor. Hace cinco años el cordobés ganó en cuatriciclos en el Rally Dakar y en Perú. Luego de aquel triunfo le pidió matrimonio a su novia quien hoy es su esposa. Este martes tuvieron un día de gloria al ganar por primera vez una etapa en el Rally Dakar. Fue en la categoría T3 de los Side by Side, donde ahora la pareja cordobesa se ubica novena en la clasificación general.

En esa divisional compiten varios argentinos: David Zille y Sebastián Cesana(Can Am), resultaron 22º (29º en la general); en tanto que Augusto Sanz, que es navegante del portugués Ricardo Porem (Cam Am), culminaron novenos (7°).

En la T4, los navegantes argentinos se ubicaron: Fernando Acosta con el ecuatoriano Sebastián Guayasamín (Can Am), llegaron undécimos y son sextos en el global. Facundo Jaton y el italiano Enrico Gaspari (Polaris), arribaron 7° (10°). Y Ricardo Torlaschi con la ítalo-española Christine GZ (Can Am), cruzaron la meta en el puesto 14° (12°).

Kevin Benavides Entre Las Montañas

En motos los hermanos Kevin (KTM) y Luciano (Husqvarna) Benavides se mantienen en el top diez. Fue un parcial complicado y las imágenes del mayor de los salteños en una montaña lo dijo todo. El dos veces vencedor en la categoría pudo sortear esa zona y se volvieron virales las imágenes (video) sorteando esa zona a pura pericia.

El ganador de la etapa fue el francés Adrien Van Beveren (Honda) tras 4h36m46s. Kevin Benavides fue sexto a 8m13s y es quinto en la clasificación general, a 28m12s del puntero, su compañero de equipo, Ricky Bravec, quien comanda tras 40h53m49s. Luciano Benavides hoy fue octavo a 10m06s y marcha séptimo (a 49m09s) en el acumulado tras nueve etapas.

En cuatriciclos hay un argentino que sigue defendiendo el liderazgo en la general y se trata de Manuel Andújar (Yamaha), quien volvió a ser segundo en la jornada. El de Lobos quedó a 5m13s del francés Alexander Giroud (Yamaha), ganador de la jornada tras 5h49m34s. Aunque en el total Manu manda con 51h07m27s y le lleva 6m13s a Giroud, bicampeón de la especialidad.

Manu Andújar fue segundo en la etapa 9 y conserva la punta en la clasificación general de cuatriciclos (A.S.O._F.Lefloc_h_DPPI)

En autos hay una lucha encarnizada entre dos titanes ex campeones mundiales de rally como el español Carlos Sainz (Audi) y el francés Sébastien Loeb (Hunter). Loeb, nueve veces coronado en los derrapes, se impuso luego de 4h17m33s y superó por 4m14s a Sainz (bicampeón en el WRC), quien lidera en la clasificación general con un total de 37h50m57s y le lleva 20m33s al galo.

En camiones celebró el neerlandés Gert Huzink (Renault), luego de 5h04m34s y superó por apenas 1m32s al checo Martin Macik (Iveco), quien encabeza la nómina total luego de 43h26m01s y vence por 1h54m42s sobre su compatriota Ales Loprais (Praga).

Este miércoles se llevará a cabo la décima etapa con un rulo (ida y vuelta) en Al-Ula, con 371 kilómetros cronometrados y 238 de enlace. El final está cada vez más cerca.