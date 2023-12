La decisión que tomó la MLS para su calendario 2024 que cambiará los planes del Inter Miami de Lionel Messi

Messi no disputará la US Open Cup 2024 con el Inter Miami (Aaron Doster-USA TODAY Sports)

La Major League Soccer (MLS) ha tomado una decisión sin precedentes en su relación con el torneo de fútbol más antiguo de Estados Unidos, la US Open Cup Lamar Hunt. A partir del año 2024, los equipos de la primera categoría de la MLS que tradicionalmente competían en este torneo serán reemplazados por equipos de MLS Next Pro, su liga de desarrollo, según el comunicado emitido por la liga recientemente.

En concreto, la junta de gobernadores de la MLS, tras una reciente reunión, optó por un cambio significativo en la representación dentro de la Copa Abierta de Estados Unidos Lamar Hunt. “Sus clubes votaron para que los equipos MLS NEXT Pro representen a la organización en la Copa Abierta de Estados Unidos Lamar Hunt 2024. La MLS coordinará con U.S. Soccer la participación en el torneo”, se explicó en el anuncio publicado en su sitio web.

Esta jugada estratégica por parte de la liga norteamericana responde a la necesidad de aliviar el congestionado calendario al que se enfrentan sus equipos, el cual se ha visto incrementado por la expansión de la Leagues Cup este año.

Según la misma fuente, “La medida también beneficia a la temporada regular de la MLS al reducir la congestión del calendario, liberando hasta seis fechas de partidos entre semana”.

Establecido en 1914, la US Open Cup es un torneo de eliminación directa que ha sido comparado con competiciones como la Copa del Rey en España o la F.A Cup en Inglaterra. En su última edición, el Inter Miami llegó a la final y fue subcampeón al caer 2-1 ante Houston Dynamo, partido en el que destacó la ausencia de Lionel Messi por lesión.

De esta manera, el calendario tendrá un torneo menos en la planificación que llevará adelante el conjunto dirigido por Tata Martino y el resto de las franquicias de la competición.

El Houston Dynamo se quedó con el título en la edición anterior tras vencer al Inter Miami (Reuters)

Si bien la liga está implementando notables cambios en su participación, no descarta una futura evolución del torneo en colaboración con US Soccer. “La MLS sigue comprometida a trabajar con US Soccer para evolucionar y ayudar a la US Open Cup en los próximos años”, señala el comunicado, dejando abierta la posibilidad de un regreso en futuras ediciones.

La noticia llega meses después de que el comisionado de la MLS, Don Garber, expresara su descontento con el estado del torneo. En mayo, lo calificó de “un reflejo muy pobre de lo que estamos tratando de hacer con el fútbol al más alto nivel”. Recientemente retomó este tema durante un discurso sobre el estado de la liga. “Hice esos comentarios porque creo que, si vamos a tener nuestros equipos profesionales compitiendo en un torneo que es el más antiguo de su tipo en todo el país, todos debemos aceptarlo”, indicó Garber.

El comisionado ahondó en la necesidad de un compromiso general: “Desde nuestra federación hasta nuestras respectivas ligas y darle el perfil y el apoyo que necesita. Si no podemos hacer eso, entonces todos deberíamos estar juntos y decidir que es necesario que haya un nuevo plan”. La US Soccer aún no ha brindado una respuesta oficial a estas declaraciones del líder de la MLS.

Cabe mencionar que históricamente, el ganador de la US Open Cup obtenía un cupo en la Liga de Campeones de la Concacaf, ahora denominada Copa de Campeones. No obstante, dados los recientes cambios, no se ha clarificado cómo esto podría ajustarse o afectarse.

En temporadas anteriores, varios equipos de la MLS ya habían adoptado una postura similar de no presentar sus mejores alineaciones en la US Open Cup, aprovechando la competencia para rodar a jugadores menos habituales del primer equipo, a prospectos de la MLS Next Pro y, en ciertas ocasiones, a jugadores emergentes de su academia.